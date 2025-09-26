Πολιτική αλλαγή ζητάει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Το μήνυμα των συνεργασιών μετέφερε και στην Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελλος, μία μόλις μέρα μετά τη συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας.

Με αυτόν τον τρόπο θέλησε να προετοιμάσει το έδαφος για τις μετέπειτα προγραμματισμένες κομματικές συνεδριάσεις στις οποίες θα γίνει ακόμα πιο συγκεκριμένη η συζήτηση περί συνεργασιών και ταυτόχρονα να ξεδιπλώσει με σαφήνεια το πολιτικό σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία για μια «Προοδευτική Ελλάδα», όπου κεντρικός άξονας είναι οι συνεργασίες και η κοινή δράση, ως απάντηση στην πολιτική αστάθεια και στα πολλαπλά αδιέξοδα της συγκυρίας.

Από την αρχή της ομιλίας του, ο Σωκράτης Φάμελλος ξεκαθάρισε ότι η στρατηγική επιλογή των συνεργασιών δεν αφορά μόνο το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αποτελείευρύτερη κοινωνική και πολιτική ανάγκη. Η κοινωνία, όπως είπε, «ψάχνει διέξοδο» και η πολιτική αλλαγή δεν μπορεί να έρθει χωρίς «πολιτική δράση με συγκεκριμένα αποτελέσματα». Τόνισε ότι οι συνεργασίες που επιδιώκει ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να έχουν ουσιαστικό, σταθερό και ευρύ χαρακτήρα, να ξεπερνούν τα κομματικά όρια και τους προσωπικούς εγωισμούς — στόχος είναι «να στηρίξουμε και να διευρύνουμε τη συνεργασία της Αριστεράς, των Σοσιαλιστών, των Πράσινων, των κινημάτων και τηςκοινωνίας των πολιτών» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συνεργασία αυτή «απαιτεί κοινή δράση και παρέμβαση στην κοινωνία». Δεν αρκεί, όπως είπε, να υπάρχει απλώς πολιτική σύγκλιση από τα πάνω — το ζητούμενο είναι η συλλογική ενεργοποίηση. Η προοδευτική κατεύθυνση χρειάζεται «πρωτοβουλίες σε όλα τα

επίπεδα», τόσο κεντρικά, μέσω της κοινοβουλευτικής δράσης, όσο και τοπικά, με παρεμβάσεις δίπλα στους πολίτες. Ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως υπογράμμισε, έχει αποδείξει στην πράξη ότι μπορεί «να στηρίξει προοδευτικές συνεργασίες» με ουσιαστικό τρόπο.

Δεν πρόκειται για μια ακόμα ρητορική εξαγγελία, αλλά για «συνειδητή πολιτική επιλογή και δέσμευση» τόνισε χαρακτηριστικά.

Κεντρικό στοιχείο του πολιτικού του σχεδίου αποτελεί η οικοδόμηση σταθερών διαύλων επικοινωνίας και συνεννόησης ανάμεσα στις προοδευτικές δυνάμεις. Στο πλαίσιο αυτό, επανέφερε την πρόταση για συγκρότηση ενός «Φόρουμ διαλόγου των προοδευτικών δυνάμεων», όχι ως μια ακόμη άσκηση πολιτικής πολυφωνίας, αλλά με στόχο τη διαμόρφωση «μιας κοινής πρότασης διακυβέρνησης». Ο διάλογος αυτός, όπως ανέφερε, «έχει ήδη ξεκινήσει, σε πολλές περιπτώσεις και από τα κάτω», μέσα από κινήσεις πολιτών, τοπικές πρωτοβουλίες και κοινωνικά δίκτυα. Η πρόθεσή του είναι σαφής: να περάσει από τη θεωρία στην πράξη. «Ενθαρρύνουμε όχι απλά τον διάλογο», είπε χαρακτηριστικά, «αλλά την απόφαση για κοινή δράση».

Στο πολιτικό σχέδιο που παρουσίασε ο Σωκράτης Φάμελλος περιέγραψε και τον ρόλο που πρέπει να έχει κάθε μέρος του ΣΥΡΙΖΑ: η συνεργασία με την ευρωομάδα της Αριστεράς, η διαρκής παρουσία των κοινοβουλευτικών στελεχών «μέσα και έξω από τη Βουλή», αποτελούν για τον ίδιο βασικά εργαλεία πολιτικής επιρροής και κοινωνικής δικτύωσης. Στόχος είναι η διασύνδεση των δράσεων του κόμματος με τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, ώστε, όπως είπε, «να αξιοποιηθεί η ευρωπαϊκή συγκυρία για τηνενίσχυση της εθνικής πολιτικής». Παράλληλα, ζήτησε την πλήρη ενεργοποίηση των κομματικών δυνάμεων: με συντονισμό στη βάση, με δράση παντού, και με στόχο «τη διαμόρφωση μιας κοινωνικής πλειοψηφίας που δεν θα είναι απλώς εκλογική, αλλά δυναμική, κινηματική και συμμετοχική».

Πέρα από τις εκτενείς αναφορές στο σχέδιο των συνεργασιών, από το υπόλοιπο της ομιλίας ξεχώρισαν δύο ακόμα στοιχεία.

Πρώτον, η ένταση της κριτικής προς την κυβέρνηση της ΝΔ. Ο Φάμελλος κατήγγειλε την πολιτική της ως «επιστροφή στο παρελθόν, στη βία, στις συγκρούσεις και στην ανασφάλεια», έκανε αναφορά στα σκάνδαλα και τη συγκάλυψη — από τα Τέμπη ως τον ΟΠΕΚΕΠΕ και από τις υποκλοπές ως τη φορολογική πολιτική. Τόνισε ότι η κυβέρνηση «έχει αποτύχει παταγωδώς», ότι οι πολίτες πληρώνουν το κόστος της ακρίβειας και της ανισότητας, ενώ η ηγεσία της κυβέρνησης επιλέγει να εξυπηρετεί συμφέροντα ισχυρών, αφήνοντας πίσω το δημόσιο συμφέρον.

Δεύτερον, αναφέρθηκε στην ανάγκη για άμεση πολιτική αλλαγή, ζητώντας από τους πολίτες να γυρίσει σελίδα η χώρα. Έθεσε ως στόχο μια κυβέρνηση που «θα έχει προτεραιότητα τον άνθρωπο κι όχι τα συμφέροντα», και τόνισε ότι η πολιτική αλλαγή απαιτεί προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης, κοινή δράση και συσπείρωση. Το μήνυμα ήταν για ακόμα μια φορά ήταν σαφές: η συνεργασία δεν είναι επιλογή αλλά προϋπόθεση για την ανατροπή του σημερινού καθεστώτος.