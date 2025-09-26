Να ανακόψει το κύμα της εσωστρέφειας που έχει σηκωθεί στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης προσπαθεί ο Ν. Ανδρουλάκης. Μήνυμα σε Γερουλάνο (για την ακίνητη «βελόνα» των δημοσκοπήσεων ), απόσταση από το «να μη γίνουμε Καρυστιανού» της Διαμαντοπούλου.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεν προσπαθεί να κρύψει ότι έχει ενοχληθεί για το γεγονός ότι καλείται να σχολιάζει δηλώσεις κορυφαίων στελεχών του κόμματός του αντί να εξηγεί το πρόγραμμα που παρουσίασε στη ΔΕΘ.

«Κάποιες δηλώσεις είναι προς τη λάθος κατεύθυνση» είπε ορθά-κοφτά σε συνέντευξή του (στο ΟΡΕΝ), εκφράζοντας τη δυσφορία του που αναγκαζόταν να μιλήσει γι αυτό και προσθέτοντας: «Πρέπει ο καθένας από εμάς να κάνει σοβαρή αντιπολίτευση, να πάμε (το πρόγραμμά μας) σε κάθε γωνιά της χώρας».

Επανέλαβε ότι «στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι ένας: Να φύγει η Νέα Δημοκρατία από την κυβέρνηση, να γίνει αντιπολίτευση, να νικήσει το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές και αυτά που είπαμε στη ΔΕΘ να τα εφαρμόσουμε. Και για να τα μάθει ο ελληνικός λαός, πρέπει ο καθένας από εμάς να μείνει σε αυτά (...), να τα ακούσει ο κόσμος σε κάθε χωριό, σε κάθε καφενείο, σε κάθε εργασιακό χώρο για να υπηρετήσουμε την πολιτική αλλαγή».

Στήριξη σε Ρούτσι - Καρυστιανού

Στον απόηχο της ομιλίας της Αννας Διαμαντοπούλου σε κομματική εκδήλωση στο Κιλκίς, όπου, τονίζοντας την ανάγκη αποφυγής του λαϊκισμού, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ έχει ευθύνη «να μη γίνουμε Καρυστιανού ή Κωνσταντοπούλου», ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ζήτησε «σεβασμό σε όλους τους συγγενείς των θυμάτων» και εξέφρασε με απόλυτο τρόπο τη στήριξή του στο αίτημα του απεργού πείνας Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του παιδιού του.

Στο ίδιο μήκος κύματος ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κ. Τσουκαλάς (στον ρ/σ Ertnews) κάλεσε τις «αρμόδιες δικαστικές αρχές» «να δείξουν ενσυναίσθηση και να επιτρέψουν την εκταφή του Ντένις Ρούτσι».

Απαντωντας σε ερώτημα σχετικά με την παρέμβαση της Α. Διαμαντοπούλου για τα Τέμπη, σημείωσε ότι «για εμάς, η κα Καρυστιανού είναι ένα σύμβολο ως μητέρα που έχασε το παιδί της και έδωσε έναν τεράστιο αγώνα να μην θαφτεί η υπόθεση των Τεμπών στη λήθη». Είπε μάλιστα ότι περιμένει μια «επαναδιατύπωση» από την Α. Διαμαντοπούλου.

Νωρίτερα, μιλώντας στον ρ/σ Παραπολιτικά, η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ Άννα Διαμαντοπούλου είχε εξηγήσει ότι με την αναφορά της στην Μ. Καρυστιανού που «ηγείται ενός κινήματος διαμαρτυρίας» ήθελε να υπογραμμίσει ότι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι κόμμα διαμαρτυρίας αλλά κυβερνητική πολιτική δύναμη.

Για το θέμα ρωτήθηκε και η βουλευτής βόρειου τομέα Β Αθήνας του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, η οποία διαχώρισε τη θέση της από την Άννα Διαμαντοπούλου σημειώνοντας ότι δεν αντιμετωπίζει την Μαρία Καρυστιανού σαν πολιτικό αλλά σαν μια συντετριμμένη μάνα.

Με αυτά και με εκείνα, αυτό που μένει είναι ότι η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στην ΔΕΘ δεν απέτρεψε έναν νέο γύρο εσωστρέφειας που όλοι στο ΠΑΣΟΚ την αποδοκιμάζουν την ώρα που τη συντηρούν δημόσια και ιδιωτικά.