«Δεν υπήρξε και από μέρους μου και από κανέναν στον οποίο απευθύνθηκα διετέλεσε παράνομης πράξης», τόνισε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκος Μπαμπασίδης, σχετικά με την εμπλοκή του ονόματός του στις συνομιλίες που κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛΑΣ και οι οποίες ενσωματώθηκαν στην δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Ο κ. Μπαμπασίδης, καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, χαρακτήρισε «εύκολα παρεξηγήσιμα» τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, ενώ απαντώντας στην συνομιλία που είχε με τον επονομαζόμενο «φραπέ», είπε πως ο συνομιλητής του «είχε υποβάλει επώνυμη καταγγελία εις βάρος της κυρίας Τυχεροπούλου» και πως μίλησε μαζί του γιατί ήθελε «να κατευνάσει τα πνεύματα».

Οι τόνοι ανέβηκαν στα ύψη κατά την εξέτασή του, όταν η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ, η οποία, διαβάζοντας στιχομυθίες από τη δικογραφία, επεσήμανε πως σε συνεργασία με υφισταμένους του, ενημέρωνε πως επίκειται έλεγχος.

Ο ίδιος απάντησε πως η νομοθεσία ορίζει πως πρέπει να ενημερώνονται οι ελεγχόμενοι. «Κανένας δεν έμαθε ποτέ, πότε έγινε ο έλεγχος. Τους ενημερώσαμε τελευταία στιγμή, τηλεφωνικά. Μια, δυο μέρες πριν. Αυτό το κάνει η υπηρεσία. Είναι καθήκον των υπαλλήλων να ενημερώνουν, είτε είναι τακτικός είτε έκτακτος έλεγχος. Το λέει η νομοθεσία», είπε χαρακτηριστικά.

«Έχετε ξανακούσει να έρχεται ο εφοριακός και να λέει πως δυο μέρες πριν ενημερώνει τον ελεγχόμενο;», τον ρώτησε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, με εκείνον να επιμένει: «Όταν έχουμε ελέγχους για ζώα, επιβάλλεται να υπάρχει ενημέρωση, αλλιώς εάν δεν έχει μαζεμένα τα ζώα ή εάν τα βόσκει, πώς θα του κάνω τον έλεγχο; Προβλέπεται αυτό».

Παράλληλα, αρνήθηκε πως ζήτησε την απομάκρυνση ευρωπαίων εισαγγελέων, ενώ αντίθετα υποστήριξε πως παρέλαβε συνολικώς 16.500 μπλοκαρισμένα ΑΦΜ, εκ των οποίων τα 9.500 για βοσκοτόπια. «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι υποχρεωμένος να μετράει τα ζώα των κτηνοτρόφων, καθώς γίνονται δειγματοληπτικοί έλεγχοι από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες του ΥΠΕΣ», πρόσθεσε.

Ο ίδιος στράφηκε και κατά της Παρασκευής Τυχεροπούλου, όταν ρωτήθηκε από τη Διαμάντω Μανωλάκου από το ΚΚΕ για το εάν πράγματι «παραβίασε» κλειδωμένο ερμάριο του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Κανένα ερμάριο δεν πρέπει να είναι κλειδωμένο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχε παυθεί η διευθύντρια και δεν παρέδιδε. Μέσα στην ντουλάπα βρέθηκαν 13 ιεραρχικές προσφυγές - μια εκ των οποίων ήταν η 73χρονη, αλλά και η οικογένεια που δεσμεύτηκε η περιουσία της - οι οποίες γινόντουσαν αποδεκτές όχι με νόμιμες διαδικασίες. Έχουν πάει όλα αυτά στη Δικαιοσύνη. Όταν άνοιξε το ερμάριο έγινε καταγραφή που κοινοποιήθηκε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία», ανέφερε.