Μετά από σχετική ψηφοφορία, πέρασε η πρόταση της πλειοψηφίας και απορρίφθηκε η πρόταση της αντιπολίτευσης για άμεση κλήση Μυλωνάκη στην Εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Την άμεση κλήτευση του Γιώργου Μυλωνάκη στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ζήτησε η αντιπολίτευση, μετά την κατάθεση του πρώην προέδρου του Οργανισμού Νίκου Σαλάτα.

«Δεν υπάρχει κανένα έρεισμα, νομικό, ηθικό και πολιτικό, προκειμένου να μην κληθεί», είπε η Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ, καταθέτοντας επισήμως σχετικό αίτημα, σημειώνοντας πως η πρόταση της αντιπολίτευσης «αδικαιολόγητα και απαραδέκτως απορρίφθηκε εξαρχής».

«Εφόσον δεν έχει να φοβηθεί κάτι και εφόσον αβίαστα προκύπτει πως είχε γνώση των γεγονότων, δεν έχει λόγο να αρνείται», ανέφερε από την πλευρά του ο Βασίλης Κόκκαλης του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ επικαλέστηκε μάλιστα δηλώσεις του Βαγγέλη Λιάκου στο OPEN, ο οποίος απαντώντας στο ερώτημα αν πρέπει να εξεταστεί ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό απάντησε πως «ο οποιοσδήποτε έχει να συνεισφέρει στη διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης πρέπει να καλεστεί».

Ο βουλευτής της ΝΔ, απάντησε στον Βασίλη Κόκκαλη, διευκρινίζοντας πως «εγώ αυτό που είπα, είναι πως όποιος έχει να συνεισφέρει, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε».

«Να έρθει και μάλιστα άμεσα, την ερχόμενη Τρίτη», είπε από το ΚΚΕ ο Νίκος Καραθανασόπουλος του ΚΚΕ, ενώ στην άμεση κλήση του συμφώνησαν όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Παρελκυστική η τακτική σας, δεν θέλετε να βγει η ουσία»

Η κυβερνητική πλειοψηφία πρότεινε το θέμα να συζητηθεί αφού ολοκληρωθεί η διερεύνηση των περιόδων 2015-2019 και 2019-2025, με τον Μακάριο Λαζαρίδη να καταλογίζει στην αντιπολίτευση παρελκυστική τακτική, ώστε να καθυστερήσει η εξέλιξη της εξεταστικής και να μην βγει στο φως η ουσία της υπόθεσης.

Ο εισηγητής της ΝΔ, επισήμανε πως δικαιολογημένα δεν έχει κληθεί ο Γιώργος Μυλωνάκης, τονίζοντας απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση: «Από όσα είπε ο Νίκος Σαλάτας χθες, τα κόμματα της αντιπολίτευσης έμειναν σε μια μονόλεπτη επικοινωνία του με τον Γιώργο Μυλωνάκη. Χθες αποδείχτηκε πως η κυβέρνηση ήταν αυτή που άνοιξε τις πόρτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να γίνουν οι έλεγχοι. Το Μαξίμου τόνισε στον κύριο Σαλάτα πως θέλουμε αγαστή συνεργασία με την ευρωπαϊκή εισαγγελία».

Ο πρόεδρος της εξεταστικής Ανδρέας Νικολακόπουλος, ανέφερε πως δεν υπάρχει άρνηση από το προεδρείο για να κληθούν μάρτυρες, καθώς θα συμπληρωθεί ο κατάλογος σε δεύτερο χρόνο.

Τελικώς, μετά από σχετική ψηφοφορία, πέρασε η πρόταση της πλειοψηφίας και απορρίφθηκε η πρόταση της αντιπολίτευσης για άμεση κλήση Μυλωνάκη.