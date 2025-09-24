Ο κ. Σαλάτας καταλόγισε σκοπιμότητα στην έρευνα της ευρωπαίας εισαγγελέας σε συνεργασία με την κυρία Τυχεροπούλου, ενώ εκτίμησε πως «κάποιοι είναι από πίσω», χωρίς να διευκρινίσει σε ποιους αναφέρεται.

Επεισοδιακή είναι η κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Νίκου Σαλάτα ο οποίος εξαπέλυσε μύδρους κατά της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και όχι μόνο, ανέφερε πως ενημέρωνε κάθε μέρα τον Κώστα Τσιάρα για όσα συνέβαιναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ επέμεινε στα περί καρατόμησής του από το Μέγαρο Μαξίμου.

Απαντώντας μάλιστα σε σχετική ερώτηση του Βασίλη Κόκκαλη από τον ΣΥΡΙΖΑ για το «ποιος τον καρατόμησε από το Μέγαρο Μαξίμου», ο ίδιος κατονόμασε τον Γιώργο Μυλωνάκη, αφού πρώτα όπως είπε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ του είχε ζητήσει εξηγήσεις για τις αιτιάσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας περί παρακώλυσης της έρευνας.

Κοινοβουλευτικές πηγές της ΝΔ, σχολίαζαν πως η κατάθεση του κ. Σαλάτα και τα όσα είπε για τον Γιώργο Μυλωνάκη επιβεβαιώνουν και δικαιώνουν την κυβέρνηση πως δεν συγκαλύπτει τίποτα και αυτό γιατί ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ του ξεκαθάρισε ότι από τη στιγμή που δεν αφήνει να την εισαγγελία να κάνει της δουλειά της, η μόνη λύση είναι να απομακρυνθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

Ο κ. Σαλάτας έβαλε στο στόχαστρο τον ευρωπαίο εισαγγελέα Νίκο Πασχάλη για την ανακοίνωση της ευρωπαϊκής εισαγγελίας μια ημέρα μετά την έφοδο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία έκανε λόγω για παρακώλυση της έρευνας από τον τότε πρόεδρο του Οργανισμού.

Ο κ. Σαλάτας χαρακτήρισε «μεγάλη συκοφαντία» τα περί παρεμπόδισης των ελέγχων, ενώ στρέφοντας τα βέλη του κατά της ειδικής επιστημονικής συνεργάτιδας της ευρωπαϊκής εισαγγελίας και μάρτυρα στην υπόθεση Παρασκευής Τυχεροπούλου, λέγοντας πως έχει διαπράξει 20 αδικήματα και πως «ήταν φυτευτή».

«Πόσο μπορεί η ευρωπαϊκή εισαγγελία να έχει εχέγγυα αμεροληψίας; 100% υπήρχαν σχέσεις ανάμεσα στην κυρία Τυχεροπούλου και την ευρωπαία εισαγγελία. Μιλάμε για καραμπινάτη περίπτωση κατάχρησης εξουσίας. Η τοποθέτηση της Τυχεροπούλου ήταν φυτευτή. Την έλεγαν “υπερτάτη», είπε, κάνοντας λόγο για επιλεκτική Δικαιοσύνη.

Ο ίδιος έβαλε και κατά του Γιώργου Φλωρίδη λέγοντας πως υπέγραψε την απόσπαση της κ. Τυχεροπούλου στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, ενώ δεν είχε τα τυπικά προσόντα. «Εάν κάνει ένα παράπτωμα ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ο μόνος που μπορεί να ασκήσει πειθαρχική δίωξη είναι ο υπουργός Δικαιοσύνης. Ο κ. Φλωρίδης μπορεί να κάνει δίωξη όταν έχει κάνει καραμπινάτη ψευδή βεβαίωση;», διερωτήθηκε.

Τα όσα είπε ο κ. Σαλάτας πυροδότησαν την έντονη αντίδραση της Μιλένας Αποστολάκη που τόνισε: «Παρακολουθήσαμε μια αδιανόητη επίθεση του μάρτυρα στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και τους λειτουργούς της. Αμφισβήτησατε ευθέως την αξιοπιστία τους. Εκφράζω τη βαθύτατη ανησυχία μου για τις συνέπειες από αυτές τις απερίσκεπτες και εμπαθείς δηλώσεις από πρώην αξιωματούχο που επέλεξε η κυβέρνηση. Δεν ενδιαφέρει κανέναν η βεντέτα σας με την κυρία Τυχεροπούλου».