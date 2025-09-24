«Νομίζω ότι κλείνει σιγά σιγά ένας πολιτικός κύκλος της ΝΔ και του κ. Μητσοτάκη. Δεν έχει άλλα πράγματα να δώσει αυτή η κυβέρνηση και πρέπει να ανοίξει ένας νέος γύρος στο πολιτικό σύστημα της χώρας.»

Ο Κώστας Ζαχαριάδης σε τηλεοπτικές του δηλώσεις στο ΟPEN αμφισβήτησε τις δηλώσεις του υφυπουργού Εξωτερικών, κ. Λοβέρδου, περί «επιτυχίας» της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν, εκφράζοντας αμφιβολία για το αν επρόκειτο για αναβολή ή ματαίωση. Ζήτησε να δοθεί διαφάνεια σχετικά με την ελληνική προετοιμασία και το περιεχόμενο της συνάντησης και τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κρατά υπεύθυνη στάση στην εξωτερική πολιτική, αποφεύγοντας «την αντιπολίτευση της ακροδεξιάς».

Όπως ανέφερε «Άκουσα προηγουμένως τον υφυπουργό Εξωτερικών, τον κ. Λοβέρδο, να μιλάει για το ζήτημα και δεν πίστευα στα αυτιά μου. Πιστεύω ότι μέχρι το απόγευμα θα μας λένε από το κυβερνητικό στρατόπεδο ότι ήταν και επιτυχία. Εμείς καταρχήν ρωτάμε αν πρόκειται για αναβολή ή για ματαίωση. Δεύτερον, θέλω να ρωτήσω ποια ήταν η ελληνική προετοιμασία και το περιεχόμενο της συνάντησης, αυτά τα οποία μπορούν να δοθούν δημοσίως, διότι όλοι ξέρουμε όλοι ότι είχαν φτάσει στα δημοσιογραφικά γραφεία σημειώματα με το περιεχόμενο το οποίο θα έθετε ο Έλληνας πρωθυπουργός στον Τούρκο Πρόεδρο.»

Σημείωσε σοβαρές διπλωματικές αποτυχίες της κυβέρνησης Μητσοτάκη, όπως τα προβλήματα με το ενεργειακό καλώδιο Ελλάδας–Κύπρου και η δημόσια αντιπαράθεση με την Κύπρο, τις συνεννοήσεις της Τουρκίας με Ιταλία και Λιβύη χωρίς συμμετοχή της Ελλάδας, καθώς και τον αναβαθμισμένο ρόλο της Τουρκίας στο ρωσοουκρανικό. Υπογράμμισε ότι η Τουρκία παραμένει ισχυρή περιφερειακή δύναμη και δεν είναι απομονωμένη, όπως ισχυριζόταν η κυβέρνηση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd0vnz992oox?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην έλλειψη επαρκούς επικοινωνίας της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, σε αντίθεση με την Τουρκία: «Συνάντηση Ερντογάν – Τραμπ έχουμε, Μητσοτάκη - Τραμπ δεν έχουμε». Συνολικά, χαρακτήρισε την κυβέρνηση Μητσοτάκη «βαθιά προβληματική σε όλα τα επίπεδα», επισημαίνοντας ότι οδηγεί τη χώρα σε αδιέξοδα και υποχωρήσεις. Όπως τόνισε, «κλείνει σιγά σιγά ένας πολιτικός κύκλος της ΝΔ και του κ. Μητσοτάκη» και η χώρα χρειάζεται «νέο γύρο στο πολιτικό σύστημα».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σχετικά με την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, πατέρα θύματος του Τεμπών, ο Ζαχαριάδης περιέγραψε τον Ρούτσι ως τραγικό πατέρα που διεκδικεί δικαίωση και αλήθεια για το παιδί του. Τόνισε ότι κανείς δεν μπορεί να παίξει με τη ζωή του Ρούτσι και των άλλων δύο απεργών πείνας που τον στηρίζουν. Τέλος, υπογράμμισε ότι η κοινωνία απαιτεί την αποκάλυψη της αλήθειας και την κάλυψη των ευθυνών. Χαρακτηριστικά δήλωσε ότι «Ένας τραγικός πατέρας, ο Πάνος Ρούτσι, που έχει χάσει το παιδί του, βάζει μπροστά πλέον, διεκδικώντας να μάθει αυτά τα οποία ζητούμε όλοι μας, την ίδια του τη ζωή. Κανένας δεν μπορεί να παίξει ούτε με τη ζωή του Πάνου Ρούτσι και των άλλων δύο απεργών πείνας που του συμπαραστέκονται, ούτε να πιστεύει ότι προσπαθώντας να κρυφτεί, θα κρύψει την αλήθεια. Είναι πάνδημο και αυτονόητο κοινωνικό αίτημα να μάθουμε αυτά που πρέπει.»