Ο προσωρινός πρόεδρος του Οργανισμού και στέλεχος της ΑΑΔΕ, εκτίμησε πως έως το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί η υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ίσως, όπως είπε να χρειαστούν και κάποιοι επιπλέον μήνες για να ολοκληρωθεί και η διαδικασία της αρχής πληρωμής.

Ο κ. Καββαδάς απέφυγε να απαντήσει στη σωρεία ερωτήσεων από την αντιπολίτευση για το αν ενημερώθηκε και από ποιον για το σκάνδαλο, αν γίνονται έλεγχοι στα ΚΥΔ αυτή τη στιγμή, αν πραγματοποιείται διασταύρωση με τα Ε9, και αν διεξάγεται ΕΔΕ ή αν απομακρύνθηκαν υπάλληλοι που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των εισαγγελικών ερευνών.

Μάλιστα, Ο κ. Καββαδάς είπε πως δεν έχει μέχρι στιγμής καμία επικοινωνία με τον προκάτοχό του Νίκο Σαλάτα και αφού επικαλέστηκε τον περιορισμένο χρόνο που βρίσκεται στο τιμόνι του ΟΠΕΚΕΠΕ (20 μέρες) αναφέρθηκε μόνος στις πληρωμές των ενισχύσεων Οκτωβρίου, λέγοντας πως αυτός είναι ο βασικός στόχος και εκτιμώντας πως θα αυτός θα επιτευχθεί.

«Όποιος υποψήφιος δικαιούχος έχει συμπληρώσει με ακρίβεια την αίτησή του, δεν έχει να φοβάται τίποτα, θα πληρωθεί κανονικά», είπε χαρακτηριστικά, ενώ απαντώντας στην ερώτηση για το εάν υπάρχει κίνδυνος μη καταβολής των επιδοτήσεων λόγω μπλόκου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, απάντησε πως «εργαζόμαστε εντατικά για να μην υπάρξει αυτός ο κίνδυνος».

Για το ενδεχόμενο επιβολής προστίμων από την Κομισιόν, απάντησε πως μέχρι το τέλος της χρονιάς θα ολοκληρωθούν οι πληρωμές και θα γίνουν οι συμψηφισμοί με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τότε «θα δούμε το καθαρό αποτέλεσμα και εαν υπάρχει επιβάρυνση».