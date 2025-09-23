Ο Αχιλλέας Μπέος επιλέγει τον λαϊκισμό για να δώσει - δήθεν - λύση στα προβλήματα των κτηνοτρόφων.

Την ώρα που η ευλογιά των αιγοπροβάτων αφανίζει ολόκληρα κοπάδια και βυθίζει στην απόγνωση τους κτηνοτρόφους της Λάρισας και της Μαγνησίας, καθώς βρίσκονται στο χείλος της οικονομικής καταστροφής τους, ο Αχιλλέας Μπέος επέλεξε τη συνταγή του λαϊκισμού για να κατευνάσει την οργή τους.

Κατά τη διάρκεια συνάντησης με τους κτηνοτρόφους, ο δήμαρχος Βόλου ...συμμερίστηκε την αγωνία τους και πρότεινε ως λύση να παρακρατηθεί ένας μισθός από «όλους αυτούς τους "κοπρίτες" που είναι στη Βουλή» και τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν να δοθούν στους πληγέντες.

Αναλυτικά, σύμφωνα με το magnesianews, ο Αχ. Μπέος είπε πως παρά το γεγονός ότι δεν άπτεται στις αρμοδιότητες των δημάρχων να δώσουν λύση στο πρόβλημα των κτηνοτρόφων, στέκεται δίπλα τους, γιατί «ο ίδιος είναι πάντα υπέρ του δικαίου και κατά του αδίκου και εν προκειμένου συντελείται μια τεράστια αδικία, καθώς βρισκόμαστε μπροστά στον αφανισμό των κτηνοτρόφων και των οικογενειών τους».

Κάλεσε την κυβέρνηση να υλοποιήσει μια δίκαιη οικονομικά λύση και πρότεινε να κρατηθεί ένας μισθός από «όλους αυτούς τους κοπρίτες που είναι στη Βουλή, 300 βουλευτές και πόσοι δήμαρχοι, ξεκινώντας από μένα, και να τα δώσουμε όλα αυτά τα χρήματα, που είναι εκατομμύρια ευρώ, στους κτηνοτρόφους για να πάρουν καινούργιο ζωικό κεφάλαιο, και να αναπληρώσουν το χαμένο τους εισόδημα.

»Ας δώσουμε έναν μισθό στους 12 που παίρνουμε και να πάρουμε 11, ξεκινώντας από τον δήμαρχο Βόλου, όλοι οι αιρετοί, και να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους. Αυτό σημαίνει βοήθεια, αλληλεγγύη, συμπαράσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ζήτησε την παρέμβαση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, λέγοντας πως σε ανάλογες περιπτώσεις έχει δείξει ευαισθησία κάτι που, όπως είπε, εκτιμά ότι θα πράξει και τώρα. «Ας ευαισθητοποιηθούνε όλοι οι πολιτικοί που τόσα χρόνια παίρνουν από τους πολίτες, αλλά τώρα ήρθε η ώρα να τους δώσουν», κατέληξε ο κ. Μπέος.