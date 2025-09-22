«Ο Μπουκώρος λέει ότι γνώριζες από το 2024» - «Δεν το είπε ποτέ αυτό». Οι διάλογοι Ζωής Κωνσταντοπούλου - Γιώργου Μυλωνάκη.

Σε ευθεία αντιπαράθεση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ήρθαν στη Βουλή Ζωή Κωνσταντοπούλου και Γιώργος Μυλωνάκης, για το αν ήξερε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ για τις παρακολουθήσεις ένα χρόνο πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο και για το ενημερωτικό σημείωμα που είχε παραγγείλει για την υπόθεση.

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας έκανε ξανά λόγο για «Μαξίμου και Μυλωνάκης-Gate» και κατηγόρησε τον Γιώργο Μυλωνάκη ότι συντόνιζε τη συσκότιση. «Είστε εξαιρετικά εκτεθειμένος, είναι η τελευταία σας ευκαιρία», ανέφερε, ενώ υποστήριξε πως ο κ. Μπουκώρος αποκάλυψε πως ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό γνώριζε για τις παρακολουθήσεις ένα χρόνο πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο και ενημέρωσε βουλευτές ότι τους είχε πιάσει ο «κοριός» δικαιολογώντας τους έτσι το λόγο για τον οποίο δεν υπουργοποιήθηκαν.

«Δεν είχα καμία ενημέρωση και δεν ενημέρωσα κανέναν για περιεχόμενο επισυνδέσεων που περιλαμβάνονται στην δικογραφία. Μπορείτε να μου πείτε που και πότε έχει πει ο κ. Μπουκώρος αυτά που βάζετε στο στόμα του; Βρήκατε μια δήλωσή του που να με κατονομάζει; Δεν το έχει πει, εσείς όμως το βάζετε στο στόμα του. Αυτό ειπώθηκε σε ευφάνταστα δημοσιεύματα. Δεν ενημέρωσα κανέναν και δεν είχα καμία γνώση, ούτε σε αυτήν, ούτε σε άλλη δικογραφία», απάντησε ο Γιώργος Μυλωνάκης.

«Το σκάνδαλο είναι ζωντανό και το συγκαλύπτετε αυτή τη στιγμή, ο κόσμος το έχει τουμπάνο, ο κ. Μπουκώρος λέει ότι γνωρίζατε από 2024», είχε πει νωρίτερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου, διερωτώμενη εάν υπάρχουν εκβιαζόμενοι βουλευτές και εάν υπάρχει «μεγάλος αδελφός» στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Non Paper στο κινητό τηλέφωνο»

Παράλληλα, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό επανέλαβε πως δεν έχει λάβει κανένα υπόμνημα από στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ για την υπόθεση, αλλά ένα ενημερωτικό σημείωμα από συνεργάτη της προεδρίας της κυβέρνησης, «ένα non paper» όπως το χαρακτήρισε στις 15 Ιουνίου 2025, απαντώντας στη Ζωή Κωνσταντοπούλου που ρωτούσε αν το υπόμνημα το παρήγγειλε εν γνώση ή με εντολή του πρωθυπουργού και αν τον ενημέρωσε για το περιεχόμενό του εν συνεχεία.

«Δεν υπήρξε κανένα υπόμνημα σημαίνοντος στελέχους. Το έγγραφο δεν είναι υπόμνημα. Είναι ενημερωτικό σημείωμα και έτσι το κατονομάζει και ο συντάκτης του. Δεν έχει τα τυπικά χαρακτηριστικά του εγγράφου. Δεν έχει αποδέκτη. Ο συντάκτης του δε, δεν είναι κάποιος στέλεχος υπουργείου, είναι συνεργάτης μας στην Προεδρία της κυβέρνησης για τα αγροτικά ζητήματα. Στην πραγματικότητα είναι ένα είδος non paper. Εστάλη στο κινητό μου τηλέφωνο στις 15 Ιουνίου μέσω εφαρμογής. Αυτό μου προκαλεί ερωτήματα πως κάποιοι το κατέχουν. Αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση», σημείωσε.

«Μιλάμε για ένα ζωντανό σκάνδαλο, το συγκαλύπτετε αυτή τη στιγμή και προκύπτει προσωπική σας εμπλοκή», επέμεινε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, με τον Γιώργο Μυλωνάκη να επανέρχεται κατηγορώντας την ότι έχει αναγάγει το ψέμα σε επιστήμη και τη συνωμοσιολογία σε τέχνη. «Πιέζεστε από τη δημιουργία νέων κομμάτων που σας σπρώχνει σε περισσότερα ψεύδη, η μέθοδος είναι γνωστή, σπέρνετε θεωρίες, τις αναπαραγάγετε μόνη σας, φτιάχνετε κατηγορητήρια και καταδικάζετε όποιον είναι εμπόδιο στα σχέδια σας», είπε χαρακτηριστικά.

Οι διάλογοι στη Βουλή

{https://exchange.glomex.com/video/v-dczgnaye76v5?integrationId=40599y14juihe6ly}