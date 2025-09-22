«Είναι το ελάχιστο που μπορούν να κάνουν».

Μιλώντας στο ertnews, ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Χρήστος Γιαννούλης, αναφέρθηκε στην απεργία πείνας του Ρούτσι, ο οποίος έχασε το παιδί του στα Τέμπη: «Θα μπορούσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, όχι να επιβάλει, αλλά να ζητήσει από τις αρμόδιες υπηρεσίες να επανεξετάσουν το αίτημα του Πάνου Ρούτσι, για εκταφή του παιδιού του.Είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει η πολιτεία ανταποκρινόμενη στο κοινό περί δικαίου αίσθημα, επιδεικνύοντας την απαιτούμενη κοινωνική ευαισθησία.

Είναι δεδομένο ότι πίσω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πίσω από το μεγάλο αυτό φαγοπότι, υπήρχε πολιτική ανοχή και υποβοήθηση». Αυτά τόνισε μεταξύ άλλων στο ERTNEWS, ο βουλευτής Α Θεσσαλονίκης και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Χρήστος Γιαννούλης.

{https://www.youtube.com/watch?v=w4RHBsObtGg}