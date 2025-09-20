Τι δήλωσε για τους πολύτεκνους και τους ελεύθερους επαγγελματίες.

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χρήστος Γιαννούλης, καλεσμένος σημέρα στην εκπομπή των Μπιζόγλη και Ρογκάκου στον Real fm τόνισε, μεταξύ άλλων πως: «Οι προηγούμενες δηλώσεις μου περί νέου κόμματος Τσίπρα, ισχύoυν στο ακέραιο. Ο χρόνος και ο τρόπος που θα γίνει σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, θέλει πολύ ιδιαίτερο χειρισμό για να μη λειτουργήσει αντίστροφα».

Ακόμη, ο ίδιος αναφέρθηκε και στους πολύτεκνους που χρειάζονται άμεσα στήριξη από το κράτος αλλά και στην πίεση που ασκείται στους ελεύθερους επαγγελματίες.

Όσα επεσήμανε στη συνέντευξή του:

Σήμερα το πρωί έλαβα μία επιστολή από την Ομοσπονδία Πολυτέκνων- Τριτέκνων, όπου εντεκάμισι χιλιάδες παιδιά λόγω πενιχρών αυξήσεων στα εισοδήματά τους από έντεκα έως είκοσι μία χιλιάδες, χάσαν το voucher για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στην καθημερινότητα σε σχέση με την ακρίβεια, σε σχέση με τη διαχείριση του δημοσίου χρήματος, τις προτεραιότητες της οικονομικής πλήττουν συγκεκριμένες ομάδες.

Δεν μπορεί τώρα να κάνουμε κουτοπονηριές και να λέμε ότι μία ολόκληρη ΔΕΘ την αφιερώσαμε στην πολυτεκνία και την τριτεκνία και να βγαίνουν οι ίδιοι άνθρωποι και να λένε ότι δεν είναι αυτό που νομίζεις, δεν είναι έτσι τα πράγματα.

Ελεύθερος επαγγελματίας που είναι εβδομήντα πέντε χρόνια στο κέντρο της Αθήνας, ξαφνικά από εκεί που πλήρωνε Χ ενοίκιο, στο κέντρο της Αθήνας, έρχεται ιδιοκτήτριά του, και του λέει τα εκατό, τριακόσια. Και δεν μπορεί να βγει.

Αυτός ο άνθρωπος συνεισφέρει στην οικονομία με επτά θέσεις εργασίας, φορολογείται, κόβει αποδείξεις και είναι συνοδοιπόρος του να μειωθούν τα κόστη λειτουργίας ενός τέτοιου καταστήματος, για να μπορεί και αυτός να είναι πιο ανταγωνιστικός γιατί θα προσλάβει και άλλους δύο.

Οι 120 δόσεις, θα εισφέρουν έσοδα. Θα βγαίνει το πλεόνασμα όχι από τους έμμεσους φόρους και από τον ΦΠΑ. Θα βγαίνει από τα χρήματα που θα μπορεί ο κάθε οφειλέτης να εξοικονομήσει για να είναι κομμάτι της αγοράς.

Δέκατος τρίτος, δέκατος τέταρτος μισθός, που έχουν ένα δημοσιονομικό αποτύπωμα σχετικά ικανό, έντονο, αλλά θα ξαναγυρίσουν πέντε φορές

στην αγορά αυτά τα λεφτά.

Οι προηγούμενες δηλώσεις μου για τις φημολογίες περί νέου κόμματος Τσίπρα, ισχύoυν στο ακέραιο.

Ο χρόνος και ο τρόπος που θα γίνει σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και την παρούσα κατάσταση, θέλει πολύ ιδιαίτερο χειρισμό για να μη λειτουργήσει αντίστροφα.

Και όσο πιο γρήγορα ξεκαθαρίσει, τόσο καλύτερα. Αλλά ο Τσίπρας έχει το δικαίωμα, μετά μία πολύ σοβαρή και χυδαία επίθεση τόσα χρόνια στο πρόσωπό του, που πιστεύω θα αποκατασταθεί και με το βιβλίο του, να αποφασίσει ό,τι θέλει, με όποιον τρόπο το θέλει και στον χρόνο που θέλει.

Εγώ έχω την υποχρέωση να λέω τη γνώμη μου χωρίς να δίνω διαπιστευτήρια σε κανέναν».

