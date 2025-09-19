Ο πρώην υπουργός, Αλέκος Ακριβάκης άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα, Παρασκευή 19/9.

Ο δήμαρχος Αθηναίων αποχαιρετά τον σύντροφο και προσωπικό του φίλο Αλέκο Ακριβάκη.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

Με μεγάλη θλίψη αποχαιρετώ τον Αλέκο Ακριβάκη. Έναν σημαντικό πολιτικό σύντροφο και προσωπικό μου φίλο.

Ο Αλέκος Ακριβάκης υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, εκδότης της εφημερίδας «Ανένδοτος Βοιωτίας» από την ηλικία των 21 ετών, 22 χρόνια βουλευτής, υπουργός Επικρατείας και πρόεδρος της Ολυμπιακής Αεροπορίας. Το αποτύπωμα του στην πολιτική και κοινωνική ζωή του τόπου θα μείνει ανεξίτηλο.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένειά του και στους οικείους του.

