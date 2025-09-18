Ο κ. Λαζαρίδης, μίλησε για μοτίβο της αντιπολίτευσης που «πατάει ένα κουμπί και ζητά να κληθεί ο Μητσοτάκης.

«Στοπ» έβαλε η ΝΔ στο αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθούν ως μάρτυρες στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο πρωθυπουργός και ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, ενώ συμφώνησε με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ να καταθέσουν πρώτοι οι επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ και μετά οι υπουργοί.

Ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης, αιτιολογώντας την απόρριψη του αιτήματος, επισήμανε πως ναι μεν η πλειοψηφία δεν έχει τίποτα να κρύψει, πλην όμως «δεν πρέπει να οδηγηθούμε σε πολιτική δίκη προς τέρψιν όσων θέλουν να ποινικοποιήσουν την πολιτική ζωή του τόπου».

Ο κ. Λαζαρίδης, μίλησε για μοτίβο της αντιπολίτευσης που «πατάει ένα κουμπί και ζητά να κληθεί ο Μητσοτάκης. «Η πληγή των αγροτικών επιδοτήσεων άνοιξε πριν από 30 χρόνια. Εάν θέλετε να έρθει Μητσοτάκης, γιατί δεν ζητάτε και τους υπόλοιπους πρωθυπουργούς;», διερωτήθηκε, προσθέτοντας πως οι υπουργοί του Μαξίμου που ζητά η αντιπολίτευσης ως μάρτυρες δεν έχουν σχέση με ΟΠΕΚΕΠΕ γιατί δεν ασκούν εποπτεία ή διοίκηση του Οργανισμού.

Η απόφαση της πλειοψηφίας προκάλεσε την έντονη αντίδραση της αντιπολίτευσης, Με την Μιλένα Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ να κάνει λόγο για αποκλεισμό στέλνει ηχηρό σήμα για επιχειρούμενη συγκάλυψη της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Η ΝΔ προτείνει να κληθούν να καταθέσουν οι Αναστάσιος Λέκκας και Γιώργος Σεφεριάδης. Ενημερώθηκα ότι δεν βρίσκονται ανάμεσά μας, πως είναι μακαρίτες. Και δεν θα κληθεί ο πρωθυπουργός; Είχε στενό συνεργάτη τον Βάρρα, ήταν απολύτως ενημερωμένος για την υπόθεση και έχει ο ίδιος θεσμική ευθύνη, επομένως πρέπει να εμφανιστεί στην εξεταστική. Εγνώριζε», υπογράμμισε η κ. Αποστολάκη εμμένοντας τόσο στην κλήση του Κυριάκου Μητσοτάκη, όσο και του Γιώργου Μυλωνάκη.

«Πώς είναι δυνατόν να μην εξεταστεί ο Γιώργος Μυλωνάκης, ενώ είναι προφανές πως οφείλονται εξηγήσεις; Παρατηρούμε ένα κοινό νήμα παρακρατικής λειτουργίας. Το βιώσαμε αυτό με τις υποκλοπές, το ξαναβιώνουμε τώρα. Πώς είναι δυνατόν να μην κληθεί ο κύριος Μπουκώρος; Η κυρία Σεμερτζίδου; Οι Ξυλούρης και Στρατάκης;», πρόσθεσε.

Στην κλήση του πρωθυπουργού αλλά και του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ επέμεινε και ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον Βασίλη Κόκκαλη να αναφέρει πως «ο Γιώργος Μυλωνάκης γνώριζε για τις τηλεφωνικές επισυνδέσεις. Πρέπει να έρθει στην εξεταστική. Πρέπει να έρθει και ο “Φραπές”, ο “Χασάπης” και η κυρία Σεμερτζίδου». Έντονη ήταν η αντίδραση και των υπόλοιπων κομμάτων της αντιπολίτευσης, ενώ το ΠΑΣΟΚ έδωσε στη δημοσιότητα μια λίστα με πρόσωπα, υποστηρίζοντας πως αν δεν κληθούν δεν μπορεί να γίνει η εξεταστική.

Ειδικότερα σε αυτή τη λίστα περιλαμβάνονται οι εξής:

1) Μυλωνάκης Γεώργιος, Υφυπουργός Παρά τω Πρωθυπουργό 2024-2025

2) Παπασταύρου Σταύρος, Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ 2023-2024

3) Μπρατάκος Ιωάννης, Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ 2023-2024

4) Μπουκώρος Χρήστος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2025

5) Ξυλούρης Γιώργος

6) Στρατάκης Ανδρέας

7) Τρουλινός Γιάννης, Διευθυντής πολιτικού γραφείου Γιάννη Κεφαλογιάννη

8) Κεφαλογιάννης Νίκος

9) Σερμετζίδου Καλλιόπη, Υποψήφια Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Νομός Κοζάνης

10) Θεοδώροπουλος Πάνος, Τοπογράφος, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ

11) Καλλιούρης Γρηγόρης, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ

12) Ζαφειρίου Βασιλική, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης του ΟΠΕΚΕΠΕ

13) Αλεξανδρόπουλος Μάκης Πρώην Γεν Διευθυντής Διευθυντής Κτηνιατρικής ΥΠΑΑΤ

14) Γαργλαλάκος Τάσος, Ιδρυτής NEUROPUBLIC

15) Σπυρίδης Ευθύμιος, Μέλος ΔΣ ΟΠΕΚΕΠΕ, Εκπρόσωπος ΓΕΩΤΕΕ

16) Τσικνάκης Γιώργος Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Κρήτης

17) Καπούνης Δημήτρης Πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου

18) Μητσοτάκης Κυριάκος, Πρωθυπουργός της Ελλάδας 2019-σήμερα