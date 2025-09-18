Η ΝΔ προτείνει ένα κατάλογο 70 ονομάτων, στον οποίο περιλαμβάνονται οι υπουργοί Μάκης Βορίδης και Λευτέρης Αυγενάκης.

Τους μάρτυρες που θα κληθούν να καταθέσουν στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τον χρόνο από τον οποίο θα ξεκινήσει η έρευνα για το σκάνδαλο εξετάζουν αυτή την ώρα τα μέλη της Επιτροπής της Βουλής.

Η ΝΔ προτείνει ένα κατάλογο 70 ονομάτων, στον οποίο περιλαμβάνονται αυτά των υπουργών που εμπεριέχονται στην δικογραφία, δηλαδή του Μάκη Βορίδη και του Λευτέρη Αυγενάκη, άλλους και πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης της περιόδου ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ.

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης οι δύο πρώην διοικητές του Οργανισμού Γρηγόρης Βάρρας και Ευάγγελος Σημανδράκος αλλά και την προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ Παρασκευή Τυχεροπούλου.

Η ΝΔ πρότεινε η έρευνα να ξεκινήσει από το σήμερα και να επεκταθεί στο παρελθόν με πρώτους μάρτυρες υπουργούς και πολιτικά πρόσωπα και στη συνέχεια τους πρώην διοικητές και το τεχνικό προσωπικό. Εδώ έχουμε το πρώτο σημείο τριβής, γιατί η αντιπολίτευση ζητά να καταθέσουν πρώτα τα στελέχη και οι εργαζόμενοι του οργανισμού και οι αγροτοσυνδικαλιστές μεταξύ άλλων και στην συνέχεια οι υπουργοί.

ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση Ελευθερίας, στις λίστες που κατέθεσαν ζητούν μεταξύ άλλων να καταθέσουν στη επιτροπή ο πρωθυπουργός, ο υφυπουργός παρα τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης που έχει μπει στο στόχαστρο το τελευταίο διάστημα, αλλά και οι άλλοι υπουργοί του Μαξίμου από το 2019, όπως οι κκ Μπρατάκος, Σκέρτσος και Παπασταύρου.

ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ ζητούν να κληθεί στην Επιτροπή και η υποψήφια βουλευτής της ΝΔ Καλλιόπη Σεμερτζίδου της οποιας ήδη δεσμεύθηκαν τα περιουσιακά της στοιχεία, αλλά και οι επονομαζόμενοι «Φραπές» και «Χασάπης».

Με το καλημέρα της συνεδρίασης είχαμε ένταση, καθώς ο Αλέξανδρος Καζαμίας ήρθε σε αντιπαράθεση με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για το ποιος θα κάτσει στην δεύτερη σειρά των εδράνων της αίθουσας.

