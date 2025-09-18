«Είναι ασέβεια, είναι ασέβεια αυτό που κάνετε» φώναζε ο Κώστας Μπάρκας.

Σε μια πρωτοφανή αντιπαράθεση στα κοινοβουλευτικά χρονικά, ήρθαν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που μετέχουν στην εξεταστική επιτροπή με τον Αλέξανδρο Καζαμία.

Αφορμή στάθηκε το γεγονός ότι ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας επέλεξε να καθίσει στη δεύτερη σειρά, πίσω από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ που τον εγκάλεσε πως έκατσε στις θέσεις του κόμματος κόντρα σε ότι επιβάλλει η κοινοβουλευτική τάξη.

«Είναι ασέβεια, είναι ασέβεια αυτό που κάνετε» φώναζε ο Κώστας Μπάρκας ενώ και οι Βασίλης Κόκκαλης και Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος διαμρτύρονταν στον βουλευτή της Πλεύσης, ο οποίος ωστόσο παρέμεινε αμετακίνητος στη θέση. Κι όλα αυτά, μπροστά σε όλα τα μέλη της επιτροπής, στους αστυνομικούς αλλά και σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες.

Βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ιδιαίτερα φορτισμένος, σχολίαζε στον διάδρομο πως στην Πλεύση Ελευθερίας κάνουν «δημοσκοπικά όνειρα», διερωτώμενος παράλληλα: «Μήπως να ερχόμαστε νωρίτερα από την έναρξη της συνεδρίασης προκειμένου να κρατάμε θέσεις, λες και είμαστε ξανά στο δημοτικό; Μήπως να αφήνουμε και τη τσάντα μας».

«Αυτοί θέλουν και να κυβερνήσουν τη χώρα...», σχολίασε με νόημα βουλευτής της ΝΔ.