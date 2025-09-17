Προκύπτει μείζων εμπλοκή του κ. Μυλωνάκη σε κακουργήματα και βαριά πλημμελήματα για τα οποία δεν είναι δυνατόν η Βουλή να μείνει άπρακτη, τόνισε η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας.

Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις ευθύνες του Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος, κατά την ίδια, «εκπροσωπούσε το Μαξίμου», μίλησε στα Παραπολιτικά 90,1 η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Είναι τεράστιο το θέμα, πάρα πολύ σοβαρό γιατί αφορά κακουργηματική ευθύνη του κ.Μυλωνάκη. Για κακουργήματα δηλαδή που έχουν να κάνουν με παρακολουθήσεις βουλευτών, υποκλοπές των συνομιλιών τους. Εδώ και αρκετούς μήνες είναι δημοσιευμένο σε πολλά ΜΜΕ το γεγονός ότι ο κ. Μυλωνάκης καλούσε στο Μαξίμου τον Ιούνιο του 2024, δηλαδή τότε που κανείς μας δεν γνώριζε για την έρευνα των ευρωπαίων Εισαγγελέων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και έτσι έπρεπε εδώ λοιπόν προκύπτει ότι ο κ. Μυλωνάκης γνώριζε, γνώριζε και το περιεχόμενο των συνομιλιών των βουλευτών της ΝΔ που έχουν πιαστεί να μιλούν στο πλαίσιο συζητήσεων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και γνώριζε ακόμη και την άρση του απορρήτου των συνομιλιών τους. Γνώριζε δηλαδή ότι τους παρακολουθούν οι αρχές, ποια τηλέφωνα παρακολουθούν και τι έχει πιαστεί ως συνομιλία.

»Προκύπτει ότι ο κ. Μυλωνάκης, το Μαξίμου, ο κ. Μυλωνάκης εκπροσωπώντας το Μαξίμου, δηλαδή τον Πρωθυπουργό, καλούσε βουλευτές τον Ιούνιο του ’24 για τον ανασχηματισμό που έγινε μετά το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, εκεί λοιπόν κάποιοι βουλευτές ενώ ήξεραν ότι θα υπουργοποιηθούν και αυτό τους είχε διαμηνυθεί κλήθηκαν στο Μαξίμου και τους είπανε "ήθελε ο Μητσοτάκης να σε κάνει υπουργό αλλά δεν θα σε κάνει διότι υπάρχουν οι συνομιλίες σου σε αυτό το κινητό που έχει παρακολουθηθεί και που υπάρχουν στοιχεία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ". Το εξαιρετικά σοβαρό είναι ότι η κυβέρνηση και ο κ. Μητσοτάκης και ειδικώς ο κ. Μυλωνάκης που έκανε αυτές τις προσκλήσεις στο Μαξίμου γνώριζαν την απόρρητη έρευνα των Εισαγγελέων και αυτό ουσιαστικά σημαίνει τεράστια διακινδύνευση για την ακεραιότητα όχι μόνο της έρευνας αλλά και της ζωής των Εισαγγελέων. Διότι όταν οι εισαγγελείς παρακολουθούν εγκληματική οργάνωση και κάποιοι τους παρακολουθούν και ξέρουν τι ερευνούν και κάνουν και ενέργειες ουσιαστικά προκαταλαμβάνοντας καταστάσεις και ειδοποιούν και παρακολουθούμενα πρόσωπα ότι "ξέρεις πιάστηκες εκεί και υπάρχουν αυτά τα στοιχεία" τότε μιλάμε για μια πλήρη επιβεβαίωση κακουργηματικής δράσης.

»Ο κ. Μυλωνάκης που είναι ήδη 15 μήνες υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και όλοι ξέρουμε και ο ίδιος διαδίδει ότι είναι το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού, ότι χωρίς αυτόν δεν κάνει τίποτα ο Μητσοτάκης και ότι ο ίδιος είναι η φωνή του Μητσοτάκη εκλήθη στη Βουλή για να απαντήσει για αυτό το θέμα. Τι πιο θεσμικό, δημοκρατικό και διαφανές και τι έκανε εκείνος; Έστριψε δια της αναρμοδιότητας δηλαδή έβαλε μια υπηρεσία της Βουλής να πει ότι ο υπουργός δηλώνει αναρμόδιος. … Όταν σε καταγγέλλουν για τόσο σοβαρά πράγματα και αντί να πας στη Βουλή και να πεις «αυτά δεν ισχύουν, έγινε αυτό» και να υπάρχει και ο αντίλογος, η διαδικασία της επίκαιρης ερώτησης στη Βουλή είναι διαδικασία αντιπαράθεσης αυτό ο κ. Μυλωνάκης δεν θέλησε να το κάνει διότι προφανέστατα φοβάται ότι θα εκτεθεί ακόμη περισσότερο ποινικά για αυτή του την εμπλοκή και προτίμησε αντί να μου απαντήσει στη Βουλή να βγάλει μια ανάρτηση στο facebook και να πει ότι «είμαι αναρμόδιος και αυτές οι ερωτήσεις είναι έξω από το θεσμικό πλαίσιο». Γιατί; Είναι ένα θέμα τεράστιο που αφορά τη διαφάνεια!

»Υπάρχει πολύ σοβαρή στοχοποιήση των ευρωπαίων εισαγγελέων διότι ξέρουμε ότι εκτός από την παρακολούθηση του ποιον παρακολουθούσαν φαίνεται ότι είχαν διοχετεύσει και σε κακοποιά πρόσωπα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ την πληροφορία που ποιος ερευνά. Και υπάρχουν συνομιλίες μέσα όπου αυτά τα κακοποιά πρόσωπα, οι Φραπέδες και οι Χασάπηδες, λένε μεταξύ τους ότι πρέπει να βγάλουμε από την μέση την Παπανδρέου δηλαδή την ευρωπαία Εισαγγελέα. Είναι προφανές ότι διατρύθηκε η μυστικότητα των ερευνών τους και κάποιοι γνώριζαν, και ο κ. Μυλωνάκης εκπροσωπώντας το Μαξίμου γνώριζε τι κάνουν οι εισαγγελείς που ενέπλεκε το Μαξίμου. Επιπλέον προκύπτει ότι υπάρχουν κακοποιοί που συνομιλούσανε και λέγανε ότι δύο υπουργοί, ο Βορίδης και ο Φλωρίδης, "μίλησε ο Μάκης στον Φλωρίδη"-καταγράφετε αυτή η συνομιλία- "για να ξεκωλώσουμε την Παπανδρέου". Με αυτή την χυδαία φρασεολογία ουσιαστικά περιγράφουν τι; Ότι συνωμοτούν μέλη του υπουργικού συμβουλίου και μάλιστα ο αρμόδιος υπουργός Δικαιοσύνης για να βγάλουν από τη μέση την ευρωπαία εισαγγελέα και αυτό το ξέρουν οι ερευνώμενοι κακοποιοί μέλη της ΝΔ και ομοτράπεζοι του κ. Μητσοτάκη».

Στην ερώτηση «Υπάρχει περίπτωση κάποιος να μιλάει για έναν υπουργό ή δύο υπουργούς χωρίς οι υπουργοί να το γνωρίζουνε και χωρίς οι υπουργοί να έχουν κάνει αυτά τα οποία λέει αυτός ο τρίτος», η κ. Κωνσταντοπούλου απάντησε: «Φυσικά υπάρχει περίπτωση αλλά όταν ρώτησα τον κ. Φλωρίδη δεν ήρθε ούτε αυτός να απαντήσει. Ο κ. Βορίδης επίσης δεν έχει απαντήσει για αυτό το θέμα».

Επεσήμανε μάλιστα ότι «Αυτά που σας περιγράφω είναι στη δικογραφία που έχει διαβιβαστεί στη Βουλή».

«Από τη μέση δικαστές και Εισαγγελείς βγάζουν οι μαφίες. Όταν λοιπόν εισαγγελείς και μάλιστα ευρωπαίοι εισαγγελείς κάνουν μια τόσο ευαίσθητη και τόσο σοβαρή έρευνα και είναι υπονομευμένο το έργο τους, και το δεξί χέρι του Πρωθυπουργού, ο κ. Μυλωνάκης, γνωρίζει ποιον παρακολουθούν, γιατί τον παρακολουθούν, τι έχει πιαστεί και ειδοποιεί και τους εμπλεκόμενους… Αυτό το να ειδοποιεί υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ εμπλεκόμενα σε έρευνα πρόσωπα ότι "παρακολουθείσαι, υπάρχουν αυτά τα στοιχεία και δεν θα σε κάνουμε υπουργό για αυτό" καταλαβαίνετε ότι εκ φεύγει κάθε πλαισίου δημοκρατικής λειτουργίας», πρόσθεσε.

«Έχω ήδη καταθέσει δεύτερη επίκαιρη ερώτηση στον κ. Μυλωνάκη αυτή τη φορά για το θέμα που έχει ομολογήσει πλήρως ότι το γνωρίζει και ότι είναι εμπλεκόμενος δηλαδή για ένα υπόμνημα 43 σελίδων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι στα χέρια του εδώ και 15 μήνες και δεν το έχει καταθέσει στη Βουλή. Του κατέθεσα και αίτηση κατάθεσης εγγράφων. Προκύπτει μέσα από όλα αυτά μείζων εμπλοκή του κ. Μυλωνάκη σε κακουργήματα και βαριά πλημμελήματα για τα οποία δεν είναι δυνατόν η Βουλή να μείνει άπρακτη ούτε η Δικαιοσύνη είναι δυνατόν να μείνει άπρακτη. Θα συνεχίσω να αναλαμβάνω πρωτοβουλίες και έχω καλέσει και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης γιατί αυτό μας αφορά όλους. Θα πάρουμε και άλλες θεσμικές πρωτοβουλίες. Στο δημόσιο λόγο έχουνε ανταποκριθεί και άλλα κόμματα σε αυτή μας την πρόσκληση», τόνισε.

Ερωτηθείσα αν μεταξύ αυτών των κομμάτων είναι και το ΠΑΣΟΚ, είπε: «Έκανε κάποιες δηλώσεις ο κ. Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ που μου δημιουργούν την βάσιμη προσδοκία ότι σε αυτή την κατεύθυνση θα είμαστε όλοι ενωμένοι γιατί αφορά την δημοκρατία και τη διαφάνεια. Δεν μπορεί να υπονομεύεται η διαφάνεια και η χρηστή λειτουργία των θεσμών από τέτοιου είδους παρασκηνιακές κακουργηματικές διαδικασίες με επίκεντρο, το Μαξίμου δηλαδή το πρωθυπουργικό μέγαρο».

«Και οι δηλώσεις του κ. Βορίδη και οι διατυπώσεις του κ. Μυλωνάκη είναι προσεκτικές. Δεν διαψεύδουν, δεν επιβεβαιώνουν, αναπλαισιώνουν και υπεκφεύγουν. Ο κ. Βορίδης στη Βουλή δεν έχει απαντήσει ποτέ για αυτό το θέμα όπως θυμάστε όταν πήρε το λόγο για την προανακριτική απείλησε και είπε «προς το παρόν λέω αυτά και αν χρειαστεί θα πω περισσότερα». Ο κ.Μυλωνάκης δεν εμφανίζεται. Ο κ.Φλωρίδης επίσης δεν εμφανίζεται. Του κατέθεσα επίκαιρη ερώτηση για αυτό το θέμα ειδικά και σε ό,τι με αφορά το θέμα όχι απλώς δεν είναι λήξαν ούτε πρόκειται να υπαναχωρήσω αλλά θα το πάω θεσμικά μέχρι τέλους».

Στην ερώτηση πώς ορίζει το «μέχρι τέλους», απάντησε: «Η απόλυτη διαλεύκανση και λογοδοσία».

«Περιμένω δύο απαντήσεις από τον κ.Μυλωνάκη πρώτον αν θα έρθει στη Βουλή για να μου απαντήσει στην δεύτερη επίκαιρη ερώτηση για το θέμα αυτού του υπομνήματος το οποίο είναι επίσημο έγγραφο, δεν μπορεί να το κρύβει και να το κρατάει για τον εαυτό του. Είπε απαντώντας στον κ. Καραμέρο ότι το συνέταξε κάποιος ειδικός συνεργάτης της προεδρίας της κυβέρνησης, δηλαδή αμειβόμενος δημόσιος υπάλληλος και ότι το αξιοποιήσανε βάζοντας κομμάτια του στην πρόταση της ΝΔ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής άρα πρόκειται για συγκεκριμένο δημόσιο έγγραφο που πρέπει να δοθεί στη Βουλή. Του έκανα και αίτηση κατάθεσης εγγράφων που ακόμα δεν έχει ανταποκριθεί και του έκανα και επίκαιρη ερώτηση που πρέπει να μου πει πότε θα την απαντήσει».

Σχετικά με την εξεταστική επιτροπή για τα Τέμπη: «Κατά τη άποψή μου έβγαλε πάρα πολλά στοιχεία ασχέτως που την μπαζώσανε και την κλείσανε βίαια οι βουλευτές της ΝΔ χωρίς να καλέσουν πολύ σημαντικές ενέργειες. Την κλείσανε άρον-άρον και θυμάστε ότι βγάλανε ένα πόρισμα 700 σελίδες μόνοι τους ότι κανένας δεν έχει ευθύνη για τίποτα. Ανεξαρτήτως αυτών των ενεργειών που είναι και αυτές αποκαλυπτικές ενός συστήματος ενοχής γιατί έτσι φέρονται οι ένοχοι δεν φέρονται αυτοί που δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα, ήταν μια αποκαλυπτική διαδικασία».

«Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται η κυβέρνηση που αυτοπροστατεύεται γιατί τα βασικά υπαίτια πρόσωπα έχουνε προστατευτεί, δεν έχουν ελεγχθεί και έχουν κάνει μια διαδικασία υπόθαλψης για Τριαντόπουλο και Καραμανλή η οποία είναι ξεκάθαρη προσπάθεια να τους προστατεύσουν από βαρύτερες κατηγορίες και από την έρευνα. Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρεται η κυβέρνηση στην υπόθεση των Τεμπών και ο τρόπος με τον οποίο προσπαθεί να αλλοιώσει τα στοιχεία της δικογραφίας που είναι καραμπινάτα και κραυγαλέα δείχνουν ότι υπήρξε κακουργηματική έκθεση. Αφέθηκαν δηλαδή άνθρωποι σε κίνδυνο ζωής ενώ γνώριζαν οι υπαίτιοι και ο αρμόδιος υπουργός και ο πρωθυπουργός. Υπήρξε ανάφλεξη που συνδέεται με φορτίο μη δηλωμένο και παράνομο, εύφλεκτο υλικό, που είναι καταγεγραμμένο δεν αμφισβητούνται αυτά. Οι μόνοι που το αμφισβητούν με τέτοια λύσσα είναι οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης», υπογράμμισε.

Κληθείσα να σχολιάσει το γεγονός ότι και ο Νίκος Πλακιάς αμφισβητεί στοιχεία, είπε: «Ο κ. Πλακιάς είναι γονιός εγώ με όλους τους γονείς και με όλους τους συγγενείς έχω μια ευθεία και ανθρώπινη σχέση και με αυτούς που εκπροσωπώ και με αυτούς που δεν εκπροσωπώ. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι οι μηχανισμοί σε τέτοιες περιπτώσεις θέλουνε να βάζουνε τους γονείς και τους συγγενείς να αντιπαρατίθενται και να δηλητηριάζονται και αποκλείεται εγώ να τροφοδοτήσω ένα τέτοιο διχασμό των οικογενειών. Είμαι και θα είμαι πάντα στο πλευρό όλων τους στην αναζήτηση της αλήθειας».

Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από την Μαρία Καρυστιανού, είπε: «Η κα Καρυστιανού δίνει έναν ιερό αγώνα και έχει καταφέρει με μια πολύ πηγαία πρωτοβουλία να κινητοποιήσει πάρα πολλούς ανθρώπους και έχει επίσης καταφέρει να τιμήσει το παιδί της και τα παιδιά που τους αφαιρέσανε τη ζωή, με τον πιο αξιοθαύμαστο τρόπο. Εγώ σε αυτό τον αγώνα που δίνει και η Μ. Καρυστινού και οι υπόλοιποι γονείς είμαι από την πρώτη στιγμή συμπαραστάτιδα, και δέχομαι επιθέσεις για αυτό όπως δέχονται και οι ίδιοι επιθέσεις. Εγώ είμαι δίπλα της και δίπλα σε όλους τους γονείς όπως είμαι δίπλα στον Πάνο Ρούτσι που ξεκίνησε προχθές απεργία πείνας. Είναι φοβερό να φτάνουν οι γονείς να βάζουν τα σώματά τους και τη ζωή τους πια μπροστά διεκδικώντας αλήθεια και δικαιοσύνη. Σέβομαι αυτό τον αγώνα και δεν συμμερίζομαι όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται να εμφανιστεί η κα Καρυστιανού ως έχουσα κάποια άλλη ατζέντα ή ως έχουσα άλλα πράγματα στο μυαλό της γιατί ξέρω πολύ καλά ότι κοιμάται και ξυπνάει έχοντας στο μυαλό της τη δικαιοσύνη για το παιδί της».

Στο δημοσιογραφικό σχόλιο ότι «Δικαιοσύνη μπορεί να υπάρξει και με την ίδρυση ενός κόμματος», η κ. Κωνσταντοπούλου τόνισε: «Αυτό είναι δικαίωμα κάθε πολίτη. Η γυναίκα έχει ερωτηθεί εκατό φορές, έχει απαντήσει εκατό φορές αρνητικά, και το ίδιο θα σας έλεγα αν απαντούσε θετικά. Πρέπει να είναι σεβαστό και αυτό που κάνει και αυτός ο ανοιχτός αγώνας».

Για τα χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά της Πλεύσης Ελευθερίας είπε: Εμείς αυτό το οποίο ζούμε είναι μια αυξανόμενη προοδευτικά και σε κάποιες περιόδους γεωμετρικά εμπιστοσύνη των πολιτών. Βλέπουμε μια πολύ-πολύ στέρεη και αυξανόμενη εμπιστοσύνη».

Ερωτηθείσα για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας τόνισε: «Βαριέμαι να σας απαντήσω.

Τα έχουμε απαντήσει εκατό φορές. Δεν ανασταίνεται αυτό το θέμα, είναι εξαντλημένο».

«Αύριο είναι μια πολύ σημαντική μέρα στη Βουλή, συζητιέται ένα νομοσχέδιο με το οποίο η κυβέρνηση προσπαθεί να κόψει δικαιώματα στους πολίτες. Φαίνεται ότι υπάρχει μια ευθύτατη παρέμβαση στην υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών, πια έχουν καταργήσει και τα προσχήματα βγαίνουν δικαστές και εισαγγελείς και εκτελούν εντολές της κυβέρνησης απροσχημάτιστα. Προσπαθούν τώρα να κλείσουν άρον-άρον κάθε έρευνα προφασιζόμενοι ότι μέσα σε πέντε μέρες ο Εισαγγελέας διάβασε 60 χιλιάδες σελίδες και εξέτασε ατελείωτα πειστήρια που δεν τα παρέλαβε καν», πρόσθεσε.