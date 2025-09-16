«Απολύτως λογικό το δικαίωμα των γονιών να ζητούν ταυτοποίηση των λειψάνων των παιδιών τους, που ήταν θύματα στο έγκλημα των Τεμπών».

Ο Σωκράτης Φάμελλος συναντήθηκε με τον Πάνο Ρούτσι- πατέρα του 22χρονου Ντένι που σκοτώθηκε στο έγκλημα των Τεμπών- ο οποίος κάνει απεργία πείνας ζητώντας να του δοθεί άδεια εκταφής του παιδιού του.

«Η άρνηση του αιτήματος εκταφής είναι και παράλογη και απάνθρωπη. Η ελληνική Πολιτεία δεν έχει να φοβηθεί σε τίποτα την εκταφή και την ιατροδικαστική έρευνα», τονίζει σε ανάρτηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

«Είναι απολύτως λογικό το δικαίωμα των γονιών να ζητούν την ταυτοποίηση των λειψάνων των παιδιών τους, που ήταν θύματα στο έγκλημα των Τεμπών. Δεν μπορεί να αρνείται η Πολιτεία και η κυβέρνηση σε έναν γονιό να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του παιδιού του», υπογραμμίζει.

Ο Σωκράτης Φάμελλος μετέφερε στον Πάνο Ρούτσι τη στήριξη όλων των στελεχών και μελών του ΣΥΡΙΖΑ και δεσμεύθηκε ότι την Πέμπτη στην Ολομέλεια «θα μιλήσω και εκ μέρους όλων των γονιών που διεκδικούν να μάθουν την αλήθεια για το έγκλημα».

Η ανάρτηση του Σωκράτη Φάμελλου

«Συναντήθηκα σήμερα με τον κ. Πάνο Ρούτσι, τον πατέρα του 22χρονου Ντένι, που έχασε τη ζωή του στο έγκλημα των Τεμπών, ο οποίος κάνει απεργία πείνας, διεκδικώντας να του δοθεί άδεια για την εκταφή του παιδιού του.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η άρνηση του αιτήματος εκταφής είναι και παράλογη και απάνθρωπη. Η ελληνική Πολιτεία δεν έχει να φοβηθεί σε τίποτα την εκταφή και την ιατροδικαστική έρευνα.

Είναι απολύτως λογικό το δικαίωμα των γονιών να ζητούν την ταυτοποίηση των λειψάνων των παιδιών τους, που ήταν θύματα στο έγκλημα των Τεμπών.

Δεν μπορεί να αρνείται η Πολιτεία και η κυβέρνηση σε έναν γονιό να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του παιδιού του.

Μετέφερα στον κ. Ρούτσι τη στήριξη όλων των στελεχών και μελών του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και δεσμεύθηκα ότι ότι την Πέμπτη στην Ολομέλεια θα μιλήσω και εκ μέρους όλων των γονιών που διεκδικούν να μάθουν την αλήθεια για το έγκλημα.

Άλλωστε, αυτή είναι και η ευθύνη εκπροσώπησης της κοινωνίας.

{https://www.facebook.com/sfamellos/posts/pfbid02eBL5E6pmEU4r8D4D9oacUwWwZJsv6WnjnK5L4seAo7ZFoRaQ5XkvXCsyLY218ksPl}