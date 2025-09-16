Επίσκεψη πραγματοποίησε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στην Καβύλη Ορεστιάδας.

Στα αποκαλυπτήρια του Μνημείου Πεσόντων της 3ης Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας στη Μάχη του Ρίμινι παρευρέθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας στην Καβύλη Ορεστιάδας.

Ανέφερε πως «με ιδιαίτερη τιμή επισκέφθηκα την Καβύλη Ορεστιάδας, έδρα της 3ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας, προκειμένου να παραστώ στην τελετή αποκαλυπτηρίων του Μνημείου Πεσόντων της 3ης Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας στη Μάχη του Ρίμινι. Μια μάχη που ανέδειξε την αποφασιστική συμβολή της Ελλάδας στον Συμμαχικό Αγώνα.

Η συμβολή αυτή δεν περιορίστηκε στην Εθνική Επικράτεια. Η Ελλάδα υπηρέτησε τον κοινό αγώνα των Ελεύθερων Εθνών με συνέπεια και αυταπάρνηση και εκτός των συνόρων της».

Τέλος πρόσθεσε «από τη Βόρειο Αφρική και τη μάχη του Ελ Αλαμέιν έως το Ιταλικό Μέτωπο, με την παρουσία του Ιερού Λόχου και της 3ης Ορεινής Ταξιαρχίας, η παρουσία των ελληνικών τμημάτων στα μέτωπα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου τεκμηρίωσε τη σταθερή προσήλωση της χώρας μας στις θεμελιώδεις αρχές του Δικαίου».

{https://x.com/NikosDendias/status/1967901919881363700}