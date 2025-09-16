Το γυαλί ανάμεσα στον Αντώνη Σαμαρά τον Κώστα Καραμανλή και τον Κ. Μητσοτάκη έχει ραγίσει και κανείς από τους δύο πρώην πρωθυπουργούς δεν φαίνεται να πείθεται ότι υπάρχει αληθινή διάθεση εκ μέρους του Μαξίμου για προσέγγιση και ουσιαστική προσέγγιση.

Η επίθεση φιλίας του Κ. Μητσοτάκη στη δεξιά πτέρυγα της Ν.Δ. έχει ξεκινήσει και θα κορυφώνεται όσο θα κυλάει ο χρόνος και θα κοντοζυγώνουν οι εκλογές.

Η μετατόπιση της Δύσης σε συντηρητικότερες πολιτικές είναι πλέον μία πραγματικότητα που δεν μπορεί εύκολα να παρακάμψει ο πρωθυπουργός.

Επικοινωνιακή στροφή στα δεξιά

Υπ’ αυτήν την έννοια δεν μπορεί να συνεχίζει να αγνοεί - ελαφρά την καρδία - το συντηρητικό κομμάτι της Ν.Δ όπως έκανε το προηγούμενο διάστημα. Έρχονται εκλογές και οι δυσαρεστημένοι ψηφοφόροι της Ν.Δ. μπορεί να πέσουν σαν ώριμο φρούτο στην αγκαλιά ενός πιθανού νέου συντηρητικού κόμματος.

Ακόμη και ένα νέο μικρό δεξιό κόμμα - που όμως θα καταφέρει να μπει στη βουλή - είναι δυνατόν να προκαλέσει ανυπολόγιστη ζημιά σε μία Ν.Δ. που θα βρίσκεται στις πρώτες κάλπες μακριά όχι μόνο από το 37,5% της αυτοδυναμίας αλλά και από το 30% που και σήμερα αποτελεί ζητούμενο.

Με βάση την παραπάνω ανάλυση το Μαξίμου αποφάσισε σειρά κινήσεων αρχής γενομένης από την συνεδρίαση της Κ.Ο. της Ν.Δ την Παρασκευή με στόχο να «ζεσταθεί» το κλίμα.

Άνοιγμα σε Καραμανλικούς και Σαμαρικούς

Είναι ενδεικτικό ότι μετά το «όχι» Μητσοτάκη σε περαιτέρω δεξιά μετατόπιση μετά την τοποθέτηση του διδύμου Τασούλα - Κακλαμάνη στις δύο μεγαλύτερες πολιτειακές θέσεις, έρχεται η στροφή στους Καραμανλικούς και τους Σαμαρικούς.

- Η επιλογή του άτακτου Μ. Χαρακόπουλου έναντι του Γ. Στύλιου είναι η πρώτη τρανή απόδειξη του ανοίγματος που επιχειρεί το Μαξίμου στο εσωκομματικό μπλοκ των δυσαρεστημένων βουλευτών.

- Η δεύτερη κίνηση του πρωθυπουργού ήταν να συναντηθεί με τον επίσης Καραμανλογενή Ευριπίδη Στυλιανίδη. Πρόκειται κατά κοινή ομολογία για ένα πρόσωπο με ειδικό πολιτικό βάρος που όμως -παρά τις αλλεπάλληλες εισηγήσεις συνεργατών του - ο Κ. Μητσοτάκης δεν έχει αξιοποιήσει ως τώρα ούτε στην κυβέρνηση ούτε σε άλλο σοβαρό κυβερνητικό πόστο. Με αφορμή το επιστημονικό βιβλίο που παρουσιάζει ο βουλευτής Ροδόπης στις 8 Οκτωβρίου με αντικείμενο την τεχνητή νοημοσύνη και την επίδραση της σε όλους τους τομείς, ο πρωθυπουργός συνομίλησε με τον Ευριπίδη Στυλιανίδη και αποφάσισε να παραστεί στο βιβλίο του. Μία απόφαση με υψηλό συμβολισμό αφού στην συγκεκριμένη εκδήλωση έχουν προσκληθεί μεταξύ άλλων και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί Κ. Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς.

Ο Ευριπίδης Στυλιανίδης «παίρνει» την Συνταγματική Αναθεώρηση

Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews στο Μαξίμου συζητήθηκε και το ενδεχόμενο να πάρει την θέση του Γραμματέα της Κ.Ο. με τον πρωθυπουργό, ωστόσο, να τον προαλείφει για εκπρόσωπο της Ν.Δ. στην συζήτηση που θα ανοίξει για την Συνταγματική Αναθεώρηση (μετά την μετακίνηση του Θ. Πλεύρη στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής).

Ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, ωστόσο, με την συγκεκριμένη εκδήλωση προσπαθεί να επαναφέρει την πολιτική κουβέντα στην ανάγκη της ενότητας και να δημιουργήσει μία κουλτούρα προσέγγισης μεταξύ των κομμάτων. Είναι χαρακτηριστικό ότι εκτός του δεξιού κοινού, προσκεκλημένοι είναι και ο Αλέξης Τσίπρας και ο Ν. Ανδρουλάκης.

Κίνηση που από αρκετούς βουλευτές ερμηνεύεται σαν μία απόπειρα ο Ευριπίδης Στυλιανίδης να ανοίξει δική του πολιτική περπατησιά μετά από τόσο καιρό που έχει μείνει αναξιοποίητος.

Αμφίβολη η γαλάζια συσπείρωση

Τα συγκεκριμένα ανοίγματα του πρωθυπουργού, πάντως, στο κατώφλι του 7ου χρόνου διακυβέρνησης της Ν.Δ. δεν φαίνεται να δημιουργούν μία εικόνα δυναμικής «γαλάζιας» επανασυσπείρωσης.

Οι κινήσεις των «δελφίνων»

Η εικόνα δε αδυναμίας της Ν.Δ. να διεκδικήσει ξανά αυτοδυναμία λειτουργεί μάλλον απελευθερωτικά στους δελφίνους της Ν.Δ. οι οποίοι - όπως όλα δείχνουν - συνεχίζουν παρασκηνιακά να δρομολογούν τις κινήσεις τους για την επόμενη μέρα στη Ν.Δ.

Οι συζητήσεις με βουλευτές και στελέχη της Ν.Δ. - πίσω από κλειστές πόρτες- συνεχίζονται κανονικά φανερώνοντας ότι παρά τις όποιες προσπάθειες «συγκόλλησης» τα γαλάζια στελέχη προεξοφλούν τις εξελίξεις και παίρνουν θέσεις μάχης από τώρα.