Τι κρύβει η παρουσία Μητσοτάκη σε δύο βιβλία

Θα παρακολουθήσει τις παρουσιάσεις στα βιβλία Στυλιανίδη και Πατέλη στις 8 και 9 Οκτωβρίου - Τι σήμα θέλει να δώσει.

Την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρακολουθεί από τις πρώτες θέσεις την παρουσίαση του βιβλίου «Η μεγάλη επιστροφή». Ένα έργο του πρώην διευθυντή του Οικονομικού του Γραφείου Αλέξη Πατέλη, όπου περιγράφονται οι πολιτικές μέσω των οποίων η ελληνική οικονομία πέρασε από την πτώχευση στην ανάπτυξη και από τα μνημόνια στον ευνοϊκό δανεισμό και στην ευημερία, τουλάχιστον, των αριθμών.

Ωστόσο, ένα εικοσιτετράωρο πριν θα έχει βρεθεί και στην εκδήλωση για μία άλλη έκδοση με τίτλο «Η τεχνητή νοημοσύνη και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη Δημοκρατία και το κράτος δικαίου». Και με συγγραφέα, σε αυτήν την περίπτωση, τον βουλευτή Ευριπίδη Στυλιανίδη. Τι να κρύβει, άραγε, αυτό το ξαφνικό ενδιαφέρον του Κυριάκου Μητσοτάκη για τις νέες εκδόσεις και, μάλιστα, με τόσο διαφορετικό περιεχόμενο;

Διπλή προεκλογική στόχευση

Την απάντηση τη δίνει, σύμφωνα με πληροφορίες η διπλή στόχευση στην οποία έχει καταλήξει το Μέγαρο Μαξίμου: από τη μία πλευρά, η επικοινωνιακή προβολή της προόδου στην οικονομία με αιχμή την πλήρη κατανόηση απ’ την κοινωνία των μέτρων της ΔΕΘ. Και απ΄ την άλλη, η διάθεση να κατευναστούν, όσο γίνεται, τα σοβαρά εσωκομματικά μέτωπα που εξακολουθούν να υπάρχουν μέσα στη Νέα Δημοκρατία στο δρόμο προς τις εκλογές.

Όπλο η οικονομία - ανάγκη η ενότητα

Με άλλα λόγια, το βάρος για τον Πρωθυπουργό σε ό,τι αφορά το βιβλίο του πρώην συνεργάτη του θα βρίσκεται στο περιεχόμενό του. Στα αποτελέσματα, δηλαδή, των οικονομικών του επιλογών. Ενώ η παρουσία του στον τόμο που ερευνά την Τεχνητή Νοημοσύνη συνδέεται απόλυτα με τον «Καραμανλικό» Ευριπίδη. Πολύ περισσότερο, καθώς μαζί του εκεί θα είναι και οι δύο πρώην αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας.

Οι δύο αυτές αποφάσεις Μητσοτάκη μπορεί να φαίνονται, όμως δεν είναι καθόλου ανεξάρτητες μεταξύ τους. Και οι δύο , άλλωστε, εκδηλώνονται αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Και δρομολογούνται ταυτόχρονα, σε μία στιγμή που η κυβέρνηση χαράζει την προεκλογική στρατηγική της. Ο χρόνος πιέζει αφού οι κάλπες μπορεί να στηθούν - εκτός απροόπτου - το νωρίτερο την Άνοιξη του 2026 και το αργότερο το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Οδηγία για επεξήγηση των μέτρων

Με το βλέμμα στραμμένο τόσο στο κέντρο όσο και στα δεξιά, ο πρωθυπουργός προσπαθεί να επανασυσπειρώσει και τα δύο εκλογικά κοινά. Ταυτόχρονα.

Έτσι ερμηνεύεται και η αλληλουχία των κινήσεων του Μαξίμου: στο πρώτο πεδίο, με τις δημοσκοπήσεις να δείχνουν περιθώρια ανάκαμψης - αλλά όχι στον βαθμό που θα ικανοποιούσε το Μαξίμου - η οδηγία είναι σαφής: «Με παραδείγματα ν’ αντιληφθούν οι πολίτες πως η φορολογική μεταρρύθμιση ευνοεί τους πολλούς. Και ότι αυτό, βέβαια, σημαίνει χειροπιαστό εισόδημα κατά της ακρίβειας», όπως λέει έμπειρος υπουργός.

Ανοίγματα σε Καραμανλικούς και Σαμαρικούς

Αλλά και στο επίπεδο της κομματικής συνοχής οι πρωτοβουλίες του Πρωθυπουργού είναι δηλωτικές των προθέσεών του. Στην ομιλία του στη Θεσσαλονίκη αναφέρθηκε στον «Εθνάρχη Καραμανλή». Στη Συνέντευξη Τύπου υπήρξε προσεκτικός και ευγενής μιλώντας για τον Αντώνη Σαμαρά και τον Κώστα Καραμανλή. Ενώ μόλις χθες όρισε Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας τον «άτακτο» Μάξιμο Χαρακόπουλο.

Προσπάθεια να μην χαθεί κανένα εκλογικό κοινό

Η συγκυρία, μάλιστα, το θέλησε, ώστε τη διπλή στόχευση του Κυριάκου Μητσοτάκη να αποτυπώσουν συμβολικά δύο πρόσωπα με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά: ο Αλέξης Πατέλης. Ο πρωταγωνιστής στην καθιέρωση των γάμων των ομοφυλοφίλων που τόσο στοίχισε στη Ν.Δ. Και ο Ευριπίδης Στυλιανίδης. Ένας σταθερός οπαδός των παραδόσεων της παράταξης και της πιο συντηρητικής πτέρυγας της κοινωνίας.

Το αβέβαιο… βήμα της ανάκαμψης

Ασφαλώς, μόνο ο καιρός θα αποδείξει αν η κυβέρνηση και το κυβερνόν κόμμα έχουν τη δύναμη να επανέλθουν σε ανοδική τροχιά με πυροδότη τις τελευταίες εξαγγελίες. Κρίνοντας, ταυτόχρονα, αν μπορούν να καλυφθούν οι ψυχικές, αλλά και ιδεολογικές αποστάσεις που υπάρχουν ακόμη στο εσωτερικό τους. Ιδιαίτερα όταν η επαναπροσέγγιση με την παραδοσιακή δεξιά γίνεται με μεγάλη καθυστέρηση δημιουργώντας το συνειρμό ότι υπηρετεί μόνο προεκλογικούς στόχους.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η μετά-ΔΕΘ εποχή προβλέπεται ενδιαφέρουσα για τη λεγόμενη Κεντροδεξιά…