Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Ανοιχτός στις συνεργασίες ο Χαρίτσης - Η αναφορά στον Τσίπρα και η αιχμή κατά Ανδρουλάκη

Ανοιχτός στις συνεργασίες ο Χαρίτσης - Η αναφορά στον Τσίπρα και η αιχμή κατά Ανδρουλάκη Φωτογραφία: EUROKINISSI/ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
Oι «δημόσιες παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα έχουν ενδιαφέρον» ανέφερε o πρόεδρος της Νέας Αριστεράς - «Υπάρχουν οι δυνατότητες και δεν υπάρχουν μόνο αδιέξοδα» διεμήνυσε για το διάλογο των κομμάτων της Αριστεράς.

Συνέντευξη τύπου παραχώρησε την Παρασκευή ο Αλέξης Χαρίτσης από τη Δ.Ε.Θ. και όπως ήταν λογικό το μεγαλύτερο μέρος των ερωτήσεων που δέχθηκε αφορούσε τόσο το ζήτημα των συνεργασιών όσο και τα σενάρια που κυοφορούνται για το νέο «κόμμα Τσίπρα».

«Ο διάλογος πρέπει να έχει σαφές περιεχόμενο»

Όσον αφορά τις δυνατότητες συγκλίσεων στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, ο κ. Χαρίτσης επέμεινε σε όλες του τις απαντήσεις ότι ο διάλογος πρέπει να έχει σαφές περιεχόμενο, ενώ δεν παρέλειψε να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συγκλίσεων στο άμεσο μέλλον. «Εμείς δεν λειτουργούμε με αποκλεισμούς απέναντι σε κανέναν που κατανοεί την ανάγκη για ένα τέτοιο σχέδιο απέναντι στη Δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, όταν ερωτήθηκε από το Dnews για το εάν ο διάλογος εντός της Νέας Αριστεράς με σκοπό τις συνεργασίες έχει βρεθεί σε αδιέξοδο λόγω της εσωκομματικής κατάστασης που επικρατεί, ο κ. Χαρίτσης, αφού παραδέχτηκε ότι υπάρχει μια πολύ δύσκολη συγκυρία τόσο σε κοινωνικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, δήλωσε με έμφαση: «υπάρχουν οι δυνατότητες και δεν υπάρχουν μόνο αδιέξοδα».

Για να τονίσει μάλιστα τις δυνατότητες συγκλίσεων που διανοίγονται στο άμεσο μέλλον, υπενθύμισε τις κοινές πρωτοβουλίες του πρόσφατου παρελθόντος: «Τον τελευταίο έναν χρόνο, από τότε που ανοίξαμε αυτή τη συζήτηση περί Λαϊκού Μετώπου, έχουν υπάρξει κοινές πρωτοβουλίες και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Για παράδειγμα, σας υπενθυμίζω την κοινή πρόταση των τεσσάρων κομμάτων για το ζήτημα της Παλαιστίνης. Σας υπενθυμίζω το μέτωπο των δυνάμεων της προοδευτικής αντιπολίτευσης για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σας υπενθυμίζω, πολύ πρόσφατα, την κοινή στάση της αντιπολίτευσης στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης – αντιθεσμική, αντικοινοβουλευτική μεθόδευση για το ζήτημα της προανακριτικής. Υπάρχουν λοιπόν πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί».

Η αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα

Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, μπορεί ο κ. Χαρίτσης να δέχθηκε πολλές ερωτήσεις, ωστόσο ο ίδιος επέλεξε να κρατήσει μια πολύ προσεκτική στάση, με αποτέλεσμα οι αναφορές του να είναι λίγες και να μην επιτρέπουν μεγάλα συμπεράσματα.

Παρόλα αυτά, μια φράση του Προέδρου της Νέας Αριστεράς τράβηξε τα βλέμματα των δημοσιογράφων, καθώς περιείχε την πρώτη ευθεία αναφορά στον κ. Τσίπρα: οι «δημόσιες παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα έχουν ενδιαφέρον» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πέρα από αυτή τη φράση, ο κ. Χαρίτσης δεν έκανε κάποιο αναλυτικότερο σχόλιο για την πρόσφατη παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού. Να σημειωθεί ότι, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το σενάριο συμπόρευσης με τον κ. Τσίπρα, ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς απέφυγε να πάρει σαφή θέση, τονίζοντας ότι πρόκειται για ζήτημα πολιτικών θέσεων και όχι προσωπικών συμφωνιών: «Άρα το ζήτημα δεν είναι οι προσωπικές συνεννοήσεις - Χαρίτσης με Φάμελλο, Φάμελλος με Τσίπρα, Τσίπρας με Ανδρουλάκη - αλλά το πώς διαμορφώνεται μια πολιτική πρόταση που επανασυνδέεται με αυτά τα στρώματα, που ξέρει ποιον θέλει να εκπροσωπήσει και ποιες είναι οι βασικές της αιχμές, και πώς αυτές μπορούν να βελτιώσουν υλικά τη ζωή των ανθρώπων» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αιχμές για Ανδρουλάκη - «Θετική η πρωτοβουλία Δούκα»

Αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη άφησε ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, απαντώντας σε ερώτηση του dnews αναφορικά με τη στάση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο παλαιστινιακό. Ο κ. Χαρίτσης χαρακτήρισε ως ακατανόητη τη στάση του ΠΑΣΟΚ στο συγκεκριμένο ζήτημα, που αποτελεί - όπως είπε - το «ηθικό όριο της ανθρωπότητας».

«Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορεί να συμμετέχει και να πρωταγωνιστήσει, αν θέλετε, και το ΠΑΣΟΚ σε μια τέτοια προσπάθεια για τη συμπόρευση όσο δυνατόν περισσότερων δυνάμεων σε ένα ζήτημα που αποτελεί το ηθικό όριο της ανθρωπότητας σήμερα.»

Την ίδια στιγμή χαρακτήρισε θετική την πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων να καλέσει στην Αθήνα τον δήμαρχο της Βηθλεέμ. Σχολιάζοντας θετικά τον ρόλο και τη δράση του κ. Δούκα, ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι «ήταν μια πολύ θετική πρωτοβουλία απέναντι και σε ένα κυβερνητικό σύστημα που τον πολεμάει», ενώ πρόσθεσε πως «θέλουμε η αυτοδιοίκηση να παίζει έναν τέτοιο ρόλο και να μην κάθεται στα αυγά της».

Η κριτική του κ. Χαρίτση προς το ΠΑΣΟΚ δεν εξαντλήθηκε μόνο σε αυτή την απάντηση. Όταν ξαναρωτήθηκε σχετικά, κάλεσε το κόμμα και την ηγεσία του να κατασταλάξουν σε μια και μόνο στρατηγική, αφήνοντας αιχμές για διγλωσσία και θολή πορεία. «Πρέπει το ΠΑΣΟΚ και η ηγεσία του να αποφασίσει ποια κατεύθυνση θέλει να ακολουθήσει» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Θέλεις να ξαναβρείς την ισορροπία σου στην κλιμακτήριο;

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Ταλαιπωρείσαι από συχνοουρία και ενοχλήσεις; Υπάρχει μια φυσική λύση στα προβλήματα του προστάτη

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

«Δεν έχετε ιδέα τι έχετε εξαπολύσει σε ολόκληρη τη χώρα και τον κόσμο»: Οι πρώτες δηλώσεις της χήρας του Τσάρλι Κερκ

«Δεν έχετε ιδέα τι έχετε εξαπολύσει σε ολόκληρη τη χώρα και τον κόσμο»: Οι πρώτες δηλώσεις της χήρας του Τσάρλι Κερκ

Η μέρα που αλλάζει ο καιρός με βροχές και καταιγίδες - Έρχεται η κακοκαιρία και στην Αττική

Η μέρα που αλλάζει ο καιρός με βροχές και καταιγίδες - Έρχεται η κακοκαιρία και στην Αττική

Η μάχη των «δελφίνων»: Όποιος ταυτίζεται με Μητσοτάκη «καίγεται»

Η μάχη των «δελφίνων»: Όποιος ταυτίζεται με Μητσοτάκη «καίγεται»

«Εργάνη ΙΙ»: Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις δύο ημερών

«Εργάνη ΙΙ»: Πώς θα γίνουν οι προσλήψεις δύο ημερών

Τεκμήρια: Ποιοι ωφελούνται και πόσο μειώνονται οι επιβαρύνσεις

Τεκμήρια: Ποιοι ωφελούνται και πόσο μειώνονται οι επιβαρύνσεις

Ανησυχία για την αύξηση ενός σπάνιου καρκίνου στους νέους – Τι λένε οι ειδικοί

Ανησυχία για την αύξηση ενός σπάνιου καρκίνου στους νέους – Τι λένε οι ειδικοί

Οι 4 τροφές που δεν συνιστάται να συνδυάζετε με μέλι

Οι 4 τροφές που δεν συνιστάται να συνδυάζετε με μέλι

Ποιος είναι ο 52χρονος που συνελήφθη για προκλητικές αναρτήσεις κατά του Άδωνι Γεωργιάδη

Ποιος είναι ο 52χρονος που συνελήφθη για προκλητικές αναρτήσεις κατά του Άδωνι Γεωργιάδη

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Τα 7 βήματα για να καταπολεμήσετε τη φλεγμονή

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ: Τα 7 βήματα για να καταπολεμήσετε τη φλεγμονή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

ΕΕ: Νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρίσιμες υποδομές – Η ενέργεια στην πρώτη γραμμή

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ρεβυθούσα: Στρατηγικός κόμβος για το αμερικανικό LNG στην Ευρώπη

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Σχετικά Άρθρα

Οι τυχαίες συναντήσεις του Αλέξη Χαρίτση στη ΔΕΘ

Οι τυχαίες συναντήσεις του Αλέξη Χαρίτση στη ΔΕΘ

Ο Πληροφοριοδότης
Γιατί η Ζωή Κωνσταντοπούλου άφησε ήσυχο τον Αλέξη Τσίπρα

Γιατί η Ζωή Κωνσταντοπούλου άφησε ήσυχο τον Αλέξη Τσίπρα

Ο Πληροφοριοδότης
Νέα Αριστερά: Πλήγμα για τη δημοκρατία η αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου

Νέα Αριστερά: Πλήγμα για τη δημοκρατία η αποφυλάκιση Μιχαλολιάκου

Πολιτική
Αναθέρμανε τα σενάρια συνεργασιών ο Χαρίτσης σε ερώτηση του Dnews

Αναθέρμανε τα σενάρια συνεργασιών ο Χαρίτσης σε ερώτηση του Dnews

Πολιτική

NETWORK

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2025

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Αυγούστου 2025

ienergeia.gr
Πρώτο κουδούνι με περισσότερα από 111.000 παιδιά χωρίς φαγητό

Πρώτο κουδούνι με περισσότερα από 111.000 παιδιά χωρίς φαγητό

healthstat.gr
ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων με την προκήρυξη 1/2025

ΔΕΔΔΗΕ: Ανάρτηση οριστικών πινάκων προσληπτέων με την προκήρυξη 1/2025

ienergeia.gr
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε την παράταση της ισχύος των ευρωπαϊκών κυρώσεων κατά της Ρωσίας

ienergeia.gr
Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα

Κυρ. Μητσοτάκης: Έχουμε ένα πολύ δυναμικό οικοσύστημα καινοτομίας στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Από το CrossFit στο Reformer Pilates - Οι αλλαγές που είδε μια γυμνάστρια

Από το CrossFit στο Reformer Pilates - Οι αλλαγές που είδε μια γυμνάστρια

healthstat.gr
Σκόρδο: 10 σημαντικά οφέλη για την υγεία μας

Σκόρδο: 10 σημαντικά οφέλη για την υγεία μας

healthstat.gr
15 γρήγορες συνταγές με αυγά που αξίζει να δοκιμάσετε

15 γρήγορες συνταγές με αυγά που αξίζει να δοκιμάσετε

healthstat.gr