Ανοιχτός στις συνεργασίες ο Χαρίτσης - Η αναφορά στον Τσίπρα και η αιχμή κατά Ανδρουλάκη

Oι «δημόσιες παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα έχουν ενδιαφέρον» ανέφερε o πρόεδρος της Νέας Αριστεράς - «Υπάρχουν οι δυνατότητες και δεν υπάρχουν μόνο αδιέξοδα» διεμήνυσε για το διάλογο των κομμάτων της Αριστεράς.

Συνέντευξη τύπου παραχώρησε την Παρασκευή ο Αλέξης Χαρίτσης από τη Δ.Ε.Θ. και όπως ήταν λογικό το μεγαλύτερο μέρος των ερωτήσεων που δέχθηκε αφορούσε τόσο το ζήτημα των συνεργασιών όσο και τα σενάρια που κυοφορούνται για το νέο «κόμμα Τσίπρα».

«Ο διάλογος πρέπει να έχει σαφές περιεχόμενο»

Όσον αφορά τις δυνατότητες συγκλίσεων στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, ο κ. Χαρίτσης επέμεινε σε όλες του τις απαντήσεις ότι ο διάλογος πρέπει να έχει σαφές περιεχόμενο, ενώ δεν παρέλειψε να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο συγκλίσεων στο άμεσο μέλλον. «Εμείς δεν λειτουργούμε με αποκλεισμούς απέναντι σε κανέναν που κατανοεί την ανάγκη για ένα τέτοιο σχέδιο απέναντι στη Δεξιά του Κυριάκου Μητσοτάκη» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, όταν ερωτήθηκε από το Dnews για το εάν ο διάλογος εντός της Νέας Αριστεράς με σκοπό τις συνεργασίες έχει βρεθεί σε αδιέξοδο λόγω της εσωκομματικής κατάστασης που επικρατεί, ο κ. Χαρίτσης, αφού παραδέχτηκε ότι υπάρχει μια πολύ δύσκολη συγκυρία τόσο σε κοινωνικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο, δήλωσε με έμφαση: «υπάρχουν οι δυνατότητες και δεν υπάρχουν μόνο αδιέξοδα».

Για να τονίσει μάλιστα τις δυνατότητες συγκλίσεων που διανοίγονται στο άμεσο μέλλον, υπενθύμισε τις κοινές πρωτοβουλίες του πρόσφατου παρελθόντος: «Τον τελευταίο έναν χρόνο, από τότε που ανοίξαμε αυτή τη συζήτηση περί Λαϊκού Μετώπου, έχουν υπάρξει κοινές πρωτοβουλίες και σε κοινοβουλευτικό επίπεδο. Για παράδειγμα, σας υπενθυμίζω την κοινή πρόταση των τεσσάρων κομμάτων για το ζήτημα της Παλαιστίνης. Σας υπενθυμίζω το μέτωπο των δυνάμεων της προοδευτικής αντιπολίτευσης για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Σας υπενθυμίζω, πολύ πρόσφατα, την κοινή στάση της αντιπολίτευσης στο ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης – αντιθεσμική, αντικοινοβουλευτική μεθόδευση για το ζήτημα της προανακριτικής. Υπάρχουν λοιπόν πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί».

Η αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα

Όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα, μπορεί ο κ. Χαρίτσης να δέχθηκε πολλές ερωτήσεις, ωστόσο ο ίδιος επέλεξε να κρατήσει μια πολύ προσεκτική στάση, με αποτέλεσμα οι αναφορές του να είναι λίγες και να μην επιτρέπουν μεγάλα συμπεράσματα.

Παρόλα αυτά, μια φράση του Προέδρου της Νέας Αριστεράς τράβηξε τα βλέμματα των δημοσιογράφων, καθώς περιείχε την πρώτη ευθεία αναφορά στον κ. Τσίπρα: οι «δημόσιες παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα έχουν ενδιαφέρον» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πέρα από αυτή τη φράση, ο κ. Χαρίτσης δεν έκανε κάποιο αναλυτικότερο σχόλιο για την πρόσφατη παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού. Να σημειωθεί ότι, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το σενάριο συμπόρευσης με τον κ. Τσίπρα, ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς απέφυγε να πάρει σαφή θέση, τονίζοντας ότι πρόκειται για ζήτημα πολιτικών θέσεων και όχι προσωπικών συμφωνιών: «Άρα το ζήτημα δεν είναι οι προσωπικές συνεννοήσεις - Χαρίτσης με Φάμελλο, Φάμελλος με Τσίπρα, Τσίπρας με Ανδρουλάκη - αλλά το πώς διαμορφώνεται μια πολιτική πρόταση που επανασυνδέεται με αυτά τα στρώματα, που ξέρει ποιον θέλει να εκπροσωπήσει και ποιες είναι οι βασικές της αιχμές, και πώς αυτές μπορούν να βελτιώσουν υλικά τη ζωή των ανθρώπων» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αιχμές για Ανδρουλάκη - «Θετική η πρωτοβουλία Δούκα»

Αιχμές κατά του Νίκου Ανδρουλάκη άφησε ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, απαντώντας σε ερώτηση του dnews αναφορικά με τη στάση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο παλαιστινιακό. Ο κ. Χαρίτσης χαρακτήρισε ως ακατανόητη τη στάση του ΠΑΣΟΚ στο συγκεκριμένο ζήτημα, που αποτελεί - όπως είπε - το «ηθικό όριο της ανθρωπότητας».

«Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορεί να συμμετέχει και να πρωταγωνιστήσει, αν θέλετε, και το ΠΑΣΟΚ σε μια τέτοια προσπάθεια για τη συμπόρευση όσο δυνατόν περισσότερων δυνάμεων σε ένα ζήτημα που αποτελεί το ηθικό όριο της ανθρωπότητας σήμερα.»

Την ίδια στιγμή χαρακτήρισε θετική την πρωτοβουλία του Δημάρχου Αθηναίων να καλέσει στην Αθήνα τον δήμαρχο της Βηθλεέμ. Σχολιάζοντας θετικά τον ρόλο και τη δράση του κ. Δούκα, ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι «ήταν μια πολύ θετική πρωτοβουλία απέναντι και σε ένα κυβερνητικό σύστημα που τον πολεμάει», ενώ πρόσθεσε πως «θέλουμε η αυτοδιοίκηση να παίζει έναν τέτοιο ρόλο και να μην κάθεται στα αυγά της».

Η κριτική του κ. Χαρίτση προς το ΠΑΣΟΚ δεν εξαντλήθηκε μόνο σε αυτή την απάντηση. Όταν ξαναρωτήθηκε σχετικά, κάλεσε το κόμμα και την ηγεσία του να κατασταλάξουν σε μια και μόνο στρατηγική, αφήνοντας αιχμές για διγλωσσία και θολή πορεία. «Πρέπει το ΠΑΣΟΚ και η ηγεσία του να αποφασίσει ποια κατεύθυνση θέλει να ακολουθήσει» σημείωσε χαρακτηριστικά.