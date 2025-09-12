Έρχονται δύο νέα πακέτα με παροχές - Θορυβημένη η κυβέρνηση από τη στασιμότητα στις δημοσκοπήσεις

Οι 1,5 – 2 μονάδες – σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις- που φαίνεται να πιστώνεται η Ν.Δ μετά το πακέτο 1,7 δις μέτρων δεν προκαλεί ενθουσιασμό. Η κυβέρνηση θορυβούμενη από την δημοσκοπική στασιμότητα σε επίπεδα κάτω των ποσοστών των ευρωεκλογών, πιέζεται και ανασκουμπώνεται.

Η εκλογική ανάταξη της Ν.Δ. είναι το μοναδικό μέλημα της κυβέρνησης αυτή τη στιγμή. Και θα δώσει γη και ύδωρ για να το πετύχει αρχής γενομένης από το πακέτο παροχών στη ΔΕΘ. Την ίδια ώρα έμπειρα κυβερνητικά στελέχη – ανάμεσα τους και υπουργοί- εκτιμούν ότι η υλοποίηση του κυβερνητικού προγράμματος που έχει αναγάγει σε «Ευαγγέλιο» το Μαξίμου δεν αρκεί για να γυρίσει ο ..ήλιος.

Πιέζει ο χρόνος

Όλες οι προσπάθειες αύξησης των ποσοστών τον τελευταίο χρόνο δεν ευοδώθηκαν. Τροχοπέδη οι κυβερνητικοί χειρισμοί στην τραγωδία των Τεμπών και αμέσως μετά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που προκάλεσαν ρωγμές στο ηθικό πλεονέκτημα της Ν.Δ.

Τώρα ο χρόνος πιέζει την κυβέρνηση που έχει καταγράψει φθορές και που καλείται στον 7ο χρόνο να ξανανακαλύψει τον εαυτό της. ..Όχι του πρώτου μισού της 2ης τετραετίας που σημαδεύτηκε από ολιγωρίες και λάθη αλλά της 1ης τετραετίας που μπορούσε ακόμη να δημιουργεί προσδοκίες.

Ετοιμάζονται νέα πακέτα παροχών

Η συνταγή στην οποία έχει καταλήξει το επιτελείο του πρωθυπουργού περιλαμβάνει στο εξής πολλές μεταρρυθμίσεις , λιγότερα λάθη και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα.

Και φυσικά λεφτά. Ο πρωθυπουργός το υπονόησε στη Θεσσαλονίκη και οι υπουργοί του το ομολογούν σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις ότι μέσα στον επόμενο χρόνο θα υπάρξουν τουλάχιστον άλλα δύο γενναιόδωρα πακέτα παροχών. Έτσι ώστε εκεί που θα εξαντλείται η συζήτηση για το πρώτο πακέτο και ξαναφουντώνει η σκανδαλολογία να τροφοδοτούνται οι προσδοκίες των πολιτών για το επόμενο πακέτο παροχών...

Μέχρι στιγμής σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews η κυβέρνηση προσανατολίζεται να εξαγγείλει ένα μεγάλο πακέτο μέτρων την Άνοιξη του 2026 και ένα δεύτερο το φθινόπωρο του ίδιου χρόνου.

Ο αντίλογος

Ο εσωκομματικός αντίλογος στη συνταγή «μεταρρυθμίσεις – παροχές» , είναι ισχυρός. Στην πραγματικότητα ορισμένοι κυβερνητικοί δεν συμμερίζονται καν την συγκρατημένη αισιοδοξία συνεργατών του πρωθυπουργού ότι «το αρνητικό κλίμα έστω και δύσκολα θα γυρίσει». Κι αυτό επειδή θεωρούν ότι η συνταγή είναι λάθος. «Το πραγματικό μας πρόβλημα είναι ότι έχουμε χάσει τη γείωση με την κοινωνία. Για να αντιστραφεί ένα εμπεδωμένο αρνητικό κλίμα χρειάζονται κινήσεις σοκ» υποστηρίζει κορυφαίος υπουργός. Στις αναγκαίες αλλαγές συμπεριλαμβάνει αλλαγές σε πρόσωπα και νοοτροπίες που θεωρούν πανάκεια την ευημερία αριθμών και μεταρρυθμίσεων χωρίς κοινωνικό αντίκρισμα.

Βλέπουν έλλειμμα στην κοινωνία και αποϊδεολογικοποίηση

Άλλοι κυβερνητικού παράγοντες θεωρούν ότι η κυβέρνηση παραμένοντας σε έναν ουδέτερο ιδεολογικό προσανατολισμό -που προτάσσει γενικώς την αποτελεσματικότητα και την παραγωγή έργου- χάνει ευκαιρίες να δημιουργήσει κοινωνικά μέτωπα με τα οποία θα πορευτεί μέχρι τις εκλογές. «Η αποιδεολογικοποίηση δεν συγκινεί κανέναν για να δώσει την ψυχή του σε έναν εκλογικό αγώνα» λένε και παρατηρούν έλλειμμα ταύτισης με συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.

Ζητούν αλλαγή πολιτικής

«Όταν δίνεις τη μάχη με την καθημερινότητα είσαι καταδικασμένος να χάσεις αφού τα προβλήματα δεν έχουν τελειωμό. Όταν όμως βάζεις εμβληματικούς στόχους και τους πετυχαίνεις δημιουργείς ένα πολιτικό στίγμα που μένει» υποστηρίζει βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος. Σε αυτήν την κατηγορία παρεμβάσεων εντάσσει για παράδειγμα την ακρίβεια την στεγαστική κρίση ή την λύση σοβαρών προβλημάτων όπως το κυκλοφοριακό και την σωστή λειτουργία του δημοσίου που λογοδοτεί στον πολίτη.

Εύθραυστες ισορροπίες

Οι περισσότεροι κυβερνητικοί, πάντως, πιστεύουν ότι τα τραύματα από «γαλάζιες» υποθέσεις διαφθοράς όπως το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι βαθιά και καθόλου ευκαταφρόνητα ως κριτήρια ψήφου όσο κι αν η κυβέρνηση προσπαθεί να τα απαξιώσει.

Στην γαλάζια ανάταξη δεν βοηθάει ούτε η ψυχολογία της κοινοβουλευτικής Ομάδας παρότι στη ΔΕΘ αναθάρρησαν με τις παροχές. Το καλοκαίρι βρήκε πολλούς από τους βουλευτές προβληματισμένους από τους κυβερνητικούς χειρισμούς είτε στα Τέμπη είτε στον ΟΠΕΚΕΠΕ με αποκορύφωμα την ονομαστική ψηφοφορία δια αλληλογραφίας προκειμένου να απορριφθεί η Προανακριτική για τους Μ. Βορίδη και Λ. Αυγενάκη. Η προοπτική να αφήσει η κυβέρνηση και κάποιους από τους 156 βουλευτές «μετέωρους» σε πιθανές δικαστικές διώξεις για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων , εντείνει την , ήδη, εύθραυστη εσωκομματική ισορροπία.