Δημοσκόπηση Opinion Poll: Το «καλάθι» της ΔΕΘ δεν έπεισε - Στο 22,6% η ΝΔ

Στο 12,4% το ΠΑΣΟΚ, «ντέρμπι» ανάμεσα σε Πλεύση Ελευθερίας και Ελληνική Λύση για την τρίτη θέση καταγράφει η δημοσκόπηση.

Οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ δεν έπεισαν, όπως προκύπτει από τα ευρήματα δημοσκόπησης της Opinion Poll, στην οποία η ΝΔ συγκεντρώνει το 22,6% και έχει προβάδισμα 12,2 ποσοστιαίων μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ (12,4%).

Το 63,8% δηλώνει ότι δεν θα βελτιωθούν τα οικονομικά του με τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ, στη δημοσκόπηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Action24, ενώ καταγράφεται η άποψη των ερωτηθέντων για ένα κόμμα Τσίπρα.

Ειδικότερα, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει το 22,6%, έναντι 10,4% του ΠΑΣΟΚ. Τρίτη είναι η Πλεύση Ελευθερίας με 8,7% και ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 8,5%. Στο 5,5% είναι το ΚΚΕ, στο 3,2% η Φωνή Λογικής και στο 3,1% ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ αναποφάσιστοι δηλώνουν το 16,7%.

Στην πρόθεση ψήφων επί των έγκυρων, η ΝΔ με 24,9% έχει προβάδισμα 13,5 μονάδων έναντι του ΠΑΣΟΚ (11,4%). Η Πλεύση Ελευθερίας συγκεντρώνει το 9,6%, η Ελληνική Λύση το 9,4% και το ΚΚΕ το 6,1%. Στο 3,5% είναι το ποσοστό της Φωνής Λογικής, που είναι μπροστά από τον ΣΥΡΙΖΑ (3,4%) και το 18,4% δηλώνουν αναποφάσιστοι.

Σε ό,τι αφορά στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 30,5% και είναι 16,5% μπροστά από το ΠΑΣΟΚ (14%). Το «ντέρμπι» για την τρίτη θέση φέρνει την Πλεύση Ελευθερίας στο 11,7% και την Ελληνική Λύση στο 11,5%.

Πέμπτο κόμμα είναι το ΚΚΕ (7,4%) και ακολουθούν η Φωνή Λογικής (4,3%), ο ΣΥΡΙΖΑ (4,2%) και το ΜέΡΑ25 (3,4%).

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό η απάντηση «κανένας» συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό με 3,18%. Το 27,9% επιλέγουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 7,2% τον Νίκο Ανδρουλάκη και το 7,1% τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Το 61,6% δηλώνει «καθόλου ικανοποιημένο» από την αντιπολιτευτική πολιτική του ΠΑΣΟΚ, το 24,8% λίγο, το 7,7% αρκετά και το 3,5% πολύ.

Οι εξαγγελίες της ΔΕΘ δεν θα βελτιώσουν τα οικονομικά λέει το 63,8%

Το 63,8% εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει καμία βελτίωση στα οικονομικά του με τα νέα μέτρα που εξαγγέλθηκαν στα ΔΕΘ. Το 25,6% περιμένει μικρή βελτίωση και το 7,7% σημαντική.

Καθόλου ικανοποιημένο από τις εξαγγελίες δηλώνει το 44,5%. Λίγο ικανοποιημένο είναι το 24,6%, αρκετά το 18,8% και πολύ το 9,6%.

Σε ερώτηση αν οι εξαγγελίες δείχνουν ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να βελτιώσει τα οικονομικά του μέσου νοικοκυριού, το 41% λέει όχι, το 19,2% μάλλον όχι, το 21,2% μάλλον ναι και το 16% ναι.

Τέλος, η ακρίβεια και ο πληθωρισμός παραμένουν το σημαντικότερο πρόβλημα (56,6%) και ακολουθεί η οικονομία/ ανάπτυξη (30%).

Τι απαντούν στη δημοσκόπηση για κόμμα Τσίπρα

Το 25,3% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση απαντούν ότι θα μπορούσαν να ψηφίσουν ένα κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Το 6,5% δηλώνει ότι σίγουρα θα το ψήφιζε και το 63,5% λέει «δεν θα μπορούσα να το ψηφίσω ποτέ.

Στην ερώτηση «πιστεύετε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ως επικεφαλής νέου κόμματος μπορεί να αντιμετωπίσει νικηφόρα τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις επόμενες εκλογές», το 45,8% απαντά «όχι», το 21% «μάλλον όχι», το 16,9% «μάλλον ναι» και το 9,1% «ναι».

Ερωτηθέντες πώς βλέπουν την ανάληψη πρωτοβουλίας για ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, το 48,7% απαντά «αρνητικά», το 17% «μάλλον θετικά», το 14,8% «μάλλον αρνητικά» και το 13,1% «θετικά».

Ολόκληρη η δημοσκόπηση της Opinion Poll