Μήνυμα Φάμελλου σε Τσίπρα: Αδιανόητη η ανεξαρτητοποίηση

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί για πρώτη φορά να βάλει όρια στη σεναριολογία γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα.

Για πρώτη φορά ο Σωκράτης Φάμελλος έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον Αλέξη Τσίπρα δηλώντας ότι είναι «αδιανόητη» οποιαδήποτε συζήτηση περί ανεξαρτητοποίησης.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προτού καταλήξει να απαντήσει για τον πρώην πρωθυπουργό - στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα μέσα από το οποίο επιχειρεί να θέσει για πρώτη φορά ένα όριο στον κ. Τσίπρα - μίλησε για την ανάγκη ενότητας και συνεργασιών στον χώρο της κεντροαριστεράς ενώ άσκησε κριτική στην οποιαδήποτε τάση κατακερματισμού ή αναχαίτισης των συγκλίσεων, ασκώντας παράλληλη κριτική στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Αριστερά.

«Χρειάζεται συνεργασία χωρίς κομματικούς εγωισμούς. Πήραμε πρωτοβουλίες, για πρόταση μομφής {..} Εγώ έχω ήδη προτείνει κοινοβουλευτική συμπόρευση αλλά και φόρουμ διαλόγου (...) Σε αυτή την κατεύθυνση δήλωσα ότι δεν επιτρέπονται εγωισμοί και αμφισημίες. Αναφέρομαι και στην άρνηση Ανδρουλάκη και στην περιορισμένη συνεργασία με τη Νέα Αριστερά», είπε χαρακτηριστικά προτού αναφερθεί αναλυτικά στον πρώην πρωθυπουργό.

Σε ό,τι αφορά τον κ. Τσίπρα, ο κ. Φάμελλος δήλωσε ξεκάθαρα ότι «είναι αδιανόητη η οποιαδήποτε συζήτηση περί ανεξαρτητοποίησης ή κατακερματισμού» επιχειρώντας με αυτό τον τρόπο να θέσει για πρώτη φορά ένα όριο στα σενάρια που θέλουν τον κ. Τσίπρα να προχωρά στην ίδρυση νέου κόμματος μετά την έκδοση του νέου του βιβλίου.

«Παρακολουθώ όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις του κ. Τσίπρα. Είναι στο ίδιο μήκος κύματος με τις επεξεργασίες του κόμματος», ανέφερε στη συνέχεια, προσπαθώντας με αυτό τον τρόπο να μην ανοίξει ξεκάθαρο μέτωπο με τον πρώην πρωθυπουργό.