Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Μήνυμα Φάμελλου σε Τσίπρα: Αδιανόητη η ανεξαρτητοποίηση

Μήνυμα Φάμελλου σε Τσίπρα: Αδιανόητη η ανεξαρτητοποίηση Φωτογραφία: ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί για πρώτη φορά να βάλει όρια στη σεναριολογία γύρω από τον Αλέξη Τσίπρα.

Για πρώτη φορά ο Σωκράτης Φάμελλος έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στον Αλέξη Τσίπρα δηλώντας ότι είναι «αδιανόητη» οποιαδήποτε συζήτηση περί ανεξαρτητοποίησης.

Κατά τη συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προτού καταλήξει να απαντήσει για τον πρώην πρωθυπουργό - στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα μέσα από το οποίο επιχειρεί να θέσει για πρώτη φορά ένα όριο στον κ. Τσίπρα - μίλησε για την ανάγκη ενότητας και συνεργασιών στον χώρο της κεντροαριστεράς ενώ άσκησε κριτική στην οποιαδήποτε τάση κατακερματισμού ή αναχαίτισης των συγκλίσεων, ασκώντας παράλληλη κριτική στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Αριστερά.

«Χρειάζεται συνεργασία χωρίς κομματικούς εγωισμούς. Πήραμε πρωτοβουλίες, για πρόταση μομφής {..} Εγώ έχω ήδη προτείνει κοινοβουλευτική συμπόρευση αλλά και φόρουμ διαλόγου (...) Σε αυτή την κατεύθυνση δήλωσα ότι δεν επιτρέπονται εγωισμοί και αμφισημίες. Αναφέρομαι και στην άρνηση Ανδρουλάκη και στην περιορισμένη συνεργασία με τη Νέα Αριστερά», είπε χαρακτηριστικά προτού αναφερθεί αναλυτικά στον πρώην πρωθυπουργό.

Σε ό,τι αφορά τον κ. Τσίπρα, ο κ. Φάμελλος δήλωσε ξεκάθαρα ότι «είναι αδιανόητη η οποιαδήποτε συζήτηση περί ανεξαρτητοποίησης ή κατακερματισμού» επιχειρώντας με αυτό τον τρόπο να θέσει για πρώτη φορά ένα όριο στα σενάρια που θέλουν τον κ. Τσίπρα να προχωρά στην ίδρυση νέου κόμματος μετά την έκδοση του νέου του βιβλίου.

«Παρακολουθώ όλες τις δημόσιες παρεμβάσεις του κ. Τσίπρα. Είναι στο ίδιο μήκος κύματος με τις επεξεργασίες του κόμματος», ανέφερε στη συνέχεια, προσπαθώντας με αυτό τον τρόπο να μην ανοίξει ξεκάθαρο μέτωπο με τον πρώην πρωθυπουργό.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

Άνοια: Νευρολόγος αποκαλύπτει ότι κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ροχαλίζουν στον ύπνο τους

Άνοια: Νευρολόγος αποκαλύπτει ότι κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ροχαλίζουν στον ύπνο τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Σχετικά Άρθρα

Live η συνέντευξη Τύπου Σ. Φάμελλου στη ΔΕΘ

Live η συνέντευξη Τύπου Σ. Φάμελλου στη ΔΕΘ

Πολιτική
Η «Προοδευτική Ελλάδα», το «καρφί» στον Τσίπρα και η ανάγκη συνεργασιών τα μηνύματα Φάμελλου από τη ΔΕΘ

Η «Προοδευτική Ελλάδα», το «καρφί» στον Τσίπρα και η ανάγκη συνεργασιών τα μηνύματα Φάμελλου από τη ΔΕΘ

Πολιτική
Τα νούμερα της Eurostat για την κυβέρνηση είναι χειρότερα κι από αυτά που παρουσίασε ο Αλ. Τσίπρας

Τα νούμερα της Eurostat για την κυβέρνηση είναι χειρότερα κι από αυτά που παρουσίασε ο Αλ. Τσίπρας

Ο Πληροφοριοδότης
Ούτε ΓΑΠ ούτε Βενιζέλος στην ΔΕΘ

Ούτε ΓΑΠ ούτε Βενιζέλος στην ΔΕΘ

Ο Πληροφοριοδότης

NETWORK

Ολοκλήρωση υποβολής προσφορών για παραχώρηση νέων περιοχών εξερεύνησης υδρογονανθράκων και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης

Ολοκλήρωση υποβολής προσφορών για παραχώρηση νέων περιοχών εξερεύνησης υδρογονανθράκων και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης

ienergeia.gr
Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

healthstat.gr
Άνοια: Νευρολόγος αποκαλύπτει ότι κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ροχαλίζουν στον ύπνο τους

Άνοια: Νευρολόγος αποκαλύπτει ότι κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ροχαλίζουν στον ύπνο τους

healthstat.gr
Παύλος Μαρινάκης: Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να επιμερίσουν τα έξοδα του καλωδίου

Παύλος Μαρινάκης: Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να επιμερίσουν τα έξοδα του καλωδίου

ienergeia.gr
Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

healthstat.gr
ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες ιατροτεχνολογικού προϊόντος – Ποιο είναι

ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες ιατροτεχνολογικού προϊόντος – Ποιο είναι

healthstat.gr
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς της Κρήτης

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς της Κρήτης

ienergeia.gr
Κ. Χατζηδάκης για υδρογονάνθρακες - Chevron: Για την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας διεθνώς μιλάμε με έργα

Κ. Χατζηδάκης για υδρογονάνθρακες - Chevron: Για την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας διεθνώς μιλάμε με έργα

ienergeia.gr