Μητσοτάκης: Νέα σχολική χρονιά με 431 πλήρως ανακατασκευασμένα σχολεία με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου»

Στο 8ο δημοτικό σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας βρέθηκε σήμερα το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης όπου παρέστη στον αγιασμό για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν μαθητές και εκπαιδευτικοί με τους οποίους αντάλλαξε ευχές για τη νέα σχολική χρονιά.

Ο κ. Μητσοτάκης, που είχε επισκεφτεί το ίδιο σχολείο στα μέσα Φεβρουαρίου, ξεναγήθηκε από τη διευθύντρια του σχολείου Σοφία Αποστολοπούλου στους χώρους της εκπαιδευτικής μονάδας που ανακαινίστηκε με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» με το οποίο έχουν ανακαινιστεί συνολικά 431 σχολικές μονάδες, ενώ προβλέπεται η αναβάθμιση συνολικά άλλων 2.500 σχολείων.

Τον πρωθυπουργό υποδέχθηκαν ο μητροπολίτης Νέας Ιωνίας, Φιλαδελφείας, Ηρακλείου και Χαλκηδόνος Γαβριήλ και ο πρόεδρος της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών Γκίκας Χαρδούβελης.

Μετά το πέρας του αγιασμού στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε σύντομο χαιρετισμό του προς τους μαθητές, ευχήθηκε «καλή χρονιά» σε όλους και ειδικά «στα πρωτάκια», όπως είπε. Στη συνέχεια τόνισε με έμφαση τις αλλαγές που έγιναν στο συγκεκριμένο σχολείο αλλά και σε άλλες 430 σχολικές μονάδες με το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου».

«Οι μεγαλύτερες τάξεις που έχετε αγαπήσει αυτό το σχολείο το θυμόσασταν στην κατάσταση την οποία ήταν. Η κατάσταση, την οποία είδα κι εγώ όταν βρέθηκα εδώ, μαζί με τον δήμαρχο και τη διευθύντρια πριν από μερικούς μήνες, για να εξαγγείλουμε ένα πραγματικά φιλόδοξο πρόγραμμα ανακατασκευής σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια» ανέφερε ο κ. Μητσοτάκης, απευθυνόμενος στους μαθητές.

Συνέχισε λέγοντας ότι το εν λόγω πρόγραμμα ανακαίνισης και αναβάθμισης των σχολείων είναι το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» και διευκρίνισε: «Για τους μικρότερους φίλους μας, η Μαριέττα Γιαννάκου ήταν υπουργός Παιδείας, έφυγε από τη ζωή πρόσφατα αλλά ταύτισε την πολιτική της παρουσία με την αγάπη της για τη δημόσια παιδεία».

Ο κ. Μητσοτάκης προσέθεσε ότι «σήμερα υποδεχόμαστε τους μαθητές, τους δασκάλους και τους γονείς, σε ένα σχολείο το οποίο έχει πλήρως ανακατασκευαστεί» και απευθυνόμενος στους μαθητές είπε: «Καινούργιες τουαλέτες, καινούργιες τάξεις, καινούργια βαψίματα, μονώσεις, πόρτες, παράθυρα, αλλά και γήπεδα ανακατασκευασμένα έτσι ώστε να περνάτε περισσότερο καιρό παίζοντας μπάσκετ και ποδόσφαιρο και λιγότερο καιρό στα κινητά σας τηλέφωνα. Όπως στο σχολείο το δικό σας, το κουδούνι θα χτυπήσει σε άλλα 430 σχολεία σε όλη την επικράτεια όπου έγιναν αντίστοιχες σημαντικές παρεμβάσεις».

Υπενθυμίζεται ότι ο τελικός στόχος του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» είναι να γίνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις αναβάθμισης σε ακόμα 2.000 σχολεία σε βάθος τριετίας. Για τον σκοπό αυτό έχει εξασφαλιστεί δωρεά ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες, πέραν των 100 εκατ. ευρώ που δώρισαν τα τέσσερα ιδρύματα για την πρώτη φάση του προγράμματος, ενώ η χρηματοδότηση από δημόσιους πόρους ανέρχεται στα 250 εκατ. ευρώ.

Στην τελετή αγιασμού παρέστησαν ο δήμαρχος Νέας Φιλαδέλφειας - Νέας Χαλκηδόνας Γιάννης Τομπούλογλου, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γκίκας Χαρδούβελης και οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι των τεσσάρων συστημικών τραπεζών Βασίλης Ψάλτης της Alpha Bank, Φωκίων Καραβίας της Eurobank, Παύλος Μυλωνάς της Εθνικής Τράπεζας και Χρήστος Μεγάλου της Τράπεζας Πειραιώς.

Ακολουθεί ολόκληρος ο χαιρετισμός του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη κατά την τελετή αγιασμού στο 8ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας:

«Σεβασμιώτατε, κ. Δήμαρχε, αγαπητά μου παιδιά, αγαπητοί δάσκαλοι και δασκάλες, αγαπητοί γονείς, πρώτα απ' όλα θα ήθελα ένα θερμό χειροκρότημα για τα πρωτάκια μας.

Οι μεγαλύτερες τάξεις, που έχετε αγαπήσει αυτό το σχολείο, το θυμόσασταν στην κατάσταση την οποία ήταν. Ήταν η κατάσταση, αγαπητέ μου Δήμαρχε, κα Διευθύντρια, την οποία είδα και εγώ, όταν βρέθηκα μαζί σας πριν από λίγους μήνες, για να εξαγγείλουμε ένα πραγματικά πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα ανακατασκευής σχολείων σε ολόκληρη την επικράτεια.

Είναι το πρόγραμμα "Μαριέττα Γιαννάκου". Για τους μικρότερους φίλους μας, η Μαριέττα Γιαννάκου ήταν Υπουργός Παιδείας, έφυγε από τη ζωή πρόσφατα, αλλά ταύτισε την πολιτική της παρουσία με την αγάπη της για τη δημόσια παιδεία.

Σήμερα, υποδεχόμαστε τους μαθητές, τους δασκάλους, τους γονείς, σε ένα σχολείο το οποίο έχει πλήρως ανακατασκευαστεί: καινούργιες τουαλέτες, καινούργιες τάξεις, καινούργια βαψίματα, μονώσεις, πόρτες, κουφώματα, παράθυρα, αλλά και γήπεδα ανακατασκευασμένα, έτσι ώστε να περνάτε περισσότερο καιρό παίζοντας μπάσκετ, μπάλα και ποδόσφαιρο και λιγότερο καιρό, Σεβασμιώτατε, στα κινητά τηλέφωνα.

Όπως στο σχολείο το δικό σας, το 8ο Δημοτικό Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας Χαλκηδόνας, το κουδούνι θα χτυπήσει σε άλλα 430 σχολεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου έγιναν αντίστοιχες σημαντικές παρεμβάσεις.

Θέλω να ευχαριστήσω ξεχωριστά την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, διότι μέσα από τη σημαντική τους χορηγία μπορέσαμε γρήγορα να "τρέξουμε" αυτό το πολύ φιλόδοξο έργο. Και να τους ευχαριστήσω διπλά, διότι έχουμε εξασφαλίσει για τα επόμενα τρία χρόνια άλλα 300 εκατομμύρια ευρώ, για να ανακατασκευάσουμε 2.000 σχολεία σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια.

Δεν θέλω να πω πολλά περισσότερα, θέλω μόνο να σας ευχηθώ να έχετε μια καλή χρονιά. Να αγαπήσετε το σχολείο αυτό, να το προσέξετε, να το φροντίσετε. Είναι το σπίτι σας τώρα, είναι το σπίτι της γνώσης. Να ακούτε τις δασκάλες και τους δασκάλους σας και να έχετε μία καλή, παραγωγική και γόνιμη χρονιά, σε αυτό το πολύ όμορφο, ανακατασκευασμένο σχολείο.

Να είστε καλά. Καλή χρονιά σε όλες και σε όλους».