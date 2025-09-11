Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Ανδρουλάκης: Η δημόσια παιδεία είναι προτεραιότητα για να έχουμε μία χώρα με μικρότερες ανισότητες

Ανδρουλάκης: Η δημόσια παιδεία είναι προτεραιότητα για να έχουμε μία χώρα με μικρότερες ανισότητες Φωτογραφία: (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / MOTION TEAM
«Η αγωνία μας για μια ισχυρή δημόσια παιδεία μας οδήγησε να προτείνουμε επίσημα την έναρξη του διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Στον αγιασμό ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς στο σχολικό συγκρότημα του 3ου και του 17ου δημοτικών σχολείων Θεσσαλονίκης παρέστη ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης.

Αναλυτικά η δήλωση του κ. Ανδρουλάκη:

«Θέλω να ευχηθώ καλή σχολική χρονιά στους μαθητές, στους γονείς τους και στους εκπαιδευτικούς. Το μέλλον της πατρίδας μας είναι τα παιδιά μας. Και το μέλλον των παιδιών μας εξαρτάται από την παιδεία και ιδιαίτερα από τη δημόσια παιδεία.

Για αυτό, πρέπει να είναι προτεραιότητά μας να την ενισχύσουμε, όχι με μπαλώματα, αλλά με υποδομές λειτουργικές και ασφαλείς σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας, με σύγχρονα προγράμματα, όπως στις ευρωπαϊκές χώρες, με κίνητρα για τους εκπαιδευτικούς. Και, βέβαια, πρέπει επιτέλους να επενδύσουμε στην ειδική αγωγή για να πετύχουμε το σχολείο της συμπερίληψης.

Η αγωνία μας για μια ισχυρή δημόσια παιδεία μας οδήγησε να προτείνουμε επίσημα την έναρξη του διαλόγου για το Εθνικό Απολυτήριο. Το Εθνικό Απολυτήριο θα είναι μία γενναία μεταρρύθμιση, ώστε το δημόσιο σχολείο να πάψει να είναι ένα εξεταστικό κέντρο, -όπως σήμερα, δυστυχώς, εξελίσσεται- , εις βάρος της ποιότητας των εφοδίων που παίρνουν τα παιδιά μας σε όλη την Ελλάδα. Να γίνει ένα σχολείο που θα παράγει επιστήμονες, μαθητές που θα μπορούν να σταθούν στις σημερινές προκλήσεις.

Για αυτό, πιστεύουμε ότι όλα τα κόμματα πρέπει να στηρίξουν αυτήν την προσπάθεια. Η δημόσια παιδεία είναι προτεραιότητα για να έχουμε μία χώρα με μικρότερες ανισότητες, μία χώρα όπου οι επόμενες γενιές θα έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Η δημόσια παιδεία είναι αυτή που θα δημιουργήσει μία Ελλάδα για όλους τους Έλληνες».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

Qualco Intelligent Finance: Επένδυση στο μέλλον της νέας γενιάς και της καινοτομίας

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ: Ανώτερες Σπουδές με άμεση επαγγελματική εξέλιξη

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρώτο κουδούνι με 714 σχολεία «φαντάσματα»

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Πρόεδρος της ΔΟΕ: Ποδαρικό στα σχολεία με περισσότερα από 10.000 κενά

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Ποιοι συνταξιούχοι θα λάβουν αύξηση 1,17% το 2026 - Παραδείγματα

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Φοροελαφρύνσεις με ημερομηνία λήξης: Το κρυφό κόστος της μη τιμαριθμοποίησης της φορολογικής κλίμακας

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καιρός: Ισχυρές βροχές και καταιγίδες από σήμερα - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» η κακοκαιρία

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

Άνοια: Νευρολόγος αποκαλύπτει ότι κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ροχαλίζουν στον ύπνο τους

Άνοια: Νευρολόγος αποκαλύπτει ότι κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ροχαλίζουν στον ύπνο τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Ηλεκτρική ενέργεια: Ανεβαίνει η χονδρική τιμή τον Σεπτέμβριο – Ανησυχία για τα τιμολόγια Οκτωβρίου

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Chevron – HelleniQ Energy: Τι σηματοδοτεί η είσοδος του αμερικανικού κολοσσού στις έρευνες υδρογονανθράκων

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Σχετικά Άρθρα

Ούτε ΓΑΠ ούτε Βενιζέλος στην ΔΕΘ

Ούτε ΓΑΠ ούτε Βενιζέλος στην ΔΕΘ

Ο Πληροφοριοδότης
Τα μέτρα στη ΔΕΘ δεν αντιστρέφουν το πολιτικό κλίμα - Τι δείχνουν οι νέες δημοσκοπήσεις

Τα μέτρα στη ΔΕΘ δεν αντιστρέφουν το πολιτικό κλίμα - Τι δείχνουν οι νέες δημοσκοπήσεις

Παιχνίδια Εξουσίας
Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Θεσσαλονίκη - ένα ταξίδι, ίσως, καθοριστικό

Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Θεσσαλονίκη - ένα ταξίδι, ίσως, καθοριστικό

Πολιτική
Ανδρουλάκης: Μια Ελλάδα χωρίς ισότιμη πρόσβαση σε υγεία και παιδεία, δεν μπορεί να είναι δίκαιη για όλους

Ανδρουλάκης: Μια Ελλάδα χωρίς ισότιμη πρόσβαση σε υγεία και παιδεία, δεν μπορεί να είναι δίκαιη για όλους

Πολιτική

NETWORK

Παύλος Μαρινάκης: Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να επιμερίσουν τα έξοδα του καλωδίου

Παύλος Μαρινάκης: Ελλάδα και Κύπρος πρέπει να επιμερίσουν τα έξοδα του καλωδίου

ienergeia.gr
Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

Εξωτερικά ιατρεία νοσοκομείων: Τι αλλάζει από 1η Οκτωβρίου – Εγκύκλιος του υπ. Υγείας

healthstat.gr
ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες ιατροτεχνολογικού προϊόντος – Ποιο είναι

ΕΟΦ: Ανακαλούνται παρτίδες ιατροτεχνολογικού προϊόντος – Ποιο είναι

healthstat.gr
Ολοκλήρωση υποβολής προσφορών για παραχώρηση νέων περιοχών εξερεύνησης υδρογονανθράκων και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης

Ολοκλήρωση υποβολής προσφορών για παραχώρηση νέων περιοχών εξερεύνησης υδρογονανθράκων και συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης

ienergeia.gr
Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

Καρκίνος προστάτη: 1ος σε συχνότητα στους άνδρες στη χώρα μας και 3ος στην Ευρώπη

healthstat.gr
Κ. Χατζηδάκης για υδρογονάνθρακες - Chevron: Για την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας διεθνώς μιλάμε με έργα

Κ. Χατζηδάκης για υδρογονάνθρακες - Chevron: Για την ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας διεθνώς μιλάμε με έργα

ienergeia.gr
Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς της Κρήτης

Αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσης της ΡΑΑΕΥ σχετικά με τη λειτουργία της αγοράς της Κρήτης

ienergeia.gr
Άνοια: Νευρολόγος αποκαλύπτει ότι κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ροχαλίζουν στον ύπνο τους

Άνοια: Νευρολόγος αποκαλύπτει ότι κινδυνεύουν περισσότερο όσοι ροχαλίζουν στον ύπνο τους

healthstat.gr