Ο Νίκος Ανδρουλάκης στην Θεσσαλονίκη - ένα ταξίδι, ίσως, καθοριστικό

Για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ η παρουσία του στη ΔΕΘ θα κρίνει περισσότερα από όσα για οποιονδήποτε άλλο πολιτικό αρχηγό: Είτε θα πείσει ότι μπορεί να αναμετρηθεί με τον Κ. Μητσοτάκη για την πρωθυπουργία είτε θα χαθεί μια ιστορική ευκαιρία για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Στην Χαριλάου Τρικούπη ξέρουν ότι έχουν δημιουργηθεί μεγάλες προσδοκίες. Τα μηνύματα που έρχονται από τη βάση είναι μηνύματα αδημονίας για όσα θα πει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της ΔΕΘ. Στο επιτελείο του υπάρχει αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία γιατί είναι έτοιμο ένα καλά επεξεργασμένο κυβερνητικό πρόγραμμα 100 ημερών.

Πρόθεση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν είναι να αποδομήσει τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού ούτε να αντιπαραβάλει παροχές, αλλά να αναδείξει ένα οικονομικό πρόγραμμα, μεταρρυθμιστικό και προοδευτικό, που βασίζεται σε εντελώς διαφορετική φιλοσοφία από την κυβερνητική.

Συνεργάτες του Ν. Ανδρουλάκη είναι έτοιμοι να ακούσουν επικρίσεις για λαϊκισμό με αφορμή τη θέση υπέρ της επιστροφής του 13ου μισθού στο Δημόσιο αλλά εκτιμούν ότι η μεγάλη εικόνα θα υπερβεί την επιχειρηματολογία που έχει έτοιμη η ΝΔ.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα προβάλλει ξανά τη διάζευξη εντιμότητα/διαφθορά, θεωρώντας ότι το ήθος είναι πλεονέκτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης απέναντι σε μια κυβέρνηση που, όπως υποστηρίζουν τα στελέχη της, βουλιάζει στα σκάνδαλα.

Εμφαση θα δώσει στη στήριξη του κοινωνικού κράτους και στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης με παρεμβάσεις που θα θυμίσουν ιστορικές τομές που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ (ΑΣΕΠ, ΚΕΠ, Opengov κοκ).

Η προστασία της δημόσιας υγείας και της δημόσιας παιδείας είναι προτεραιότητα για το ΠΑΣΟΚ και αυτό υπογραμμίστηκε ξανά χθες.

Τη μεθοδική μετατροπή της υγείας σε είδος πολυτελείας από την κυβέρνηση ανέδειξε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, σε δήλωσή του σχετικά με την τροπολογία του ΠΑΣΟΚ για τη διαφάνεια στις χρεώσεις των υπηρεσιών ιδιωτικής υγείας. Σημειώνοντας ότι οι δημόσιες δαπάνες υγείας καλύπτουν μόλις το 61% των συνολικών ετήσιων δαπανών και η Ελλάδα είναι η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη σε ιδιωτικές δαπάνες υγείας, τόνισε. «Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες πληρώνουν από το υστέρημα τους 2,7 φορές περισσότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, όχι για πολυτελείς υπηρεσίες αλλά για τα αυτονόητα, φάρμακα, ιατρικές επισκέψεις, διαγνώσεις, νοσηλείες".

Κατά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, το ΕΣΥ υποβαθμίζεται καθημερινά, ενώ οι ανεκπλήρωτες ανάγκες υγείας έχουν εκτοξευθεί στο 21,9% έναντι 5,4% του ευρωπαϊκού μέσου όρου». Δεδομένου ότι χιλιάδες ασθενείς βρίσκονται σε εξαιρετικά δυσχερή κατάσταση βλέποντας το κόστος της νοσηλείας τους να διογκώνεται, ο κ. Ανδρουλάκης παρουσίασε τις κύριες ρυθμίσεις της τροπολογίας του ΠΑΣΟΚ που προστατεύει τα δικαιώματα των ασφαλισμένων και των καταναλωτών υπηρεσιών υγείας. Είναι οι εξής: