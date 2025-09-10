89η ΔΕΘ: H ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου LIVE

Αυτή την ώρα η κεντρική ομιλία του Σωκράτη Φάμελλου στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, στο περιθώριο της ΔΕΘ.

Ο Σωκράτης Φάμελλος, πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, θα μιλήσει απόψε στη 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα παραθέσει το οικονομικό του πρόγραμμα. Η ομιλία του στο «Βελλίδειο» αναμένεται να εστιάσει σε τρεις βασικούς άξονες: αναδιανομή πλούτου, δικαιοσύνη στη φορολογία και επιστροφή στην ευρωπαϊκή κανονικότητα με αυξημένους μισθούς και ενισχυμένα κονδύλια για υγεία και παιδεία.

Όπως τόνισε σε ανάρτησή του «Παρουσιάζουμε το σχέδιο μας για μια Προοδευτική Ελλάδα! Για μια κοινωνία, όπου οι όλες και όλοι θα μπορούν να δημιουργούν, να προοδεύουν, να ζουν με αξιοπρέπεια»

{https://x.com/SFamellos/status/1963201232601858326}

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να αφιερώσει σημαντικό μέρος της παρέμβασής του στην ανάγκη εξεύρεσης ενός κοινού βηματισμού μεταξύ των όμορων πολιτικών χώρων, όπως είναι αυτός του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Φαίνεται αποφασισμένος να επιμείνει στον δρόμο των συγκλίσεων, ακόμα κι αν αυτό σημαίνει πως θα χρειαστεί να αποσαφηνιστεί η στάση του κόμματος απέναντι στην αυτόνομη –όπως όλα δείχνουν– πορεία του Αλέξη Τσίπρα. Θα παρουσιάσει τις δικές του προτάσεις περί συνεργασιών από το βήμα της ΔΕΘ, προτού –όπως θεωρείται πιθανό– δεχθεί ορισμένες ενδεχομένως άβολες ερωτήσεις που θα αφορούν τα σενάρια για τις μελλοντικές κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα.

Σε κάθε περίπτωση, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το κάλεσμα ενότητας που θα απευθύνει θα αποτελέσει την απαρχή συγκεκριμένων πολιτικών πρωτοβουλιών, οι οποίες θα ανακοινωθούν αμέσως μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα αφορούν στην ενεργοποίηση του περιβόητου «φόρουμ διαλόγου». Η παρουσία του Σωκράτη Φάμελλου στη ΔΕΘ αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς συνοδεύεται από πρωτοβουλίες που επιχειρούν να διαμορφώσουν νέες ισορροπίες στον χώρο της Κεντροαριστεράς. Ο ίδιος θα επιδιώξει την επανατοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ στο πολιτικό σκηνικό ως δύναμη διαλόγου και σύγκλισης. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από τις προθέσεις, το εγχείρημα για συγκλίσεις στον χώρο της Κεντροαριστεράς παραμένει δύσκολο και σύνθετο.

Δείτε LIVE την ομιλία του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ

{https://www.youtube.com/watch?v=KdWL2v-bIxg}