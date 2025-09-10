Games
Μηνυτήρια αναφορά Ηλιόπουλου για «ρατσιστικές πρακτικές» του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης

Μηνυτήρια αναφορά Ηλιόπουλου για «ρατσιστικές πρακτικές» του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης
«Στόχος της μηνυτήριας αναφοράς είναι η διερεύνηση των ευθυνών της διοίκησης του ΚΤΕΛ και της πιθανής εμπλοκής των αστυνομικών αρχών», τονίζει ο βουλευτή της Νέας Αριστεράς.

Μηνυτήρια αναφορά στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, σχετικά με το «περιστατικό άρνησης έκδοσης εισιτηρίου σε πολίτη αφρικανικής καταγωγής από το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης στον σταθμό Κηφισού, καθώς και με τη δρομολόγηση ειδικού βραδινού δρομολογίου για αλλοδαπούς πολίτες με ρατσιστικά κριτήρια», κατέθεσαν σήμερα ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος και ο δικηγόρος Βασίλης Παπαδόπουλος.

Όπως επισημαίνει ο κ. Ηλιόπουλος, «ενημερωθήκαμε ότι για το περιστατικό έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία από το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της ΕΛ.ΑΣ., με την οποία θα συσχετιστεί η αναφορά».

«Στόχος της μηνυτήριας αναφοράς είναι η διερεύνηση των ευθυνών της διοίκησης του ΚΤΕΛ και της πιθανής εμπλοκής των αστυνομικών αρχών. Η παραβίαση δικαιωμάτων και οι ακροδεξιές ρατσιστικές πρακτικές δεν θα μείνουν αναπάντητες», καταλήγει.

Σχολεία: Τι ώρα σχολάνε οι μαθητές σε Γυμνάσια και Λύκεια - Ποιες μέρες δεν γίνονται μαθήματα

Αναδρομικά επικουρικών συντάξεων - Στοπ από τον ΕΦΚΑ

Ελάχιστο εισόδημα ελεύθερων επαγγελματιών: Δώρο άδωρον η εξαίρεση από το τεκμαρτό για τις νέες μητέρες

Αυτοκίνητα σε ακινησία: Ευκολότερη η οριστική διαγραφή για όσους τα κληρονομούν

Τι αλλάζει στους μισθούς στο Στρατό και Σώματα Ασφαλείας - Όλα όσα πρέπει να ξέρετε

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Το σημαντικό όφελος που θα δουν οι γυναίκες αν παίρνουν ωμέγα-3 κάθε μέρα

Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών: Νέα καταγγελία για φακελάκι για τον καρδιοχειρουργό

Είναι στο χέρι μας να μην είναι στο χέρι τους

Τα 2 πρόσθετα στις τροφές που βλάπτουν το πεπτικό σύστημα

Metlen: Ιστορικές επιδόσεις στον κλάδο ενέργειας με αιχμή ΑΠΕ και εμπορία

Eurelectric: Ώρα για αντλησιοταμίευση μεγάλης κλίμακας στην Ευρώπη

Παράταση στα έργα ΑΠΕ με PPAs – Αύξηση 10% στις εγγυητικές

ΕΣΠΑ και Ταμείο Ανάκαμψης: Τα προγράμματα που ανοίγουν το 2025 – Οι ενισχύσεις του 2026

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

