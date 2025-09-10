Μηνυτήρια αναφορά Ηλιόπουλου για «ρατσιστικές πρακτικές» του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης

«Στόχος της μηνυτήριας αναφοράς είναι η διερεύνηση των ευθυνών της διοίκησης του ΚΤΕΛ και της πιθανής εμπλοκής των αστυνομικών αρχών», τονίζει ο βουλευτή της Νέας Αριστεράς.

Μηνυτήρια αναφορά στον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών, σχετικά με το «περιστατικό άρνησης έκδοσης εισιτηρίου σε πολίτη αφρικανικής καταγωγής από το ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης στον σταθμό Κηφισού, καθώς και με τη δρομολόγηση ειδικού βραδινού δρομολογίου για αλλοδαπούς πολίτες με ρατσιστικά κριτήρια», κατέθεσαν σήμερα ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος και ο δικηγόρος Βασίλης Παπαδόπουλος.

Όπως επισημαίνει ο κ. Ηλιόπουλος, «ενημερωθήκαμε ότι για το περιστατικό έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία από το Τμήμα Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της ΕΛ.ΑΣ., με την οποία θα συσχετιστεί η αναφορά».

«Στόχος της μηνυτήριας αναφοράς είναι η διερεύνηση των ευθυνών της διοίκησης του ΚΤΕΛ και της πιθανής εμπλοκής των αστυνομικών αρχών. Η παραβίαση δικαιωμάτων και οι ακροδεξιές ρατσιστικές πρακτικές δεν θα μείνουν αναπάντητες», καταλήγει.