Η ώρα της ΔΕΘ για τον Σωκράτη Φάμελλο - Τα μηνύματα μετά την παρέμβαση Τσίπρα

Τα δικά του μηνύματα αναμένεται να στείλει ο Σωκράτης Φάμελλος από τη ΔΕΘ σε μια ομολογουμένως πρωτόγνωρη συγκυρία μετά και την ομιλία του πρώην Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, η οποία φούντωσε τα σενάρια για την επάνοδό του στην κεντρική πολιτική σκηνή.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο ο Σωκράτης Φάμελλος αναμένεται να αναπτύξει το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ για μια «Προοδευτική Ελλάδα» αλλά και να αναφερθεί σε νέες πρωτοβουλίες για συνεργασίες στο χώρο της κεντροαριστεράς.

Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις συνεργασίες, το προσεχές διάστημα ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να επαναφέρει το σχέδιο για τη συγκρότηση ενός «φόρουμ διαλόγου» που είχε προτείνει τον Μάρτιο και το οποίο αρκετά συχνά ανέφερε στις δημόσιες παρεμβάσεις του. Βέβαια, αν και η ιδέα πρόκειται να ξαναακουστεί από τη Θεσσαλονίκη, όλα δείχνουν ότι το σχέδιο θα πάρει «σάρκα και οστά» μετά τη ΔΕΘ, ενώ, ορισμένοι αναφέρουν ότι αυτό μετατίθεται για μετά το συνέδριο της Νέας Αριστεράς που είναι προγραμματισμένο για τον Οκτώβρη.

Σε κάθε περίπτωση, η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα φαίνεται ότι δεν «πάγωσε» τις όποιες προσπάθειες σύγκλισης καταγράφονται στο παρασκήνιο της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Έτσι, μέσα σε αυτό το πλαίσιο της έντονης κινητικότητας δηλαδή, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ανάγκη για συνεργασίες και συγκλίσεις στον χώρο της κεντροαριστεράς από το βήμα της ΔΕΘ, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο τον τόνο για το τι θα ακολουθήσει το επόμενο διάστημα.

To σχέδιο του Φάμελλου για μια «Προοδευτική Ελλάδα»

Σκληρή αναμένεται να είναι η κριτική που θα ασκήσει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τα πεπραγμένα της κυβέρνησής του, όσο και για τις πρόσφατες εξαγγελίες από το βήμα της Δ.Ε.Θ.

Αφού ο Σωκράτης Φάμελλος στηλιτεύσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης για την έλλειψη ρευστότητας στην αγορά, για τη διόγκωση του ιδιωτικού χρέους, για την υποβάθμιση του Κράτους Δικαίου, για τη Δικαιοσύνη, αλλά και για τα μεγάλα σκάνδαλα διαφθοράς όπως είναι αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, στη συνέχεια αναμένεται να παρουσιάσει τους βασικούς άξονες του πολιτικού σχεδίου για μια «Προοδευτική Ελλάδα» που είναι και ο τίτλος που φέρει το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ.

Μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να ζητήσει να εφαρμοστεί η μείωση του ΦΠΑ (με μηδενισμό, για τα βασικά καταναλωτικά προϊόντα και τα φάρμακα), να μειωθεί ο Ε.Φ.Κ. του ΕΦΚ και να καταργηθεί η τεκμαρτή φορολόγηση. Παράλληλα, αναμένεται να επαναλάβει την πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ για την επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού στο Δημόσιο.

Επιπλέον θα ζητήσει να υλοποιηθεί η επαναφορά της 13ης σύνταξης, να καταργηθεί η εισφορά αλληλεγγύης, ενώ, ιδιαίτερη αναφορά αναμένεται να κάνει στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, καθώς αναμένεται να ζητήσει τη ρύθμισή του μέσα από 120 δόσεις, με παράλληλη διαγραφή προσαυξήσεων και τόκων, αλλά και τμήματος του κεφαλαίου σε ειδικές περιπτώσεις. Παράλληλα αναμένεται να αναφερθεί στην πάγια θέση του ΣΥΡΙΖΑ για την πλήρη προστασία της πρώτης κατοικία και την αποδέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού όταν η επιχείρηση είναι σε ρύθμιση.

Τέλος, δεν θα αφήσει στο απυρόβλητο τις Τράπεζες και την αγορά της ενέργειας, καθώς αναμένεται να επαναλάβει το αίτημα για το σπάσιμο των καρτέλ και την ανάγκη ελέγχου και ρύθμισης με παρέμβαση του κράτους, ώστε να σταματήσει η αισχροκέρδεια.