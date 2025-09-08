Βουλή: Ενημέρωση κομμάτων από Δήμαρχο Βηθλεέμ και Παλαιστίνιο πρέσβη για την κρίση στη Γάζα (9/9)

Ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας θα τους συνοδεύσει στις επίσημες συναντήσεις με τους αρχηγούς των κομμάτων στη Βουλή.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, μαζί με τον Δήμαρχο Βηθλεέμ, Maher Nicola Canawati, και τον Παλαιστίνιο Πρέσβη στην Αθήνα, Yussef Dorkhom, θα επισκεφθούν αύριο, Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου, τη Βουλή. Σκοπός της επίσκεψης είναι η ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών για την τρέχουσα κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη, εν μέσω της συνεχιζόμενης κρίσης στην περιοχή.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν ως εξής:

14:00: Πρόεδρος Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

14:30: Πρόεδρος ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης

15:00: Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος

15:30: Πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου

16:30: Γενικός Γραμματέας ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας

Η επίσκεψη αποσκοπεί στην ενημέρωση των κομμάτων για τις ανθρωπιστικές και πολιτικές επιπτώσεις της σύγκρουσης, καθώς και στις προσπάθειες υποστήριξης των πληττόμενων κοινοτήτων στη Λωρίδα της Γάζας και τη Δυτική Όχθη.