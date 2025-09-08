Games
Πολιτική

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε χωρίς πυξίδα και σχέδιο

Τσουκαλάς: Ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε χωρίς πυξίδα και σχέδιο
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης «ξέχασε μικρομεσαίους, αγρότες και ακρίβεια», σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Με τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη τόσο κατά την ομιλία του όσο και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ να μονοπωλούν τη δημόσια συζήτηση, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, χαρακτήρισε την εικόνα του πρωθυπουργού ως «εικόνα ενός Πρωθυπουργού σε άμυνα που έχει χάσει πλέον την πρωτοβουλία κινήσεων. Η πτώση της αγοραστικής δύναμης, η χαμηλή διοικητική επάρκεια του κράτους, η εκτεταμένη διαφθορά και η καθεστωτική αλαζονεία έχουν διαμορφώσει ένα αίτημα απαλλαγής που μετατρέπεται σε ρεύμα πολιτικής αλλαγής. Πού συμπυκνώνεται αυτό; Τα στελέχη της κυβέρνησης διατυμπανίζουν ότι νοιάζονται για τους αδύναμους ενώ στην ομιλία του Πρωθυπουργού αποτυπώθηκε με σαφήνεια ακριβώς το αντίθετο».

«Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι πρεσβεύει, ή καλύτερα αποδέχεται, μία Ελλάδα όπου κάποιοι χάνουν και κάποιοι άλλοι κερδίζουν» συμπλήρωσε, μιλώντας στο Mega, και εξήγησε:

«Δηλαδή, ναι μεν τα ενοίκια αυξήθηκαν κατά 50% αλλά κάποιοι συμπολίτες μας είναι ιδιοκτήτες και άρα κερδίζουν. Αυτή είναι και η μεγάλη κομβική διαφορά από το πώς βλέπουμε εμείς τη χώρα. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να δούμε πως θα δομήσουμε μια Ελλάδα για όλους και όχι μια Ελλάδα, όπου όταν κάποιοι κερδίζουν, οι άλλοι χάνουν , όχι και τεμαχίζουμε την κοινωνία ή τη διαιρούμε».

Ο Κ. Τσουκαλάς, εν συνεχεία, επισήμανε τομείς στους οποίους ο Κ. Μητσοτάκης ξέχασε εντέχνως να αναφερθεί:

«Μου έκανε πιο πολύ εντύπωση ότι ο Πρωθυπουργός ξέχασε τους μικρομεσαίους. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι πιστός στην έκθεση της Επιτροπής Πισσαρίδη προχωράει η κυβέρνηση στον αφανισμό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας - ούτε εργαλεία χρηματοδότησης, ούτε ρυθμίσεις, ούτε στήριξη με προγράμματα, ούτε πρόγραμμα επενδύσεων.
Επιπλέον δεν είπε τίποτα για τους αγρότες. Ο πρωτογενής τομέας που έχει συνθλιβεί με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και κινδυνεύει λόγω καθυστερήσεων των επιδοτήσεων με πτώχευση έμεινε εκτός των ανακοινώσεων.

»Και βέβαια πουθενά η λέξη ακρίβεια, σα να μην υπάρχει αισχροκέρδεια – είτε πια δεν θέλει ούτε καν να κρύψει ότι με την πολιτική του εξυπηρετεί καρτέλ είτε ομολογεί ότι έχει παραιτηθεί πλήρως από το να μπορέσει να λύσει το θέμα.

»Ενώ επειδή έχουμε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον παγκόσμια, ο κ. Μητσοτάκης έδειξε ότι δεν έχει πυξίδα για το πώς πρέπει να σταθεί η χώρα στις νέες συνθήκες. Και αυτό νομίζω είναι που σήμερα είναι το πιο εμφανές. Φαίνεται ότι ο Πρωθυπουργός δεν γνωρίζει, δεν έχει σχέδιο για τη χώρα - οικονομικό και γεωπολιτικό. Φαίνεται να είναι αδρανής, να μην έχει προσανατολισμό, να μην έχει ακόμα τοποθετηθεί. Και αυτό, ξέρετε, δημιουργεί πολύ μεγάλη ανασφάλεια στον κόσμο».

«Το Σάββατο θα δείτε την κοστολόγηση των προτάσεων και το βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο πλάνο του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής όπως θα το παρουσιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ», τόνισε ο κ. Τσουκαλάς και επανέλαβε ότι «ο Πρωθυπουργός χθες πήρε δανεικές ιδέες, ατάκτως ειρημένες και χωρίς πρόγραμμα ενώ εμείς λέμε ότι η χώρα έχει ανάγκη από σχέδιο. Θέλει μεταρρύθμιση και ανακαίνιση του κράτους για να μπορεί αυτό να είναι παράγοντες ανάπτυξης, αλλαγή στο παραγωγικό μοντέλο - αυτό που δεν έκανε έξι χρόνια με 70 δις -, μεγάλες μεταρρυθμίσεις στην οικονομία, για να βγει η χώρα από την υστέρηση και τρίτον, ισχυρό κράτος πρόνοιας. Εγώ δε μηδενίζω τη φορολογική ελάφρυνση, δε λέω ότι είναι τίποτα, αλλά προφανώς είναι λιγότερα και είναι αυτά που έχει λάβει από την έμμεση φορολόγηση. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι αλλάζει συντελεστές στην έμμεση φορολογία – πρόταση ΠΑΣΟΚ στην προηγούμενη ΔΕΘ.

»Στην προσωπική διαφορά εξαπάτησε. Όταν λέει ότι θα μειώσει στο μισό την προσωπική διαφορά το 2026 - αν δηλαδή κάποιος παίρνει τώρα 100 ευρώ, θα πάρει 50 ευρώ το 2026; Όχι. Θα πάρουν εκείνοι που δεν έχουν προσωπική διαφορά. Γιατί τότε λες ότι την μειώνεις στο μισό; Γιατί δεν είπε την καταργώ το 2027 και είπε ότι τη μειώνω το 2026; Όλο διατυπώσει είναι ο κ. Μητσοτάκης. Καμία παρέμβαση στην εισφορά αλληλεγγύης των συνταξιούχων, είναι η πιο μεγάλη περικοπή. Άρα οι συνταξιούχοι το 2026 δεν περιμένουν κάτι.

»Για τη νησιωτικότητα, ποιος πρότεινε να μειωθεί ο ΦΠΑ στα νησιά; Ο Πρωθυπουργός δεν ήξερε καν τις ευρωπαϊκές οδηγίες».

Ο Κώστας Τσουκαλάς, τέλος, αναφέρθηκε στο κάλεσμα του Πρωθυπουργού για συνεργασίες σε ζητήματα σπουδαίας σημασίας εκτιμώντας ότι «όσον αφορά στο Εθνικό Απολυτήριο, αυτή ήταν η πιο μεγάλη κλοπή. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει ήδη πρωτοβουλία και έχει γίνει συζήτηση στη Βουλή και έχουν συναινέσει και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ.

»Παρουσιάζει ως πρωτοβουλία του την πρωτοβουλία άλλου κόμματος στην οποία σύρθηκε ο Πρωθυπουργός.

»Στα μεγάλα θέματα, χωροταξικός σχεδιασμός – είναι εθνικό θέμα και ενεργειακό – προφανώς και μπορούμε να συζητήσουμε.

»Εμείς είμαστε ο φορέας της πολιτικής αλλαγής για να φύγει αυτό το καθεστώς. Άλλος θέμα είναι η συνεργασία και άλλο το ότι όλο το πολιτικό σύστημα πρέπει σε μεγάλα ζητήματα και όπου μπορούν να πάνε συναινέσεις. Εμείς είμαστε μια δύναμη, η οποία θέλει συναινέσεις για να μπορεί να προχωράει η χώρα».

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Νέα λάθος μετάγγιση αίματος σε μεγάλη ιδιωτική κλινική

Νέα λάθος μετάγγιση αίματος σε μεγάλη ιδιωτική κλινική

ΕΟΦ: Νέες οδηγίες για όσους παίρνουν κλοζαπίνη – Αναθεωρημένες συστάσεις

ΕΟΦ: Νέες οδηγίες για όσους παίρνουν κλοζαπίνη – Αναθεωρημένες συστάσεις

Ρόφημα κακάο: Τα 10 μεγάλα οφέλη του για την υγεία

Ρόφημα κακάο: Τα 10 μεγάλα οφέλη του για την υγεία

Πέθανε 44χρονος στην Κρήτη - Πνίγηκε καθώς έτρωγε

Πέθανε 44χρονος στην Κρήτη - Πνίγηκε καθώς έτρωγε

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

