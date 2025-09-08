Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Η ανάρτηση Τσίπρα για την Ελλάδα «της αλληλεγγύης, της συνεισφοράς, του φιλότιμου, του πατριωτισμού»

Η ανάρτηση Τσίπρα για την Ελλάδα «της αλληλεγγύης, της συνεισφοράς, του φιλότιμου, του πατριωτισμού» Φωτογραφία: ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ / EUROKINISSI
«Υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα, που πρέπει να αναδείξουμε», αναφέρει το απόσπασμα από την ομιλία του στο Economist που ανάρτησε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας.

Απόσπασμα από την ομιλία του στην εκδήλωση του Economist στη Θεσσαλονίκη ανάρτησε στα social media ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Αναλυτικά το απόσπασμα:

«Ακούω συχνά – όλοι, πιστεύω, το ακούμε – το στερεότυπο της απογοήτευσης: "Δεν βαριέσαι, αυτή είναι η Ελλάδα».
Ιδίως όταν βλέπουμε την κρατική αναποτελεσματικότητα, αλλά και την αδικία, την αναξιοκρατία, τη διαφθορά.

Όταν βλέπουμε τα επιδοτούμενα απ’ τον ΟΠΕΚΕΠΕ κομματικά στελέχη να κυκλοφορούν με τις Πόρσε.

Από την άλλη, όμως, υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα, που πρέπει να αναδείξουμε:

Η Ελλάδα της δημιουργίας, της αλληλεγγύης και του φιλότιμου.

Η Ελλάδα του γνήσιου πατριωτισμού.

Η Ελλάδα της αξέχαστης Αθηνάς Παπαχρήστου απ’ το Μεσολόγγι, που δώρισε το υστέρημά της - θυμηθείτε - για την αγορά ενός ασθενοφόρου, για να εξυπηρετεί όλη την πόλη της.

Ε, λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε: "Αυτή είναι η Ελλάδα! Αυτή είναι η Ελλάδα: Της αλληλεγγύης, της συνεισφοράς, του φιλότιμου, του πατριωτισμού».

{https://www.facebook.com/reel/1430687514808682}

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

ΕΦΚΑ: Καθυστερήσεις στην καταβολή αναδρομικών - Τι πρέπει να κάνουν οι συνταξιούχοι

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Προσωπική διαφορά: 200.000 οι ωφελούμενοι και όχι 671.000 - Έντονη διαμαρτυρία των συνταξιούχων

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Τι αλλάζει στις φοροαπαλλαγές για τα κενά ακίνητα

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Φοροελαφρύνσεις ΔΕΘ: Καλύπτουν λιγότερο από το 10% του ετήσιου κόστους ανατροφής ενός παιδιού

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Μισθοί - Σχέσεις Εργασίας: Τα «ρεκόρ δεκαετιών» στην εργασία και η εφιαλτική πραγματικότητα για τους εργαζόμενους

Καρκίνος εγκεφάλου: Η διατροφή που μπορεί να επιβραδύνει την ανάπτυξη όγκων

Καρκίνος εγκεφάλου: Η διατροφή που μπορεί να επιβραδύνει την ανάπτυξη όγκων

Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας: «Ποτέ δεν είναι αργά για να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα άσκησης»

Παγκόσμια Ημέρα Φυσικοθεραπείας: «Ποτέ δεν είναι αργά για να ξεκινήσετε ένα πρόγραμμα άσκησης»

Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία: Επικαιροποιημένες οδηγίες για την υπέρταση

Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία: Επικαιροποιημένες οδηγίες για την υπέρταση

Πέθανε 44χρονος στην Κρήτη - Πνίγηκε καθώς έτρωγε

Πέθανε 44χρονος στην Κρήτη - Πνίγηκε καθώς έτρωγε

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Διπλό μήνυμα Μητσοτάκη: Προειδοποίηση για την αγορά ρεύματος – Στήριξη στην πράσινη ενέργεια

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Το μπαλάκι στην Κύπρο για τον GSI – Στο προσκήνιο οι άλλες διασυνδέσεις

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Σχετικά Άρθρα

Η δυσκολία του Σ. Φάμελλου με τον Αλ. Τσίπρα

Η δυσκολία του Σ. Φάμελλου με τον Αλ. Τσίπρα

Ο Πληροφοριοδότης
Ο Χαρίτσης σχολιάζει την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα

Ο Χαρίτσης σχολιάζει την παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα

Πολιτική
Η απάντηση Τσίπρα σε Μητσοτάκη από την ομιλία του στον Economist: Μοναδικός του στόχος η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία

Η απάντηση Τσίπρα σε Μητσοτάκη από την ομιλία του στον Economist: Μοναδικός του στόχος η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία

Πολιτική
Μέτρα «ανάχωμα» στο κλίμα δυσαρέσκειας - Οι αντιδράσεις των «γαλάζιων» για την ομιλία Μητσοτάκη

Μέτρα «ανάχωμα» στο κλίμα δυσαρέσκειας - Οι αντιδράσεις των «γαλάζιων» για την ομιλία Μητσοτάκη

Πολιτική

NETWORK

Προφυλακίστηκαν οι 6 από τους 22 κατηγορούμενους που εμπλέκονται στο κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων

Προφυλακίστηκαν οι 6 από τους 22 κατηγορούμενους που εμπλέκονται στο κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων

ienergeia.gr
Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν πίνετε καφέ με άδειο στομάχι

Τι συμβαίνει στο σώμα σας όταν πίνετε καφέ με άδειο στομάχι

healthstat.gr
Μ. Θεμιστοκλέους «Ενισχύουμε τις αεροδιακομιδές και δημιουργούμε περισσότερες γέφυρες ζωής»

Μ. Θεμιστοκλέους «Ενισχύουμε τις αεροδιακομιδές και δημιουργούμε περισσότερες γέφυρες ζωής»

healthstat.gr
ΔΟΑΕ: Οι συνομιλίες με το Ιράν για τις επιθεωρήσεις μπορεί να ολοκληρωθούν εντός ημερών

ΔΟΑΕ: Οι συνομιλίες με το Ιράν για τις επιθεωρήσεις μπορεί να ολοκληρωθούν εντός ημερών

ienergeia.gr
Νίκος Χριστοδουλίδης: Η Κυπριακή Δημοκρατία θα εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει σχετικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης

Νίκος Χριστοδουλίδης: Η Κυπριακή Δημοκρατία θα εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει σχετικά με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης

ienergeia.gr
Προτεραιότητα στην παραγωγή: Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία οδηγός για αύξηση της συμμετοχής της βιομηχανίας στο ΑΕΠ

Προτεραιότητα στην παραγωγή: Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία οδηγός για αύξηση της συμμετοχής της βιομηχανίας στο ΑΕΠ

healthstat.gr
Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (ΣΠΩ): Οι sos συμβουλές για να το αντιμετωπίσετε

Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (ΣΠΩ): Οι sos συμβουλές για να το αντιμετωπίσετε

healthstat.gr
Μοργάντε: Η Enaon, υποστηρίξει τις διαδικασίες για τη δημιουργία της πρώτης μονάδας παραγωγής βιομεθανίου στην Ελλάδα

Μοργάντε: Η Enaon, υποστηρίξει τις διαδικασίες για τη δημιουργία της πρώτης μονάδας παραγωγής βιομεθανίου στην Ελλάδα

ienergeia.gr