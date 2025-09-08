Games
Πολιτική

Στο στόχαστρο του ΚΚΕ οι άδειες λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων - «Να καταργηθεί ο νόμος έκτρωμα»

Το κόμμα του Περισσού σημειώνει ότι «ο νόμος για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δείχνει το μέγεθος της κοροϊδίας απέναντι στον ελληνικό λαό και τα παιδιά του.»

Το ΚΚΕ ζητά την ανάκληση των αδειών λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων και την κατάργηση του νόμου 5094/2024, χαρακτηρίζοντάς τον «έκτρωμα». Το κόμμα υποστηρίζει ότι η ψήφιση και εφαρμογή του νόμου παραβιάζει το άρθρο 16 του Συντάγματος και οδηγεί σε εμπορευματοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δημιουργώντας άνιση πρόσβαση στις σπουδές για τους νέους.

Σύμφωνα με το ΚΚΕ, προβλήματα εντοπίζονται στις ταχύρρυθμες και αδιαφανείς διαδικασίες αδειοδότησης, στην ποιότητα των προγραμμάτων σπουδών, αλλά και στις εκπτώσεις σε βασικές προδιαγραφές για κτίρια και ασφάλεια. Το κόμμα υπογραμμίζει την ανάγκη για ενίσχυση των δημόσιων πανεπιστημίων, επαρκή χρηματοδότηση και διασφάλιση πραγματικά δωρεάν σπουδών, ώστε η πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση να μην εξαρτάται από οικονομικές δυνατότητες των οικογενειών.

Όπως τονίζεται στην ερώτηση που κατέθεσε η βουλευτής Αφροδίτη Κτενά προς την αρμόδια υπουργό Σοφία Ζαχαράκη «Είναι αποκαλυπτικές οι πρόσφατες καταγγελίες προς την κυβέρνηση της ΝΔ για τις ταχύτατες και αδιαφανείς διαδικασίες αδειοδότησης, για τα χωρίς πιστοποίηση Προγράμματα Σπουδών των ΝΠΠΕ, για το απαράδεκτο - σύμφωνα με επιστήμονες και πανεπιστημιακούς - για πανεπιστημιακές σπουδές επίπεδο όσων έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Για παράδειγμα, δίνεται άδεια σε Πρόγραμμα Σπουδών Ιατρικής διάρκειας τεσσάρων χρόνων, ενώ το Πρόγραμμα Σπουδών ιδιωτικής Νομικής σχολής αποτελείται από τα μισά μαθήματα σε σύγκριση με το Πρόγραμμα Σπουδών των τμημάτων Νομικής των δημοσίων πανεπιστημίων. Στα παραπάνω προστίθενται οι διαδοχικές εκπτώσεις ακόμα και στις κτηριακές προδιαγραφές των ΝΠΠΕ με τροπολογίες που ψήφισε η κυβέρνηση της ΝΔ σε άσχετα νομοσχέδια, όπως η συστέγαση διαφορετικών εκπαιδευτηρίων ακόμα και άλλης βαθμίδας εκπαίδευσης, η αναίρεση προϋποθέσεων πυρασφάλειας στα ήδη ανεπαρκή κριτήρια, αλλά και η αναβολή τέσσερις φορές της ημερομηνίας κατάθεσης των δικαιολογητικών. Είναι επίσης τα όσα καταγγέλλονται για σχέσεις μεταξύ ελεγκτών και ελεγχόμενων, αλλά και η ανάληψη θέσης Πρύτανη σε ένα από αυτά τα ιδιωτικά «πανεπιστήμια» από πρώην γενικό γραμματέα του ΥΠΑΙΘ κατά τη θητεία του οποίου συντάχθηκε και ψηφίστηκε ο νόμος. Όλα αυτά προστίθενται στις ήδη προβληματικές ρυθμίσεις που περιλάμβανε ο νόμος για την αδειοδότηση των ιδιωτικών «πανεπιστημίων», όπως για παράδειγμα ότι με 9 διδάκτορες θα «στήνονται» ολόκληρες Σχολές.».

Η ερώτηση καλεί την υπουργό να ανακαλέσει τις άδειες των ιδιωτικών πανεπιστημίων και να στηριχθούν τα αιτήματα της πανεπιστημιακής κοινότητας για αναβάθμιση και χρηματοδότηση των δημόσιων πανεπιστημίων και για πραγματικά δωρεάν σπουδές.

