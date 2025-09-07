Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

ΚΚΕ για συνέντευξη Μητσοτάκη: Το «ταμείο» του λαού είναι πάντα μείον για τις ανάγκες του

ΚΚΕ για συνέντευξη Μητσοτάκη: Το «ταμείο» του λαού είναι πάντα μείον για τις ανάγκες του Φωτογραφία: Eurokinissi
Όσα υποστηρίζει το ΚΚΕ αναφερόμενο στη συνέντευξη τύπου του πρωθυπουργού.

Απάντηση σε όσα επεσήμανε στη συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έδωσε το ΚΚΕ, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ότι: «Το 13ωρο είναι επιλογή για τους μεγαλοεργοδότες καπιταλιστές, για τους εργαζόμενους θα είναι καταναγκασμός».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ο κ. Μητσοτάκης, με τις γνωστές προτιμήσεις στις ερωτήσεις και αποκλείοντας Μέσα που δεν του είναι αρεστά, όπως ο «Ριζοσπάστης», προσπάθησε να υπηρετήσει το κυβερνητικό αφήγημα, καλώντας τον λαό να κάνει ξανά υπομονή μέχρι το τέλος της τετραετίας.

Όμως, ο λαός το «ταμείο» το κάνει καθημερινά κι αυτό είναι πάντα μείον για τις ανάγκες του, ενώ αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει να περιμένει τίποτα ουσιαστικό ούτε από τις εξαγγελίες στη ΔΕΘ, που αναμάσησε και σήμερα ο πρωθυπουργός, ούτε από τα κάλπικα διλήμματα που θέτει επιλέγοντας βολικούς αντιπάλους.

Αν ο κ. Μητσοτάκης αναρωτιέται όντως «γιατί είναι αντεργατικό μέτρο» η δουλειά για 13 ώρες τη μέρα, του συνιστούμε να επιστρέψει στον Μεσαίωνα ή στον 19ο αιώνα, αφού εκεί ταιριάζουν περισσότερο οι πολιτικές της ΕΕ και τα αντεργατικά του εκτρώματα. Το 13ωρο είναι επιλογή για τους μεγαλοεργοδότες καπιταλιστές, για τους εργαζόμενους θα είναι καταναγκασμός.

Όσον αφορά την Παλαιστίνη, η κυβέρνηση Μητσοτάκη μάλλον σκοπεύει να αναγνωρίσει το ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος, όταν το κράτος-δολοφόνος του Ισραήλ, με τη δική της ολόπλευρη στήριξη, θα έχει ολοκληρώσει τον εκτοπισμό όσων έχουν επιζήσει των επιθέσεων και του λιμού στη Γάζα.

ΥΓ: Αντί ο θρασύτατος κ. Μητσοτάκης να μιλάει για «ασφάλεια του καναπέ», αναφερόμενος στη δίκαιη κριτική του Δημάρχου Πάτρας, ας απολογηθεί για το γεγονός ότι η κυβέρνησή του και ο κρατικός μηχανισμός ήταν άφαντοι, την ώρα που ο Δήμαρχος, με όλες τις δυνάμεις του Δήμου και μαζί με δεκάδες ομάδες εθελοντών, έδινε τη μάχη, μέσα στις φλόγες, για να αποφευχθούν τα χειρότερα και να σωθούν ζωές και περιουσίες από την ανεπάρκεια της δικής του πολιτικής, ενώ και σήμερα συνεχίζουν να δίνουν τη μάχη για να μπορέσει να σταθεί ο λαός της Πάτρας όρθιος. Λίγη ντροπή δεν βλάπτει».

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Τα «ψιλά γράμματα» στα μέτρα της ΔΕΘ - Τα κενά, οι ξεχασμένοι και η ακρίβεια

Τα «ψιλά γράμματα» στα μέτρα της ΔΕΘ - Τα κενά, οι ξεχασμένοι και η ακρίβεια

Μέτρα ΔΕΘ: Γιατί μένουν εκτός οι συνταξιούχοι - Καμία αλλαγή στο επίδομα 250 ευρώ

Μέτρα ΔΕΘ: Γιατί μένουν εκτός οι συνταξιούχοι - Καμία αλλαγή στο επίδομα 250 ευρώ

ΔΕΘ 2025: Ξεχάστηκαν οι αυξήσεις στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

ΔΕΘ 2025: Ξεχάστηκαν οι αυξήσεις στα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Μέτρα για τα ενοίκια: Η κυβέρνηση ανακουφίζει τους ιδιοκτήτες, αφήνει εκτεθειμένους τους ενοικιαστές

Μέτρα για τα ενοίκια: Η κυβέρνηση ανακουφίζει τους ιδιοκτήτες, αφήνει εκτεθειμένους τους ενοικιαστές

Πως ο ΦΠΑ «τρώει» το όφελος από τις νέες φοροελαφρύνσεις – Τι δείχνουν οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές

Πως ο ΦΠΑ «τρώει» το όφελος από τις νέες φοροελαφρύνσεις – Τι δείχνουν οι δημοσιονομικοί πολλαπλασιαστές

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Υπέρταση: Νέα θεραπεία μειώνει την πίεση όταν τα φάρμακα αποτυγχάνουν

Υπέρταση: Νέα θεραπεία μειώνει την πίεση όταν τα φάρμακα αποτυγχάνουν

Το μυστικό για πραγματικά υγιεινό χυμό πορτοκάλι

Το μυστικό για πραγματικά υγιεινό χυμό πορτοκάλι

Γκρέιπφρουτ: Σούπερ τροφή για ενέργεια, αποτοξίνωση και απώλεια βάρους

Γκρέιπφρουτ: Σούπερ τροφή για ενέργεια, αποτοξίνωση και απώλεια βάρους

Πόσα κιλά συνιστάται να πάρετε στην εγκυμοσύνη

Πόσα κιλά συνιστάται να πάρετε στην εγκυμοσύνη

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση της ΝΔ υλοποιεί τη μεγαλύτερη φορολογική αφαίμαξη της μεταπολίτευσης

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση της ΝΔ υλοποιεί τη μεγαλύτερη φορολογική αφαίμαξη της μεταπολίτευσης

Πολιτική
Η απάντηση Τσίπρα σε Μητσοτάκη από την ομιλία του στον Economist: Μοναδικός του στόχος η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία

Η απάντηση Τσίπρα σε Μητσοτάκη από την ομιλία του στον Economist: Μοναδικός του στόχος η εκλογική πελατεία και η ψηφοθηρία

Πολιτική
ΔΕΘ: Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε Μητσοτάκη

ΔΕΘ: Σκληρή κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης σε Μητσοτάκη

Πολιτική
Νίκος Παππάς: Ο κ. Μητσοτάκης με την οριζόντια μείωση συντελεστών ευνοεί τους έχοντες

Νίκος Παππάς: Ο κ. Μητσοτάκης με την οριζόντια μείωση συντελεστών ευνοεί τους έχοντες

Πολιτική

NETWORK

Πόσα κιλά συνιστάται να πάρετε στην εγκυμοσύνη

Πόσα κιλά συνιστάται να πάρετε στην εγκυμοσύνη

healthstat.gr
Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

ienergeia.gr
Πώς να αντιδράσετε σωστά όταν ο σκύλος σας γρυλίζει

Πώς να αντιδράσετε σωστά όταν ο σκύλος σας γρυλίζει

healthstat.gr
Το μυστικό για πραγματικά υγιεινό χυμό πορτοκάλι

Το μυστικό για πραγματικά υγιεινό χυμό πορτοκάλι

healthstat.gr

Π. Μυλωνάς: Απαιτούνται 30 δισ. ευρώ έως το 2030 για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων ενέργειας

ienergeia.gr
Γιατρός προειδοποιεί: Αυτά τα 3 κατεψυγμένα τρόφιμα μπορεί να βλάψουν την καρδιά

Γιατρός προειδοποιεί: Αυτά τα 3 κατεψυγμένα τρόφιμα μπορεί να βλάψουν την καρδιά

healthstat.gr
Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

ienergeia.gr
Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

ienergeia.gr