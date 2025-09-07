Games
ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση της ΝΔ υλοποιεί τη μεγαλύτερη φορολογική αφαίμαξη της μεταπολίτευσης

ΣΥΡΙΖΑ: Η κυβέρνηση της ΝΔ υλοποιεί τη μεγαλύτερη φορολογική αφαίμαξη της μεταπολίτευσης
Δριμεία επίθεση άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στον πρωθυπουργό.

Τη συνέντευξη τύπου του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ σχολίασε με επίσημη ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, τονίζοντας ότι: «Η κυβέρνηση της ΝΔ υλοποιεί τη μεγαλύτερη φορολογική αφαίμαξη της μεταπολίτευσης, και όχι μια γενναία μεταρρύθμισή της».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Σε κάθε του παρουσία ο κ.Μητσοτάκης επιβεβαιώνει την ανάγκη να φύγει το συντομότερο δυνατό.

Γιατί απάντησε ότι δεν γνωρίζει τις ευρωπαϊκές οδηγίες για το ΦΠΑ, 2022/542 και 2020/285, τις οποίες και ψήφισε και αρνείται να εφαρμόσει.

Γιατί δήλωσε ότι αγνοεί τις προειδοποιητικές επιστολές για παραπομπή στο ευρωπαϊκό δικαστήριο, που έλαβε η Ελλάδα στις 30 Ιανουαρίου, την ώρα που οι πολίτες και η αγορά υποφέρουν από τον υψηλό ΦΠΑ, που το 2024 σε σχέση με το 2023 επιβάρυνε κατά 2,62 δισ. περισσότερο νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Γιατί δεν μας είπε τους λόγους για τους οποίους δεν επεκτείνει τη μείωση του ΦΠΑ σε όλα τα νησιά και δεν εφαρμόζει μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας στα τρόφιμα και στα φάρμακα, όπως κάνουν επιτυχημένα άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Γιατί χρησιμοποίησε ως ψεύτικη δικαιολογία ένα όριο δαπανών, που ο ίδιος συμφώνησε και εφαρμόζει, αντί να βάλει "κόφτη" στα δισεκατομμύρια υπερκέρδη των καρτέλ και στα δισεκατομμύρια της υπερφορολόγησης, που ο ίδιος επιβάλλει.

Ο μισθός των δημοσίων υπαλλήλων και οι συντάξεις αφορούν κυρίως χαμηλά εισοδήματα και την κοινωνική πλειοψηφία και ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να μην τα στηρίξει. Ενώ στους έμμεσους φόρους, όντως η Ελλάδα είναι η δυσάρεστη ευρωπαϊκή εξαίρεση.

Η κυβέρνηση της ΝΔ υλοποιεί τη μεγαλύτερη φορολογική αφαίμαξη της μεταπολίτευσης, και όχι μια γενναία μεταρρύθμισή της.

Ο πρωθυπουργός σήμερα υποκριτικά ισχυρίστηκε ότι κερδίζουν κάθε μέρα την μάχη εναντίον της παραβατικότητας. Του θυμίζουμε: ΟΠΕΚΕΠΕ, σκάνδαλο κυκλώματος Κρήτης, Σπιτάκια Ανακύκλωσης, καλώδιο σύνδεσης Ελλάδας Κύπρου … Κάθε βδομάδα ένα νέο σκάνδαλο, κάθε μήνα μια δικογραφία. Και μην ξεχνά τον κοινοβουλευτικό στραγγαλισμό στα τέλη Ιουλίου για να μη διερευνηθούν οι ευθύνες των υπουργών της κυβέρνησης του, όπως εισηγούταν η Ευρωπαία Εισαγγελέας.

Ισχυρίστηκε ότι είναι διαχρονικό το πρόβλημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ευθύνες όμως των Βορίδη και Αυγενάκη είναι διαχρονικές; Διαχρονικός ήταν ο Χασάπης και ο Φραπές; Για εξυγίανση στον ΟΠΕΚΕΠΕ κατήγγειλε όσα κατήγγειλε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία ο σύμβουλός του Βάρρας;

Ο κ. Μητσοτάκης δεν είναι πολέμιος του πελατειακού κράτους, είναι ο ίδιος και το κόμμα του το πιο βαθύ και το πιο σκοτεινό κομμάτι της διαπλοκής και του βαθέως κράτους. Τα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας κ. Μητσοτάκη δεν είναι μια πολιτική κουζίνα που δεν αφορά την κοινωνία αλλά 1000 άτομα γύρω από την πλατεία Κολωνακίου! Είναι ακραία διαφθορά ενός δεξιού κομματικού κράτους που έκλεψε τα λεφτά των αγροτών με σχέδιο Μαξίμου και το ξέρει όλη χώρα.

• Ως προς τη στεγαστική κρίση του θυμίζουμε οτι δεν είναι απότοκο της ανάπτυξης αλλά της πλήρους απουσίας δημόσια πολιτικής για τη στέγη. Η κυβέρνηση από την μια αγνοεί τα προγράμματα κοινωνικής κατοικίας και από την άλλη πήρε δυο δις από το Ταμείο Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης και τα έδωσε στις τράπεζες για να χορηγήσουν στεγαστικά δάνεια.

• Για τη δημογραφικό μας είπε ότι τα πάμε καλύτερα από τη Νότια Κορέα.... Συγκρίνει την Ελλάδα με τη Νότια Κορέα και όχι με την Ευρώπη και τις γειτονικές χώρες. Το δημογραφικό συνδέεται με την εργασία, την περιφερειακή ανάπτυξη, το διαθέσιμο εισόδημα, τη δημόσια υγεία και παιδεία, απαιτεί συνολικό σχέδιο και στρατηγική.

• Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια έχασε τα λόγια του. Δεν απάντησε τίποτα για τη λειτουργία ιδιωτικών Νομικών σχολών ενώ ο ίδιος έλεγε το 2019 ότι δεν θέλει να λειτουργήσει η Νομική στο δημόσιο πανεπιστήμιο Πάτρας επειδή η χώρα δεν χρειάζεται μια ακόμη νομική και υπάρχουν πολλοί άνεργοι δικηγόροι. Τώρα επιτρέπει 3 νέες ιδιωτικές νομικές σχολές.

Όσον αφορά τη συνεργασία δημοσίων πανεπιστημίων με πανεπιστήμια του εξωτερικού του θυμίζουμε ότι και ίσχυε πάντα και ενισχύθηκε την περίοδο 2025 – 2019. Και επουδενί σχετίζεται με τη μετατροπή των κολεγιών σε πανεπιστήμια και το τσαλάκωμα του Άρθρου 16 του Συντάγματος.

Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε για άλλη μια φορά να αποκλείσει πολλά ΜΜΕ από το δικαίωμά τους να ρωτήσουν στην ΔΕΘ. Αυτό είναι το πραγματικό πρόσωπο της κυβέρνησης, όταν υπάρχουν αντιδράσεις κλείνουν τα μικρόφωνα και χαζογελούν ειρωνικά.

Είναι φανερά πλέον ένας αυταρχικός, απερχόμενος και απονομιμοποιημένος πρωθυπουργός.

Και για αυτό απαιτείται άμεσα η παραίτηση του και πολιτική αλλαγή.

Για μια Προοδευτική Ελλάδα.

Για ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο.

Για μια νέα προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης».

