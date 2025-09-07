Games
Νίκος Παππάς: Ο κ. Μητσοτάκης με την οριζόντια μείωση συντελεστών ευνοεί τους έχοντες

Νίκος Παππάς: Ο κ. Μητσοτάκης με την οριζόντια μείωση συντελεστών ευνοεί τους έχοντες Φωτογραφία: Εurokinissi
«Για να ευνοηθεί ο χαμηλόμισθος με 20 ευρώ, πρέπει να ευνοηθεί αυτός που είναι κοντά στο εκατομμύριο με 4.000 ευρώ τον μήνα», εξήγησε.

Σφοδρή κριτική στις εξαγγελίες Μητσοτάκη στη ΔΕΘ άσκησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Νίκος Παππάς, σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό «Στο Κόκκινο» και τον δημοσιογράφο Μπάμπη Χριστακόπουλο, υπογραμμίζοντας τις κοινωνικές ανισότητες που παράγουν οι οριζόντιες φορολογικές ελαφρύνσεις της Ν.Δ. και αναδεικνύοντας τις μεγάλες «τρύπες» του κυβερνητικού σχεδίου, όπως για παράδειγμα στην αντιμετώπιση της ακρίβειας (με τη μη μείωση του ΦΠΑ σε τρόφιμα και φάρμακα και τη μη μείωση του ενεργειακού κόστους, κ.ά.), του στεγαστικού και του δημογραφικού ζητήματος.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο ίδιος σημείωσε ότι: «Ο κ. Μητσοτάκης έδωσε μια πάρα πολύ σκληρή ιδεολογική μάχη, με την οριζόντια μείωση συντελεστών στον φόρο εισοδήματος που ευνοεί πολύ περισσότερο τους έχοντες. Είπε ότι δεν θα υπάρχουν παροχές, δεν θα υπάρχει μία Πολιτεία η οποία θα εγγυάται τη στέγη, την υγεία, την παιδεία. Θα υπάρχει μία Πολιτεία η οποία θα συνεχίσει να παίρνει όσα παίρνει από τον ΦΠΑ -οι εισπράξεις από ΦΠΑ έφτασαν από 14 δισ. στο 2020 στα 26 δισ. σήμερα- και θα μειώνει τους φόρους. Ποιους φόρους, όμως; Τον φόρο εισοδήματος και μάλιστα οριζόντια».

Αναλύοντας, στη συνέχεια, τα επερχόμενα αποτελέσματα των εξαγγελιών Μητσοτάκη, υπογράμμισε:

«Ο άνθρωπος που έχει εισόδημα ως 20.000 ευρώ κερδίζει ένα 20άρικο τον μήνα. Αυτός που είναι στις 100.000 κερδίζει 350 ευρώ. Στις 500.000 κερδίζει 1.000 ευρώ και στις 900.000 κερδίζει 4.000 ευρώ τον μήνα. Για να ευνοηθεί ο χαμηλόμισθος με 20 ευρώ, πρέπει να ευνοηθεί αυτός που είναι κοντά στο εκατομμύριο με 4.000 ευρώ τον μήνα. Αυτό είναι το μέγεθος της αδικίας».

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι «το φορολογικό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο πήγε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, κοστολογήθηκε και κρίθηκε δημοσιονομικά ουδέτερο, απλά άλλαζε το μείγμα των βαρών, μειώνοντας τους φόρους στα χαμηλά εισοδήματα και αυξάνοντας τους φόρους στα μεγάλα».

Όπως είπε, κατά τη συνέντευξή του, το κυβερνητικό σχέδιο «αφήνει άθικτο το μείγμα των έμμεσων φόρων, οι οποίοι πέφτουν στις πλάτες των χαμηλών εισοδημάτων».

Επισημαίνοντας ως τεράστιες απουσίες από την ομιλία του κ. Μητσοτάκη το ότι η Ν.Δ.:

• «Δεν αγγίζει τον ΦΠΑ τροφίμων και φαρμάκων, ενώ υπάρχει σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία, που έχουμε αναδείξει στη Βουλή, και η χώρα κινδυνεύει με παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και με πρόστιμο».

• «Δεν κάνει τίποτα για τα μερίσματα, τα οποία θα συνεχίσουν να φορολογούνται μόνο με 5%, ενώ κατά κύριο λόγο αφορούν εισοδήματα άνω των 100.000 ευρώ».

Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση της Ν.Δ. ότι δεν έχει πολιτική ούτε για την ενέργεια, ούτε για τη στέγη, ούτε για το δημογραφικό. Όπως τόνισε: «Δεν αντέχει στον δημόσιο διάλογο ότι τα 30 ή 40 ευρώ τον μήνα θα κάνουν ένα ζευγάρι να κάνει παιδί». Σε ό,τι αφορά τη στέγη, είπε ότι είναι ανεπαρκή τα σχετικά προγράμματα και ότι οι επιδοτήσεις ενοικίου απλώς «επιδοτούν τις υψηλές τιμές αντί να τις πιέζουν προς τα κάτω».

Ο βουλευτής Β3 Νότιου Τομέα Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα υψηλά υπερπλεονάσματα: «Πέρυσι ο κ. Μητσοτάκης είχε υποσχεθεί πλεόνασμα 5 δισ. ευρώ και τελικά μάζεψε 11,5 δισ. Στο επτάμηνο φέτος είχε στόχο 3,5 δισ. ευρώ και έχει μαζέψει 7,5 δισ. Και τι κάνει; Από τα υπερπλεονάσματα, επιστρέφει μόνο το 1,7 δισ. Και αυτό, κυρίως προς όφελος των πλουσίων».

Τα υπόλοιπα, όπως ανέφερε, «οδηγούνται στην αποπληρωμή των δανείων του πρώτου μνημονίου, τα οποία έχουν επιτόκιο 1,5%, ενώ η Ελλάδα δανείζεται σήμερα με 3,5%, στερώντας πολύτιμους πόρους από την ελληνική οικονομία».

Για να συνεχίσει: «Φανταστείτε τι θα σήμαινε αυτά τα χρήματα να πάνε σε ένα γιγαντιαίο πρόγραμμα για τη στέγη. Μείωση του κόστους κατοικίας, στήριξη των νέων οικογενειών, ακόμα και αναζωογόνηση στον κατασκευαστικό κλάδο. Αντί γι’ αυτό, η κυβέρνηση στερεί από την κοινωνία πόρους και τους θυσιάζει σε μια εθελοντική αποπληρωμή δανείων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο Νίκος Παππάς σημείωσε: «Έχουμε μπροστά μας μια σκληρή ιδεολογική μάχη, την οποία καλείται να αναδείξει η Αριστερά και η προοδευτική παράταξη. Μια μάχη για μια Πολιτεία που θα εγγυάται τα βασικά δικαιώματα και θα στηρίζει τους αδύναμους, αντί να διαιωνίζει τις ανισότητες».

