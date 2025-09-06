ΔΕΘ 2025: Στον αγιασμό ο Μητσοτάκης - Όλο το πρόγραμμα

Τον αγιασμό τέλεσε ο μητροπολίτης Φιλόθεος, ο οποίος ανέγνωσε μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Στον αγιασμό για την έναρξη λειτουργίας της 89ης Διεθνούς Εκθεσης Θεσσαλονίκης, που άνοιξε σήμερα τις πύλες της, παρέστη ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παραβρέθηκαν ο Επίτροπος στην Ε.Ε Απόστολος Τζιτζικώστας, υπουργοί, βουλευτές, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και ο πρόεδρος της ΔΕΘ-Helexpo Τάσος Τζήκας.

Τους βασικούς άξονες της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης θα παρουσιάσει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στην ομιλία που θα κάνει σήμερα στις 19.30, στην τελετή εγκαινίων της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης».

Ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται από χθες το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη, το πρωί θα συναντηθεί με τη Διοίκηση της ΔΕΘ - Helexpo και στη συνέχεια θα περιοδεύσει σε περίπτερα της 89ης ΔΕΘ.

Αύριο, στις 12.00, θα δώσει συνέντευξη Τύπου στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης».

1.100 εκθέτες στη ΔΕΘ 2025

Με 1.100 εκθέτες σε 33.000 τετραγωνικά μέτρα εκθεσιακού χώρου και με εκδηλώσεις «γέφυρες» ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον εκκινεί σήμερα τη λειτουργία της η 89η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), που θα εγκαινιαστεί στις 19.30 από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η εκατοστή επέτειος από την ίδρυσή της, το 1925, δίνει το ιδιαίτερο στίγμα της φετινής διοργάνωσης.

Με τις επίσημες κρατικές συμμετοχές να ανέρχονται σε 19, αλλά και με έντονο επιχειρηματικό χαρακτήρα, αφού θα πραγματοποιηθούν 400 επιχειρηματικά ραντεβού και θα συμμετάσχουν 44 επιμελητήρια και 351 επιχειρήσεις, η 89η ΔΕΘ δεν υστερεί στο ψυχαγωγικό κομμάτι: με πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μεγάλη συναυλία-αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη, ένα κυνήγι θησαυρού εντός και εκτός εκθεσιακού κέντρου και έναν χώρο παιχνιδιού και δημιουργίας για παιδιά, τη «Juniorland», η διοργάνωση προσφέρει εμπειρίες για κάθε ηλικία.

Μάλιστα, μεταξύ των αφιερωμάτων που θα φιλοξενεί στους χώρους της, από τις 6 έως και τις 14 Σεπτεμβρίου, αυξημένο ενδιαφέρον αναμένεται να προσελκύσει ένα νέο, αφιερωμένο στο αυτοκίνητο: σε χώρο έξι στρεμμάτων, το «Autothessaloniki» επιφυλάσσει, μεταξύ άλλων, στους επισκέπτες/τριες του πέντε πανελλήνιες πρεμιέρες αυτοκινήτων, αλλά και τη δυνατότητα να δουν από κοντά, στο περίπτερο του ΟΠΑΠ, το μονοθέσιο της ομάδας της McLaren στη Formula 1 και να βιώσουν την εμπειρία της αγωνιστικής οδήγησης στις πιο απαιτητικές πίστες του κόσμου μέσα από δύο προσομοιωτές.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκτιμάται ότι παρουσιάζει το οπτικοακουστικό αφιέρωμα στα 100 χρόνια της ΔΕΘ, που αναπτύσσεται κατά κύριο λόγο στο περίπτερο 16 και θα αναδείξει το πλούσιο παρελθόν και τη διαδρομή της ΔΕΘ από το 1925 έως σήμερα. Στο πλαίσιο της επετείου, φέτος το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού, που πραγματοποιείται στις τελευταίες διοργανώσεις, είναι επίσης αφιερωμένο στα 100 χρόνια της ΔΕΘ-HELEXPO. Οι επισκέπτες της 89ης ΔΕΘ καλούνται να κάνουν ταξίδι στο χρόνο, να σκανάρουν τα QR codes τα οποία βρίσκονται στους δέκα βασικούς σταθμούς του αφιερώματος και έτσι να πάρουν μέρος στην κλήρωση για να κερδίσουν πλούσια δώρα. Μάλιστα στο γυάλινο περίπτερο στην Αριστοτέλους και σε άλλα εννέα σημεία εντός του εκθεσιακού κέντρου βρίσκονται κρυμμένα άλλα εννέα QR code, τα οποία «ξεκλειδώνουν» bonus συμμετοχές στην κλήρωση.

Θεματικά αφιερώματα, συναυλίες, ώρες λειτουργίας και εισιτήρια

Το αφιέρωμα AutoThessaloniki εγκαινιάζει μια νέα, δυναμική πλατφόρμα για τον κόσμο του αυτοκινήτου, παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στην Ελλάδα καινούργια μοντέλα μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών.

Το Academia παρουσιάζει το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, φέρνοντάς την πιο κοντά στο κοινό.

Το αφιέρωμα στην Τεχνολογία/Έρευνα/Καινοτομία φιλοδοξεί να ενώσει την ερευνητική κοινότητα με την αγορά, μέσα από την παρουσίαση νέων επιτευγμάτων και πρακτικών εφαρμογών. Στο πλαίσιο αυτό, φέτος, στην 89η ΔΕΘ τους επισκέπτες/τριες θα υποδέχονται σε κομβικά σημεία της έκθεσης τέσσερα ρομπότ, που ανέπτυξε ο καθηγητής Κωνσταντίνος Μαντές με την ομάδα του.

Ειδική θέση στα φετινά αφιερώματα κατέχει το JuniorLand, που απευθύνεται στα παιδιά και τις οικογένειες, μετατρέποντας την έκθεση σε έναν χώρο παιχνιδιού και δημιουργίας, με θεατρικές παραστάσεις, επιστημονικά πειράματα, bubble shows, ξυλοπόδαρους και πολλές ακόμη εκπλήξεις.

Για μια ακόμη φορά, η ΔΕΘ φιλοξενεί και το Hobby Festival, που είναι μια μοναδική γιορτή αφιερωμένη σε κάθε μορφή χόμπι, δεξιότητας και δημιουργικής αναζήτησης.

Η Ελλάδα του Πολιτισμού, 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης. Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, η Έκθεση τιμά τον μεγάλο δημιουργό με μια μεγάλη συναυλία- φόρο τιμής στις 9 Σεπτεμβρίου με τους Δημήτρη Μπάση, Ρίτα Αντωνοπούλου, Σοφία Παπάζογλου και Άγγελο Θεοδωράκη. Στην ίδια σκηνή, κάτω από το εμβληματικό Τόξο, κάθε βράδυ θα πραγματοποιούνται τα καθιερωμένα «Music Events Live», με σημαντικά ονόματα της ελληνικής μουσικής, από τους Πυξ Λαξ και τον Σάκη Ρουβά μέχρι τη Λένα Ζευγαρά, την Αναστασία, την Πάολα, τον Πέτρο Ιακωβίδη και τον Πάνο Βλάχο.

Οι νέοι άνθρωποι έχουν και φέτος την τιμητική τους στη ΔΕΘ, μέσα από τον διαγωνισμό «Stage Z - Youth Band Battle», που προσφέρει τη δυνατότητα σε νέα συγκροτήματα να παρουσιάσουν τη δουλειά τους ζωντανά σε χιλιάδες επισκέπτες. Η νικήτρια μπάντα -συμμετοχή έχουν δηλώσει 41- θα εξασφαλίσει δισκογραφικό συμβόλαιο, ενώ και οι φιναλίστ θα κερδίσουν σημαντικά έπαθλα και ευκαιρίες προβολής.

Η Ελλάδα των Περιφερειών - Γεύσεις από Ελλάδα: Το αφιέρωμα αυτό φωτίζει τον πλούτο της πρωτογενούς παραγωγής και της τοπικής γαστρονομίας, δίνοντας βήμα σε προϊόντα που αποτελούν αυθεντική έκφραση της ελληνικής γης και φημίζονται διεθνώς για τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά.

Ελλάδα και Επιχειρηματικότητα: σε αυτό το αφιέρωμα, η ελληνική επιχειρηματικότητα ξεδιπλώνει τη δυναμική της. Συμμετέχουν όλα τα επιμελητήρια της χώρας με εκατοντάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις υπό την οργανωτική επιμέλεια της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, ενώ με αυτόνομη συμμετοχή δίνουν το «παρών» τα Επιμελητήρια Ημαθίας και Θεσσαλονίκης.

Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης κατά τις καθημερινές είναι 4 μετά το μεσημέρι έως 10 το βράδυ, ενώ τα δύο σαββατοκύριακα θα ανοίγει στις 10 το πρωί. Η γενική είσοδος είναι 8 ευρώ, το παιδικό εισιτήριο (4-10 ετών, συνοδεία ενηλίκου) 5 ευρώ, το οικογενειακό εισιτήριο τεσσάρων ατόμων 25 ευρώ και εκείνο των τριτέκνων και πολυτέκνων (με την επίδειξη κάρτας) 5 ευρώ.