Games
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Πολιτική

Πέθανε ο Νίκος Παπαδάκης - Το μήνυμα του Πρ. Παυλόπουλου

Πέθανε ο Νίκος Παπαδάκης - Το μήνυμα του Πρ. Παυλόπουλου
Πέθανε έπειτα από «σύντομη άνιση μάχη» ο γενικός διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».

Πέθανε ο Νίκος Παπαδάκης, ο πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής και γενικός διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».

Ο Νίκος Παπαδάκης πέθανε το μεσημέρι της Παρασκευής, έπειτα από «άνιση σύντομη μάχη, που έδωσε με γενναιότητα», αναφέρει σε ανακοίνωση το Ίδρυμα.

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, αποχαιρέτισε τον «πραγματικό ευπατρίδη», όπως χαρακτήρισε τον εκλιπόντα, τονίζοντας ότι «αφιέρωσε, κυριολεκτικώς, τη ζωή του και τις εμβριθείς ιστορικές γνώσεις του στην υπεράσπιση και διαφύλαξη του έργου και των πολιτικών παρακαταθηκών του μεγάλου Ελευθερίου Βενιζέλου».

«Θα μείνει πάντα χαραγμένη στην μνήμη μου, πέρα από την ειλικρινή φιλία μας, η υποδειγματική συνεργασία μας ιδίως κατά την θητεία μου ως Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και έως σήμερα», συμπλήρωσε ο Προκόπης Παυλόπουλος.

papadakis_pavlopoulos_8b9ff.jpg

Η δήλωση του Προκόπη Παυλόπουλου

Έφυγε σήμερα από την ζωή ο από την σύστασή του, το 2000, Γενικός Διευθυντής του «Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» Νίκος Παπαδάκης.

Υπήρξε ευγενές τέκνο της Κρήτης, ένας πραγματικός ευπατρίδης, ο οποίος αφιέρωσε, κυριολεκτικώς, τη ζωή του και τις εμβριθείς ιστορικές γνώσεις του στην υπεράσπιση και διαφύλαξη του έργου και των πολιτικών παρακαταθηκών του μεγάλου Ελευθερίου Βενιζέλου.

Θα μείνει πάντα χαραγμένη στην μνήμη μου, πέρα από την ειλικρινή φιλία μας, η υποδειγματική συνεργασία μας ιδίως κατά την θητεία μου ως Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και έως σήμερα.

Εύχομαι οι διάδοχοί του να ακολουθήσουν το παράδειγμά του πάνω στα δικά του ανεξίτηλα βήματα. Αιωνία η μνήμη του.

Οραματιστής, πρωτεργάτης της δημιουργίας του Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

Ο Νίκος Παπαδάκης υπήρξε οραματιστής και πρωτεργάτης της δημιουργίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», τονίζεται σε ανακοίνωση για την απώλειά του.

«Στα 25 χρόνια λειτουργίας του ήταν η ψυχή του, υπηρετώντας με μοναδικό πάθος και αφοσίωση ζωής τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης και την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς και παρακαταθήκης του Βενιζέλου. Το μνημειώδες έργο του “Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Άνθρωπος, ο Ηγέτης” αποτελεί την πληρέστερη βιογραφία του μεγάλου πολιτικού», υπογραμμίζει το Ίδρυμα.

Η κηδεία του Νίκου Παπαδάκη θα τελεστεί την ερχόμενη Τρίτη (9/9, 12:00), στην εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής στη Χαλέπα. Θα ταφεί στον τόπο καταγωγής του, τον Βάμο Αποκορώνου, ενώ παράκληση της οικογένειάς του είναι αντί στεφάνων να ενισχυθούν κοινωφελείς δράσεις.

Η ανακοίνωση του ιδρύματος

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» ανακοινώνει με βαθύτατη οδύνη την απώλεια του προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής και γενικού διευθυντή Νικολάου Παπαδάκη (Παπαδή), ο οποίος έφυγε από κοντά μας το μεσημέρι της Παρασκευής, μετά από μία άνιση σύντομη μάχη που έδωσε με γενναιότητα.

Ο Νίκος Παπαδάκης υπήρξε οραματιστής, από κοινού με τον μεγάλο ιεράρχη της Κρήτης Ειρηναίο Γαλανάκη, και πρωτεργάτης της δημιουργίας του Ιδρύματος. Στα 25 χρόνια λειτουργίας του ήταν η ψυχή του, υπηρετώντας με μοναδικό πάθος και αφοσίωση ζωής τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης και την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς και παρακαταθήκης του Βενιζέλου. Το μνημειώδες έργο του «Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Άνθρωπος, ο Ηγέτης» αποτελεί την πληρέστερη βιογραφία του μεγάλου πολιτικού.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στην εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής στη Χαλέπα. Η σορός του θα βρίσκεται στον ναό από τις 10:30 π.μ. Θα ταφεί στον τόπο καταγωγής του, τον Βάμο Αποκορώνου, όπου προηγουμένως θα τελεστεί τρισάγιο στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου.

Παράκληση της οικογένειάς του, αντί στεφάνων να ενισχυθούν κοινωφελείς δράσεις.

Οι μουσειακοί χώροι του Ιδρύματος στη Χαλέπα, τις Μουρνιές και το Θέρισο παραμένουν κλειστοί μέχρι και την ημέρα της κηδείας.

Δες όλες τις ειδήσεις και τα νέα τη στιγμή που συμβαίνουν

# TAGS

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων το «εισιτήριο» για την αιώνια ζωή;

Είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων το «εισιτήριο» για την αιώνια ζωή;

Μελέτη: Τα τεχνητά γλυκαντικά στα αναψυκτικά διαίτης «γερνούν» τον εγκέφαλο

Μελέτη: Τα τεχνητά γλυκαντικά στα αναψυκτικά διαίτης «γερνούν» τον εγκέφαλο

Διατροφολόγος επιβεβαιώνει τον Jamie Oliver: «Τόσες μερίδες φρούτων και λαχανικών πρέπει να τρώμε κάθε μέρα»

Διατροφολόγος επιβεβαιώνει τον Jamie Oliver: «Τόσες μερίδες φρούτων και λαχανικών πρέπει να τρώμε κάθε μέρα»

Πόσα χρόνια καπνίσματος μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο;

Πόσα χρόνια καπνίσματος μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο;

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

Σχετικά Άρθρα

O γιος του Ozzy Osbourne αποκάλυψε πώς έμαθε για τον θάνατο του πατέρα του (Βίντεο)

O γιος του Ozzy Osbourne αποκάλυψε πώς έμαθε για τον θάνατο του πατέρα του (Βίντεο)

Life
Λάκης Γαβαλάς: Η ανάρτησή του για τον Τζόρτζιο Αρμάνι

Λάκης Γαβαλάς: Η ανάρτησή του για τον Τζόρτζιο Αρμάνι

Life
Τζόρτζιο Αρμάνι: Η Κέιτ Μπλάνσετ μία από τις παγκόσμιες μούσες ομορφιάς

Τζόρτζιο Αρμάνι: Η Κέιτ Μπλάνσετ μία από τις παγκόσμιες μούσες ομορφιάς

Life
Η τελευταία συνέντευξη του Τζόρτζιο Αρμάνι: Το μοναδικό πράγμα για το οποίο μετάνιωσε και η διαδοχή

Η τελευταία συνέντευξη του Τζόρτζιο Αρμάνι: Το μοναδικό πράγμα για το οποίο μετάνιωσε και η διαδοχή

Entertainment

NETWORK

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

Ο Βολ. Ζελένσκι θα συζητήσει με τον Σλοβάκο πρωθυπουργό Ρ.Φίτσο για την αποδέσμευση από το ρωσικό πετρέλαιο

ienergeia.gr

Π. Μυλωνάς: Απαιτούνται 30 δισ. ευρώ έως το 2030 για την ανάπτυξη νέων παραγωγικών μονάδων ενέργειας

ienergeia.gr
Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

Αλ. Εξάρχου: Αναγκαία η αλλαγή νοοτροπίας στην παραγωγή των μεγάλων έργων στην Ελλάδα

ienergeia.gr
Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

Economist Impact-N.Mπενρουμπή (ΜΕΤΚΑ). Τι μπορεί να κάνει το κράτος για τα έργα υποδομής

ienergeia.gr
Μελέτη: Τα τεχνητά γλυκαντικά στα αναψυκτικά διαίτης «γερνούν» τον εγκέφαλο

Μελέτη: Τα τεχνητά γλυκαντικά στα αναψυκτικά διαίτης «γερνούν» τον εγκέφαλο

healthstat.gr
Ανακαλείται προϊόν περιποίησης μαλλιών που πωλείται μέσω διαδικτύου

Ανακαλείται προϊόν περιποίησης μαλλιών που πωλείται μέσω διαδικτύου

healthstat.gr
Είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων το «εισιτήριο» για την αιώνια ζωή;

Είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων το «εισιτήριο» για την αιώνια ζωή;

healthstat.gr
Διατροφολόγος επιβεβαιώνει τον Jamie Oliver: «Τόσες μερίδες φρούτων και λαχανικών πρέπει να τρώμε κάθε μέρα»

Διατροφολόγος επιβεβαιώνει τον Jamie Oliver: «Τόσες μερίδες φρούτων και λαχανικών πρέπει να τρώμε κάθε μέρα»

healthstat.gr