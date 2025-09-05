Πέθανε ο Νίκος Παπαδάκης - Το μήνυμα του Πρ. Παυλόπουλου

Πέθανε έπειτα από «σύντομη άνιση μάχη» ο γενικός διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».

Πέθανε ο Νίκος Παπαδάκης, ο πρόεδρος της εκτελεστικής επιτροπής και γενικός διευθυντής του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος».

Ο Νίκος Παπαδάκης πέθανε το μεσημέρι της Παρασκευής, έπειτα από «άνιση σύντομη μάχη, που έδωσε με γενναιότητα», αναφέρει σε ανακοίνωση το Ίδρυμα.

Ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, αποχαιρέτισε τον «πραγματικό ευπατρίδη», όπως χαρακτήρισε τον εκλιπόντα, τονίζοντας ότι «αφιέρωσε, κυριολεκτικώς, τη ζωή του και τις εμβριθείς ιστορικές γνώσεις του στην υπεράσπιση και διαφύλαξη του έργου και των πολιτικών παρακαταθηκών του μεγάλου Ελευθερίου Βενιζέλου».

«Θα μείνει πάντα χαραγμένη στην μνήμη μου, πέρα από την ειλικρινή φιλία μας, η υποδειγματική συνεργασία μας ιδίως κατά την θητεία μου ως Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά και έως σήμερα», συμπλήρωσε ο Προκόπης Παυλόπουλος.

Η δήλωση του Προκόπη Παυλόπουλου

Οραματιστής, πρωτεργάτης της δημιουργίας του Ιδρύματος «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος»

Η ανακοίνωση του ιδρύματος

Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» ανακοινώνει με βαθύτατη οδύνη την απώλεια του προέδρου της Εκτελεστικής Επιτροπής και γενικού διευθυντή Νικολάου Παπαδάκη (Παπαδή), ο οποίος έφυγε από κοντά μας το μεσημέρι της Παρασκευής, μετά από μία άνιση σύντομη μάχη που έδωσε με γενναιότητα.

Ο Νίκος Παπαδάκης υπήρξε οραματιστής, από κοινού με τον μεγάλο ιεράρχη της Κρήτης Ειρηναίο Γαλανάκη, και πρωτεργάτης της δημιουργίας του Ιδρύματος. Στα 25 χρόνια λειτουργίας του ήταν η ψυχή του, υπηρετώντας με μοναδικό πάθος και αφοσίωση ζωής τη διαφύλαξη της ιστορικής μνήμης και την ανάδειξη της πολιτικής κληρονομιάς και παρακαταθήκης του Βενιζέλου. Το μνημειώδες έργο του «Ελευθέριος Βενιζέλος, ο Άνθρωπος, ο Ηγέτης» αποτελεί την πληρέστερη βιογραφία του μεγάλου πολιτικού.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου στις 12 το μεσημέρι στην εκκλησία της Αγίας Μαγδαληνής στη Χαλέπα. Η σορός του θα βρίσκεται στον ναό από τις 10:30 π.μ. Θα ταφεί στον τόπο καταγωγής του, τον Βάμο Αποκορώνου, όπου προηγουμένως θα τελεστεί τρισάγιο στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου.

Παράκληση της οικογένειάς του, αντί στεφάνων να ενισχυθούν κοινωφελείς δράσεις.

Οι μουσειακοί χώροι του Ιδρύματος στη Χαλέπα, τις Μουρνιές και το Θέρισο παραμένουν κλειστοί μέχρι και την ημέρα της κηδείας.