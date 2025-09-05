Πέτη Πέρκα - Θεόφραστος Βαμβουρέλλης στο Dnews: Γάζα ερχόμαστε!

Με αυτό το σύνθημα ξεκινάει το Global Sumud Flotilla, ένας παγκόσμιος στόλος αλληλεγγύης. Η μεγαλύτερη ειρηνική προσπάθεια στην Ιστορία να σπάσει ο παράνομος αποκλεισμός της Γάζας από το κράτος του Ισραήλ.

- Γάζα ερχόμαστε! From every river to every sea, από κάθε ποτάμι σε κάθε θάλασσα. Με αυτό το σύνθημα ξεκινάει το Global Sumud Flotilla, ένας παγκόσμιος στόλος αλληλεγγύης. Η μεγαλύτερη ειρηνική προσπάθεια στην Ιστορία να σπάσει ο παράνομος αποκλεισμός της Γάζας από το κράτος του Ισραήλ. Δεκάδες ιστιοπλοϊκά και άλλα σκάφη με πληρώματα εκατοντάδες ανθρώπους από 44 χώρες ξεκινούν από λιμάνια της Μεσογείου με έναν και μόνο στόχο. Να σπάσουν τον αποκλεισμό και να μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια στον πολύπαθο πληθυσμό της Γάζας. Η Γάζα έχει ξεπεράσει προ πολλού την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Από τις 7 Οκτωβρίου του 2023 έχει δεχτεί 100.000 τόνους βομβών. Δηλαδή τόσες βόμβες που ισοδυναμούν με 8 ατομικές βόμβες σαν αυτή που έριξαν οι Αμερικάνοι στη Χιροσίμα το 1945. Από τον Μάρτιο του 2025 υφίσταται πλέον συστηματική γενοκτονία. Αποκλεισμός κάθε ανθρωπιστικής βοήθειας. Περιορισμός των κέντρων διανομής τροφίμων από 400 σε 4, αποκλεισμός του ΟΗΕ, διανομή των λιγοστών τροφίμων από το Gaza Humanitarian Foundation που ελέγχεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, συχνές θανατηφόρες επιθέσεις εναντίον αμάχων που αναζητούν τροφή κοντά στα κέντρα διανομής, 60.000 νεκροί, με το 85% αυτών να είναι άμαχοι... Τέλος η θανάτωση 240+ δημοσιογράφων από τις 7 Οκτώβρη του 2023 και μετά είναι μεγαλύτερη από το άθροισμα των δημοσιογράφων που έχουν σκοτωθεί σε πολεμικά μέτωπα από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι σήμερα.

Αυτός είναι ο απολογισμός των εγκλημάτων του Ισραήλ. Μέχρι στιγμής. Γιατί κάθε μέρα που περνάει προστίθενται καινούργια εγκλήματα. Μερικές δεκάδες άμαχοι σε κάποιον βομβαρδισμό. Ή κάποιος δημοσιογράφος. Ή μερικά παιδιά από υποσιτισμό. Και ο κατάλογος δεν έχει τελειωμό.

Και τώρα, έρχεται η «τελική λύση». Η Επιχείρηση πλήρους κατάληψης της Γάζας που αποφάσισε η κυβέρνηση του Ισραήλ. Μια επιχείρηση που ξεκινάει από μέρα σε μέρα και που θα οδηγήσει στο θάνατο και στον εκτοπισμό εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Η επίκληση του «μπαμπούλα» της Χαμάς θα είχε πια γίνει ανέκδοτο αν δεν ήταν τραγωδία. Οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ, κυριολεκτικά, γνωρίζουν, ότι αν δεν υπήρχε η επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023, θα έπρεπε να την εφεύρουν.... Στο κράτος του Ισραήλ το μόνο που αντιστοιχεί είναι πλέον η διεθνής απομόνωση και απαξίωση.

Σε αυτόν τον όλεθρο οι λαοί απαντούν με τη μεγαλύτερη, μη βίαιη, ειρηνική ανθρωπιστική κινητοποίηση στην Ιστορία. Δεκάδες πλοία από όλη τη Μεσόγειο κατευθύνονται ήδη με τρόφιμα και ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα. Η δύναμή μας είναι η αλληλεγγύη και η ενότητά μας. Θα είμαστε όλοι και όλες εκεί, στον στόλο της Ελευθερίας, με κάθε τρόπο. Θα είμαστε όλοι/ες πληρώματα των ιστιοπλοϊκών. Θα φτάσουμε όλες και όλοι μαζί στη Γάζα. Γιατί αν είναι δεκάδες τα πλοία που θα ξεκινήσουν, είμαστε χιλιάδες αυτοί που σε όλο τον κόσμο στηρίζουμε με κάθε τρόπο και μέσο την αποστολή. Γιατί αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος δεν μπορείς να μείνεις αμέτοχος. Διαλέγεις πλευρά. Μιλάς. Φωνάζεις. Αγωνίζεσαι για το δίκιο. Γιατί κανείς δεν μπορεί να επικαλεστεί πια ότι δεν ήξερε. Όλοι και όλες γνωρίζουμε τί συμβαίνει στην Γάζα, τί συμβαίνει στην Δυτική Όχθη. Η αλληλεγγύη είναι η πιο βαθιά υποχρέωσή μας! Λευτεριά στην Παλαιστίνη!

(Η Πέτη Πέρκα είναι βουλεύτρια Νέας Αριστεράς-Ο Θεόφραστος Βαμβουρέλλης είναι Μέλος ΚΕ Νέας Αριστεράς)