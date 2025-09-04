Games
Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης εξαπάτησε και απέτυχε

Φάμελλος: Ο κ. Μητσοτάκης εξαπάτησε και απέτυχε Φωτογραφία: (ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ/EUROKINISSI
«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ολοκληρωμένο πρόγραμμα για μια προοδευτική Ελλάδα», τόνισε ο ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Το συμπέρασμα μετά από 6 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι ο κ. Μητσοτάκης εξαπάτησε τους Ελληνες και τις Ελληνίδες. Εξαπάτησε τη μεσαία τάξη, την επιχειρηματικότητα, γιατί σε αυτή απευθυνόταν κατά προτεραιότητα, εξαπάτησε, όμως, και τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους, εξαπάτησε και τους καταναλωτές, αλλά εξαπάτησε και την έννοια της αριστείας και εξαπάτησε και τη Θεσσαλονίκη», επισήμανε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, στη συνάντηση με εκπροσώπους παραγωγικών, επιχειρηματικών, κοινωνικών φορέων και της αυτοδιοίκησης της Θεσσαλονίκης.

Σχετικά με τις φοροελαφρύνσεις που αναμένεται να παρουσιάσει στην 89η ΔΕΘ ο πρωθυπουργός, ο κ. Φάμελλος είπε πως «οτιδήποτε θετικό για την επιχειρηματικότητα και τα νοικοκυριά ο ΣΥΡΙΖΑ το στηρίζει», αλλά σημείωσε: «Όμως το να έρχεται τώρα να τάξει φοροελαφρύνσεις επειδή πιέζεται πολιτικά και δημοσκοπικά, το θεωρώ κοροϊδία. Γιατί θα έπρεπε να το κάνει νωρίτερα. Γιατί πρώτα υπερφορολόγησε, στέρεψε την αγορά τραβώντας 6 δισεκατομμύρια ευρώ υπερπλεόνασμα και τώρα έρχεται για να καλύψει κομματικά του οφέλη. Αυτό δεν είναι δίκαιο για την οικονομία, δεν είναι δίκαιο για τη Θεσσαλονίκη, δεν είναι δίκιο για την Ελλάδα. Αυτό είναι βαθιά υποκριτικό. Αυτές οι ασπιρίνες, από ό,τι διαβάζουμε μέχρι τώρα, δεν μπορούν να διορθώσουν την πορεία της οικονομίας και της κοινωνίας».

«Χρειαζόμαστε άλλο παραγωγικό μοντέλο και άλλη οικονομική πολιτική που να στηρίζει την κοινωνία και την οικονομία», τόνισε ο κ. Φάμελλος και προς την κατεύθυνση αυτή αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που είναι οι εξής:

- να εφαρμοστεί η ευρωπαϊκή οδηγία για τον ΦΠΑ και τη μείωση της φορολόγησης. Το ζητάει η Ε.Ε. εδώ και τρία χρόνια, είναι υποχρεωτικό. Να προχωρήσει άμεσα ο κ. Μητσοτάκης στον μηδενισμό, την αναστολή του ΦΠΑ για τα βασικά καταναλωτικά προϊόντα και τα φάρμακα.

- να καταργηθεί ο τεκμαρτός τρόπος υπολογισμού του φόρου για τους επαγγελματίες, μικρομεσαίους, εμπόρους και επιστήμονες.

- να καταβληθεί ο 13ος και 14ος μισθός στους δημοσίους υπαλλήλους.

- 13η σύνταξη, κατάργηση εισφοράς αλληλεγγύης και ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς.

- ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους.

- προστασία της πρώτης κατοικίας.

- αποδέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού, όταν η επιχείρηση είναι σε ρύθμιση.

- δημόσιος έλεγχος και ρύθμιση της αγοράς ενέργειας και των τραπεζών.

Ο κ. Φάμελλος είπε ότι «η οικονομία ξεκίνησε από ένα θετικό σημείο το 2019, με ρυθμισμένο το χρέος, με μία χώρα, η οποία είχε καθαρούς τους ρυθμούς ανάπτυξης, είχε βγει από τη χρεοκοπία και από τα μνημόνια και είχε και πλεόνασμα».

«Δυστυχώς αυτή η παρακαταθήκη που δημιουργήσαμε όλες και όλοι εμείς δεν έχει πιάσει τόπο. Η μεγέθυνση του τελευταίου διαστήματος δεν είναι ανάπτυξη, γιατί πρώτα από όλα δεν γίνεται με σχέδιο και αυτό που έχουμε διαπιστώσει, από τις συναντήσεις με τους παραγωγούς φορείς στην Αθήνα, υπάρχει σε εξέλιξη το σχέδιο Πισσαρίδη το οποίο προβλέπει κέρδη για τους μεγάλους και τους λίγους συγκέντρωση της αγοράς, αλλά, δυστυχώς, πολύ μεγάλη συμπίεση στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, στην αγορά και στα νοικοκυριά. Αυτό για το οποίο έχουμε διακριθεί είναι το να είμαστε πρώτοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην ακρίβεια, να είμαστε πρώτοι από το τέλος στον χαμηλότερο μισθό στην Ευρωζώνη, να είμαστε πρώτοι από το τέλος στη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη», παρατήρησε ο κ Φάμελλος.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ολοκληρωμένο σχέδιο και είναι το σχέδιο που αξίζει στη χώρα μας, για μία προοδευτική Ελλάδα και αυτό το σχέδιο δεν μπορεί να υλοποιηθεί από τον κ. Μητσοτάκη. Ο κ. Μητσοτάκης απέτυχε, δεν εξαπάτησε μόνο», υπογράμμισε.

Ο κ. Φάμελλος θα παρουσιάσει δημόσια την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ στην ομιλία του, στο πλαίσιο της 89ης ΔΕΘ, την Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου στις 20.00, στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης».

Σε ό,τι αφορά στην ανάπλαση του χώρου της ΔΕΘ κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι «εξαπάτησε τη Θεσσαλονίκη», λέγοντας: «Πρόσφατα πρωθυπουργός ανακοίνωσε τη διόρθωση, από σωστή αφετηρία πλέον, της θέσης για τη ΔΕΘ, αλλά έξι χρόνια πήγαν χαμένα και τώρα ακόμα το σχέδιο δεν είναι συγκεκριμένο».

Η δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε, είναι για «δημόσια ΔΕΘ η οποία ανήκει στους φορείς της πόλης, σύγχρονη, όχι έτσι όπως είναι σήμερα με τα κάγκελα και τις επεκτάσεις, μια ΔΕΘ η οποία θα μπορέσει να αποδώσει στο κέντρο της πόλης, ενιαίο, ελεύθερο δημόσιο χώρο με υψηλό πράσινο».

