Πρωτούλης: Οι άνθρωποι δεν είναι μηχανές - Να μη δεχτούμε τη βαρβαρότητα της 13ωρης δουλειάς

Πρωτούλης: Οι άνθρωποι δεν είναι μηχανές - Να μη δεχτούμε τη βαρβαρότητα της 13ωρης δουλειάς Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSI
Ο Γ. Πρωτούλης κάλεσε τους εργαζόμενους «να συμμετέχουν μαζικά τόσο στο μεγάλο συλλαλητήριο στα εγκαίνια της ΔΕΘ το Σάββατο το απόγευμα, όσο και σε αυτό που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα το απόγευμα στην Αθήνα».

Στο «πιο νοσηρό νομοσχέδιο που έχει δει το φως της δημοσιότητας, το περιβόητο 13ωρο» εστίασε στην τοποθέτησή του ο Γιάννης Πρωτούλης, μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ μιλώντας σήμερα στην ΕΡΤNews.

«Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο που είναι αποτέλεσμα ενός κοκτέιλ αντεργατικών μέτρων» είπε και έφερε ως παράδειγμα το ατύχημα που σημειώθηκε το καλοκαίρι με την οδηγό λεωφορείου στη Βούλα, η οποία ήταν στο τιμόνι για πάνω από 13 ώρες, εργαζόμενη σε δύο εργοδότες.

«Αυτό το καθεστώς τώρα, έρχεται να γίνει σε έναν εργοδότη», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Γ. Πρωτούλης επισήμανε ότι «νομιμοποιείται πλήρως η εργοδοτική αυθαιρεσία και ασυδοσία στους χώρους δουλειάς» και πως πρόκειται για «μια βαρβαρότητα που συνδυάζεται με τα υπερπλεονάσματα και τον πακτωλό χρημάτων που κατευθύνονται από τις λαϊκές τσέπες στους επιχειρηματικούς ομίλους και στην πολεμική οικονομία και προετοιμασία».

«Αυτή τη βαρβαρότητα δεν πρέπει να τη δεχτούμε. Πρέπει να πούμε ένα ως εδώ. Φτάνει, αρκετά και πρέπει να πάρουμε τα μέτρα μας», τόνισε.

Απαντώντας στους ισχυρισμούς της κυβέρνησης ότι αυτό το νομοσχέδιο θα συμβάλλει και στην αύξηση του λαϊκού εισοδήματος, ο Γ. Πρωτούλης τους χαρακτήρισε «σύντομα ανέκδοτα», υπενθυμίζοντας ότι «η υπερωρία έχει γίνει πιο φθηνή».

Σε σχέση με την ακρίβεια το ΚΚΕ προτείνει πράγματα «τα οποία αντιστοιχούν με τον αιώνα που ζούμε, με την εποχή που ζούμε» τόνισε ο Γ. Πρωτούλης σημειώνοντας ότι «δεν είναι δικαίωμα και ελευθερία επιλογής να δουλεύει ένας άνθρωπος 14,5 ώρες την ημέρα» αλλά «δικαίωμα και ελευθερία επιλογής είναι να δουλεύει 7ωρο- 5μερο, 35 ώρες τη βδομάδα, να έχει σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας, που σημαίνει να έχει σταθερό ελεύθερο χρόνο να βλέπει τα παιδιά του».

«Δεν είναι μηχανή ένας εργαζόμενος» τόνισε, «έχει δικαίωμα στο να έχει πρόσβαση στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, στο να έχει δημιουργικό ελεύθερο χρόνο, να συμμετέχει ενεργά στην κοινωνική και πολιτική ζωή αυτού του τόπου».

«Δεν είναι καλόγερος να είναι αφιερωμένος στον εργοδότη» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Γ. Πρωτούλης κάλεσε τους εργαζόμενους «να συμμετέχουν μαζικά τόσο στο μεγάλο συλλαλητήριο στα εγκαίνια της ΔΕΘ το Σάββατο το απόγευμα, όσο και σε αυτό που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα το απόγευμα στην Αθήνα».

Υπενθύμισε, επίσης, ότι απόψε το βράδυ στις 9:30 στο Θέατρο Πέτρας το Συνδικάτο Οικοδόμων διοργανώνει μια «πολύ σημαντική συναυλία αλληλεγγύης στον Παλαιστινιακό λαό».

