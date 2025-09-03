Games
H Βουλή των Ελλήνων στο πλευρό των τραυματισμένων παιδιών από την Παλαιστίνη

H Βουλή των Ελλήνων στο πλευρό των τραυματισμένων παιδιών από την Παλαιστίνη
Νικήτας Κακλαμάνης: «Για όσο βρίσκεστε στην Ελλάδα είστε τα παιδιά μας και μπορείτε να στηρίζεστε σε μας».

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτας Κακλαμάνης, υποδέχθηκε σήμερα στο Κοινοβούλιο δέκα παιδιά από την Παλαιστίνη μαζί με τις μητέρες τους, όσες διασώθηκαν από τον πόλεμο και την καταστροφή.

«Για όσο βρίσκεστε στην Ελλάδα είστε τα παιδιά μας και μπορείτε να στηρίζεστε σε μας» ανέφερε ο Πρόεδρος της Βουλής, προσφέροντάς τους δώρα και καλωσορίζοντάς τα στο Κοινοβούλιο.

Τα παιδιά και οι μητέρες τους, που συνοδεύονταν από την Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία είχε και την πρωτοβουλία για την επίσκεψη, καθώς και τον Πρέσβη της Παλαιστίνης στην Ελλάδα, κ. Yussef Dorkho, βρίσκονται στη χώρα μας από τον Φεβρουάριο. Ορισμένα από τα παιδιά αυτά, τραυματισμένα σωματικά και ψυχικά από τον συνεχιζόμενο πόλεμο στη Γάζα, νοσηλεύτηκαν ή συνεχίζουν να νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της χώρας μας.

WhatsApp_Image_2025-09-03_at_14.21.12_a49e0.jpeg

Όπως ανακοίνωσε ο κ. Ν. Κακλαμάνης, η Βουλή των Ελλήνων θα αναλάβει τα έξοδα νοσηλείας τραυματισμένων παιδιών του πολέμου, αλλά και παροχής προσθετικών μελών σε παιδιά που έχουν ακρωτηριαστεί στη διάρκεια των συγκρούσεων στη δοκιμαζόμενη περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι, κατά τη συνάντηση που είχε στις 29 Μαΐου με τον Πρέσβη της Παλαιστίνης στην Ελλάδα, ο Πρόεδρος της Βουλής έχει ανακοινώσει ήδη την απόφαση του Κοινοβουλίου να παράσχει ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη σε ακόμη 10 παιδιά από τη Γάζα, καθώς και την πρόθεση της Βουλής να στείλει ανθρωπιστική βοήθεια προς τον λαό της Παλαιστίνης, αμέσως μόλις ανοίξει με ασφάλεια ο ανθρωπιστικός διάδρομος προς τη Γάζα.

