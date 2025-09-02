Φάμελλος: Χρειαζόμαστε επενδύσεις που να κρατούν την εργασία στην Ελλάδα, με καλούς μισθούς

Το Ταμείο Ανάκαμψης «κατέληξε η πιο μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την επιχειρηματικότητα», δήλωσε ο Φάμελλος.

Επενδύσεις δεν είναι να έρχονται ξένες εταιρείες και να αγοράζουν τα «κόκκινα» δάνεια, τόνισε ο Σωκράτης Φάμελλος κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, Ιωάννη Βουτσινά και τον γενικό γραμματέα, Κωνσταντίνο Δαμίγο.

«Χρειαζόμαστε επενδύσεις που να κρατούν την εργασία στην Ελλάδα, να έχουν υψηλή απόδοση, να δίνουν καλούς μισθούς και να βελτιώνουν την επάρκεια της χώρας και το ισοζύγιο συναλλαγών», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για έλλειψη σχεδίου στον αναπτυξιακό και οικονομικό προγραμματισμό. Παράλληλα, επεσήμανε το πολύ υψηλό κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων, που συνδέεται με τις ακριβές πρώτες ύλες, με την ακριβή ενέργεια και με το υψηλό τραπεζικό κόστος.

Η κυβέρνηση έπρεπε να είχε τελείως διαφορετική αντιμετώπιση απέναντι στα ολιγοπώλια και στα υπερκέρδη των καρτέλ, επεσήμανε ο Σωκράτης Φάμελλος. Το Ταμείο Ανάκαμψης «κατέληξε να είναι δυστυχώς η πιο μεγάλη χαμένη ευκαιρία για την επιχειρηματικότητα», παρατήρησε.

Για το υπερπλεόνασμα των 6,5 δισ. ευρώ τόνισε: «Είναι ένα τραγικό λάθος της κυβέρνησης. Τα χρήματα του υπερπλεονάσματος θα έπρεπε να είναι στην επιχειρηματικότητα και στα νοικοκυριά, αφού το μεγάλο πρόβλημα της χώρας μας είναι η πολύ χαμηλή αγοραστική δύναμη».

Στη συνάντηση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπενθύμισε τις προτάσεις του κόμματος για μείωση της φορολόγησης και του ΦΠΑ (με μηδενισμό σε κάποια βασικά προϊόντα), κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης των επαγγελματιών, για την ανάγκη ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους με 120 δόσεις (σε συνδυασμό με κούρεμα κεφαλαίου ή/και προσαυξήσεων), την προστασία της πρώτης κατοικίας και της επαγγελματικής στέγης και για την απελευθέρωση των λογαριασμών όταν ρυθμίζονται τα χρέη.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σε αντίθεση με όσα κάνει η κυβέρνηση, προτείνει μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν και στην αύξηση της αγοραστικής δύναμης και στη βελτίωση του εισοδήματος των εργαζόμενων και των επαγγελματιών», τόνισε.