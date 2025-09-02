Games
Χρυσοχοΐδης για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Από τα 6.354 ΑΦΜ που ερευνήθηκαν τα 1.036 πήραν παράνομα 22,6 εκατ. ευρώ

Χρυσοχοΐδης για σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Από τα 6.354 ΑΦΜ που ερευνήθηκαν τα 1.036 πήραν παράνομα 22,6 εκατ. ευρώ Φωτογραφία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ/EUROKINISSΙ
Δεσμεύονται οι περιουσίες όσων διαπιστώθηκε ότι έλαβαν παράνομα αγροτικές επιδοτήσεις.

Τα πρώτα αποτελέσματα της προκαταρκτικής εξέτασης που διενεργεί η υπηρεσία Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας για το σκάνδαλο με τις παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ανακοίνωσε, από τη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

Μέχρι σήμερα έχουν προκύψει τα εξής στοιχεία: Ο αριθμός των αιτήσεων που διερευνήθηκαν ανέρχεται σε 6.354 αιτήσεις, οι εξαχθείσες εκθέσεις είναι 1.036 και τα καταλογισθέντα ποσά 22.667.522 ευρώ, είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης και πρόσθεσε πως «όλα αυτά διαβιβάστηκαν στον εισαγγελέα μέχρι σήμερα και από δω και εμπρός λαμβάνει χώρα η δέσμευση περιουσιακών δικαιωμάτων των αιτούντων για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις».

«Η παραγγελία του εισαγγελέα», υπογράμμισε ο υπουργός, «συνεχίζει να εκτελείται αδιαλείπτως και γι’ αυτόν τον σκοπό δημιουργήθηκε ειδική μονάδα από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης του Οργανωμένου Εγκλήματος, η οποία θα συνεχίσει την έρευνα με τους εξής στόχους: Συνεχή επικαιροποίηση των κριτηρίων επισήμανσης μοναδικών δικαιούχων, εξέταση -και αυτό νομίζω είναι εξαιρετικά σημαντικό- της δραστηριοποίησης πιθανών εγκληματικών ομάδων. οι οποίες έδρασαν οργανωμένα για τη λήψη αυτών των επιδοτήσεων και τον προσδιορισμό εκ νέου μεθόδων που αναπτύχθηκαν για την εξαπάτηση του μηχανισμού παροχής επιδοτήσεων».

Με την προαναφερόμενη παραγγελία διατάσσεται η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να συλλεγούν, με κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία για να κριθεί, από τον αρμόδιο Εισαγγελέα, αν θα πρέπει να κινηθεί ποινική δίωξη για τις παρακάτω πράξεις:

Αναλυτικά η δήλωση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη έχει ως εξής:

«Η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ πλήγωσε την ελληνική κοινωνία. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι ανεκτό ορισμένοι να επιβουλεύονται τους πολύτιμους δημόσιους πόρους, είτε είναι εθνικοί είτε ευρωπαϊκοί. Οι πόροι αυτοί προορίζονται για τη στήριξη της ελληνικής αγροτικής οικονομίας, όχι για τον παράνομο και αδικαιολόγητο πλουτισμό κάποιων. Δικό μας καθήκον μας, καθήκον, δηλαδή, της Πολιτείας, της κυβέρνησης και του κράτους είναι να θέτει σε λειτουργία όλους τους μηχανισμούς που διαθέτει, ώστε να προλαμβάνει και, όπου χρειάζεται, να ελέγχει, να εντοπίζει και να τιμωρεί την παραβατικότητα. Και οι μηχανισμοί γίνονται κάθε μέρα και πιο αποτελεσματικοί, με σύγχρονα μέσα, με άνδρες και γυναίκες που είναι πιστοί και αφοσιωμένοι στο καθήκον τους.

Η Νομιμότητα, η ασφάλεια είναι δικό μας καθήκον, αλλά και κοινή μας υπόθεση- Κοινωνίας και Πολιτείας. Γιατί, αν θέλουμε ένα καλύτερο μέλλον, μόνο έτσι μπορούμε να το πετύχουμε. Με την κοινή μας δράση, με το ενδιαφέρον και την έγνοια μας για τον διπλανό μας και την πατρίδα μας.

Αναλυτικά,

μετά από συσκέψεις και επικοινωνίες των συναρμόδιων Υπηρεσιών, ΕΛ.ΑΣ, ΑΑΔΕ και Υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και, με εντολή του Πρωθυπουργού, αποφασίστηκε η διερεύνηση σε βάθος της υπόθεσης που σχετίζεται με τις επιδοτήσεις που χορηγήθηκαν κατόπιν αιτήσεων στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

Επίσης, όπως είναι γνωστό, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διεξάγει ποινική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Έτσι, λοιπόν, από τον εποπτεύοντα, τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, Εισαγγελέα εκδόθηκε παραγγελία για διενέργεια Προκαταρκτικής Εξέτασης, με την οποία ξεκίνησε η διερεύνηση, από τη Δ.Α.Ο.Ε. | Υποδιεύθυνση Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων των Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης φυσικών και νομικών προσώπων, προς τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., των ετών 2019 - 2024.

Με την προαναφερόμενη παραγγελία διατάσσεται η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, προκειμένου να συλλεγούν, με κάθε πρόσφορο αποδεικτικό μέσο, τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία για να κριθεί, από τον αρμόδιο Εισαγγελέα, αν θα πρέπει να κινηθεί ποινική δίωξη για τις παρακάτω πράξεις:

Για την εκτέλεση της εισαγγελικής παραγγελίας, η Υπηρεσία προέβη στις παρακάτω ενέργειες.

Θα σας αναφέρω ορισμένα στοιχεία, απολύτως τυπικά και θεσμικά, ωστόσο κρίσιμα για τη νομιμότητα, διαφάνεια και προστασία των στοιχείων και προσωπικών δεδομένων.

Διασφάλιση του γνήσιου και απαραβίαστου των ψηφιακών δεδομένων, με την εξαγωγή αντιγράφου και κατάσχεση αυτού από το Πληροφοριακό Σύστημα του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. όπου αφορούν Ενιαίες Αιτήσεις Ενίσχυσης (Ε.Α.Ε) φυσικών/ νομικών προσώπων προς τον Οργανισμό. Η διαδικασία αυτή διήρκησε από τις 9 Ιουλίου 2025 έως τις 28 Ιουλίου 2025.

Με την έγκριση του Εισαγγελέα τέθηκαν κριτήρια για την έναρξη της έρευνας και τον εντοπισμό των αρχικών μορφών απάτης. Ο καθορισμός των κριτηρίων μέχρι την τρέχουσα χρονική περίοδο, προέκυψε από την προγενέστερη διερεύνηση παρόμοιων υποθέσεων της Υπηρεσίας, την αξιολόγηση καταγγελλόμενων στοιχείων, παρεχόμενων πληροφοριών και λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για την παροχή των επιδοτήσεων.

Σημειώνουμε ότι από τους Α.Φ.Μ., που προέκυψαν με την εφαρμογή των προαναφερόμενων κριτηρίων, επιλέχθηκαν να διερευνηθούν, από τους χειριστές της Υπηρεσίας, αυτοί που -από την πρώτη έρευνα- παρουσίαζαν χαρακτηριστικά παραβατικότητας - απάτης.

Επιπρόσθετα, σας αναφέρω ότι η διαβίβαση ανακριτικών εκθέσεων στην εισαγγελική Aρχή, μέχρι σήμερα, έχει ως αποτέλεσμα τη δέσμευση περιουσιακών δικαιωμάτων των αιτούντων για αχρεωστήτως καταβληθείσες ενισχύσεις.

Η παραγγελία του Εισαγγελέα εκτελείται αδιάλειπτα και για αυτόν τον σκοπό θα δημιουργηθεί μία ειδική ομάδα αστυνομικών από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που θα αναλάβει τη συνέχιση της έρευνας, με τους εξής στόχους:

Συνεχή επικαιροποίηση των κριτηρίων επισήμανσης αιτήσεων μοναδικών δικαιούχων (ΑΦΜ).

Εξέταση δραστηριοποίησης εγκληματικών ομάδων, οι οποίες έδρασαν οργανωμένα για τη λήψη σχετικών επιδοτήσεων.

Τον προσδιορισμό, εκ νέου, μεθόδων που αναπτύχθηκαν για την εξαπάτηση του μηχανισμού παροχής επιδοτήσεων».

Ο υπουργός παρουσίασε τα παραπάνω αποτελέσματα συνοδευόμενος από τον διευθυντή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, υποστράτηγο Φώτη Ντουίτση και τον διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, αστυνομικό διευθυντή Αριστείδη Μίντζα».

