Γεραπετρίτης: Θα υπάρξει συνάντηση Μητσοτάκη – Ερντογάν στη Νέα Υόρκη και δεν θα είναι εθιμοτυπική

«Επιδιώκουμε έναν δομημένο διάλογο».

Συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24 έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά την οποία επιβεβαίωσε μεταξύ άλλων ότι θα υπάρξει συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, σε χρόνο που δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί ακριβώς.

Ωστόσο ο κ. Γεραπετρίτης εκτίμησε ότι η συνάντηση θα διεξαχθεί στο διάστημα, μεταξύ, 22 με 26 Σεπτεμβρίου και δεν θα είναι, όπως δήλωσε, «απλώς, εθιμοτυπική, όπως καμία από τις συναντήσεις των δύο ηγετών, στο παρελθόν». «Επιδιώκουμε έναν δομημένο διάλογο, υπογράμμισε ο υπουργός και πρόσθεσε ότι «δεν θα μπορούσαν να αναιρεθούν οι αξιώσεις της Τουρκίας».

Η συζήτηση κινήθηκε, επίσης, στους εξής βασικούς άξονες: τις Ελληνοτουρκικές σχέσεις, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου, τη λειτουργική σχέση με τη Λιβύη και το Τουρκολιβυκό μνημόνιο, τις εξελίξεις στο θέμα της Μονής Σινά, τον πόλεμο στην Ουκρανία και το Παλαιστινιακό

Αναλυτικά, με αφορμή τις δηλώσεις του Τούρκου ομολόγου του, ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε ότι «δουλέψαμε το τελευταίο διάστημα για να εμπεδώσουμε μια λειτουργική σχέση με στοιχειώδη εμπιστοσύνη με την Τουρκία, ωστόσο έχουμε διαφορετικές θέσεις», τόνισε. «Μέσα σε ένα νέο γεωστρατηγικό σκηνικό, η Ελλάδα ελέγχει τα θέματα στη γειτονιά της, δεν ετεροκαθοριζόμαστε και δεν προσδιοριζόμαστε από την Τουρκία, αλλά και δεν δεχόμαστε συμβουλές από τη γειτονιά μας. Η πρωτοβουλία ανήκει σε εμάς με στόχο να ενισχύσουμε την πατρίδα μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός Εξωτερικών.

Σχετικά, με το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, ο κ. Γεραπετρίτης ξεκαθάρισε ότι το έργο θα συνεχιστεί διότι είναι Ευρωπαϊκό έργο και είναι πολύ σημαντικό γιατί αίρει την ενεργειακή απομόνωση της Κύπρου.

Ο ίδιος υπογράμμισε ότι παρά τις αντιδράσεις της Τουρκίας, η πρώτη φάση ανάπτυξης της έρευνας, ολοκληρώθηκε, ενώ όπως είπε, «θα υπάρξουν συνέπειες, σε περίπτωση που παρεμποδιστούν οι εργασίες για την πόντιση του καλωδίου». Σχετικά με το χρονοδιάγραμμα των εργασιών, ανέφερε, ότι« δεν έχει ακόμη καθοριστεί η ακριβής ημερομηνία είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να γίνει σε συνεργασία με την εταιρεία, η έκτασή του είναι απείρως μεγαλύτερη σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο έργο, καλύπτει μία πολύ μεγάλη έκταση στον θαλάσσιο χώρο της Ανατολικής Ευρώπης, πρέπει να εκδοθούν Navtex οι οποίες να είναι τμηματικές, έχει λοιπόν μία σειρά από ζητήματα τα οποία πρέπει να διευθετηθούν, θα είναι μία επιλογή η οποία θα υλοποιηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα».

Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ακόμη, ότι την ίδια ώρα, έχουν ελαχιστοποιηθεί οι παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου και οι παράτυπες μεταναστευτικές ροές στο Αιγαίο, χάρη σε μια δομημένη σχέση με την Τουρκία, «χωρίς να παραγνωρίζονται οι ουσιαστικές μας διαφορές».

Ερωτηθείς σχετικά με το Τουρκολιβυκό μνημόνιο, ο κ. Γεραπετρίτης, ανέφερε σαφώς ότι «καταφέραμε να μην έχει κυρωθεί το Μνημόνιο από τη Βουλή της Ανατολικής Λιβύης, ενώ η χώρα μας συνομιλεί σε υψηλό επίπεδο και με τις δύο ηγεσίες της χώρας». Πρόσθεσε ακόμη ότι καταφέραμε να ελέγξουμε τις μεταναστευτικές ροές, καθώς και ότι με την Αίγυπτο έχουμε εξαιρετική γειτονία, σχέση αδελφική, με κοινά συμφέροντα».