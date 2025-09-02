Η επιστροφή Τσίπρα στη ΔΕΘ: Διμέτωπη παρέμβαση με πολλαπλά μηνύματα

Η παρέμβαση αυτή αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς εκτιμάται ότι, σε έναν βαθμό, θα φωτίσει τις μελλοντικές κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την πολυαναμενόμενη παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, μία ημέρα πριν την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η παρέμβαση αυτή αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς εκτιμάται ότι, σε έναν βαθμό, θα φωτίσει τις μελλοντικές κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού. Για τον σκοπό αυτό, έχει ήδη αρχίσει να σχηματοποιείται η βάση πάνω στην οποία θα «χτίσει» την τοποθέτησή του ο Αλέξης Τσίπρας.

Το Dnews είναι σε θέση να γνωρίζει ότι η παρέμβαση του κ. Τσίπρα θα κινηθεί σε δύο κύριες κατευθύνσεις. Στο ένα μέρος της ομιλίας του, ο πρώην Πρωθυπουργός θα εξαπολύσει κριτική σε βάρος των ασκούμενων πολιτικών της κυβέρνησης και θα καυτηριάσει όλα τα κακώς κείμενα που έχουν οδηγήσει σε πολλαπλά αδιέξοδα τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Η κριτική αναμένεται να στηριχθεί σε στοιχεία και δεδομένα που δεν επιδέχονται πολλαπλών ερμηνειών και αποτυπώνουν με σαφήνεια τη δύσκολη οικονομική πραγματικότητα. Ο στόχος είναι να καταδειχθεί το χάσμα ανάμεσα στην κυβερνητική αφήγηση περί ανάπτυξης και την καθημερινή εμπειρία των πολιτών.

Στο δεύτερο μέρος, ο κ. Τσίπρας θα ξεδιπλώσει ένα πακέτο προτάσεων για την αντιμετώπιση της τρέχουσας κατάστασης. Το περιεχόμενο των προτάσεων παραμένει επτασφράγιστο μυστικό, γνωστό μόνο σε ελάχιστα μέλη του επιτελείου του. Βέβαια, το συνολικό πακέτο προτάσεων δεν έχει ακόμα διαμορφωθεί οριστικά και όλα δείχνουν ότι θα βρίσκεται υπό επεξεργασία μέχρι την τελευταία στιγμή.

Όπως είναι λογικό, τόσο ο ίδιος όσο και οι συνεργάτες του βρίσκονται σε επικοινωνία με ειδικούς της οικονομίας, προκειμένου τα τελικά συμπεράσματα και οι προτάσεις που θα παρουσιαστούν να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς και των εργαζομένων. Παράλληλα με τις επαφές και τα τηλεφωνήματα, αξιοποιούνται και υφιστάμενα δεδομένα, τα οποία προέρχονται από πρόσφατες παρεμβάσεις του κ. Τσίπρα, όπως εκείνη που πραγματοποιήθηκε στο Χάρβαρντ, αλλά και από τη Δεύτερη Διεθνή Διάσκεψη που διοργάνωσε το Ινστιτούτο του πρώην Πρωθυπουργού. Οι παρεμβάσεις αυτές λειτουργούν ως θεωρητική και πολιτική «δεξαμενή», πάνω στην οποία βασίζεται η ομάδα του για τις επεξεργασίες.

Υπό αυτό το πρίσμα, δεν είναι τυχαίο ότι, λίγες ημέρες πριν την παρέμβασή του στη ΔΕΘ, στα κοινωνικά δίκτυα του κ. Τσίπρα αναρτώνται αποσπάσματα από προηγούμενες ομιλίες του. Τα αποσπάσματα αυτά αντανακλούν την κατεύθυνση αλλά και ένα μέρος όσων ετοιμάζεται να πει μία ημέρα πριν την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ενδεικτικά, χθες, η αιχμή της ανάρτησής του αφορούσε τις κυβερνητικές πολιτικές που, όπως τόνισε, προκάλεσαν μια τεράστια διεύρυνση των οικονομικών ανισοτήτων στην Ελλάδα. «Η κυβέρνηση της ΝΔ άνοιξε τον δρόμο για τρομακτικά υπερκέρδη στις μεγάλες επιχειρήσεις. Οι 10 μεγαλύτερες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο είχαν πέρυσι ρεκόρ 15ετίας, έχοντας κέρδη συνολικά στο Χρηματιστήριο 11,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτή είναι η Ελλάδα σήμερα: Το 1/5 να περνάει καλά, ένα μέρος αυτού να θησαυρίζει και οι υπόλοιποι να παλεύουν να τα βγάλουν πέρα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σε μια συγκυρία αυξημένων κοινωνικών πιέσεων και πολιτικής ρευστότητας, η παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ δεν αφορά μόνο το παρόν. Ενδεχομένως, αποτελεί την προσπάθεια διαμόρφωσης ενός νέου αφηγήματος για το μέλλον της προοδευτικής παράταξης και τον ρόλο που ο ίδιος φιλοδοξεί να διαδραματίσει ο ίδιος.

