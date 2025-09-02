Γιατί ενισχύεται η αυτοπεποίθηση του ΠΑΣΟΚ

Στην Χαριλάου Τρικούπη υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση για τον αντίκτυπο της παρουσίασης της «Μαύρης Βίβλου» που εγκαινιάστηκε με χθεσινή συνέντευξη τύπου. Θεωρούν ότι αποδεικνύουν την κυβερνησιμότητα του ΠΑΣΟΚ και ότι, σύντομα, θα εισπράξουν πολιτικά κέρδη.

Πολύ δύσκολο να βρεθεί κάποιο στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που να θεωρεί ότι το φθινόπωρο δεν ξεκίνησε καλά για το ΠΑΣΟΚ. Η ιδέα της παρουσίασης της «Μαύρης Βίβλου», με τέσσερις συνεντεύξεις τύπου, για την αποδόμηση του κυβερνητικού αφηγήματος με τεκμηριωμένο τρόπο, έχει γενική αποδοχή και θεωρείται ότι δίνει επικοινωνιακό πλεονέκτημα στο ΠΑΣΟΚ ενόψει της ΔΕΘ.

«Στρώνει χαλί για το κυβερνητικό σχέδιο που θα ανακοινώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στις 13-14/9 στη ΔΕΘ» σημειώνει συνεργάτης του. Και εξηγεί ότι αυτό που θέλουν να δείξουν είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί και δεν θέλει να αλλάξει πολιτική κατεύθυνση, εγκαταλείποντας τον πελατειασμό, την εξυπηρέτηση ημετέρων, την προστασία των καρτέλ και των ολιγοπωλιακών πρακτικών.

Η πρεμιέρα των συνεντεύξεων Τύπου της «Μαύρης Βίβλου» έγινε χθες, με βουλευτές και τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ να περιγράφουν λεπτομερώς τα πεπραγμένα της κυβέρνησης στην διαχείριση των κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης, στον τομέα των επενδύσεων, της οικονομίας και του αναπτυξιακού παραγωγικού μοντέλου.

Ο τίτλος που διάλεξαν είναι «μια μεγάλη χαμένη ευκαιρία»: «Σπαταλήθηκαν παραγωγικές δυνατότητες της χώρας, αλλά κυρίως σπαταλήθηκε και υποτιμήθηκε ο κόπος του ελληνικού λαού την προηγούμενη δεκαετία. Ένας λαός που έκανε πολλή υπομονή, άντεξε μια δύσκολη δεκαετία και ήλπιζε ότι θα μπούμε σε έναν ενάρετο κύκλο, όπου πράγματι θα μπορεί η Ελλάδα να γίνει μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, θα μπορεί να έχει ένα κράτος το οποίο εκπληρώνει βασικές προσδοκίες που σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι δεδομένες. Τα συνθήματα του εκσυγχρονισμού, των μεταρρυθμίσεων, δυστυχώς, έμειναν κενό γράμμα και σήμερα μοιάζουν μία άψυχη, κακοσυντηρημένη διακόσμηση σε ένα σκηνικό που καταρρέει».

Τη σκυτάλη παίρνουν οι Μ. Αποστολάκη, Γ. Νικητιάδης, Π. Χρηστίδης, Φ. Παρασύρης, Ι. Τσίμαρης για να παρουσιάσουν την Μαύρη Βίβλο στο ιδιωτικό χρέος, την ακρίβεια, τα τιμολόγια του ρεύματος, την υγεία. Πέμπτη και Παρασκευή βουλευτές και τομεάρχες θα αναλύσουν τη σχέση της ΝΔ με τους θεσμούς και το κράτος δικαίου.

Στην Χαριλάου Τρικούπη θεωρούν επιτυχία τους ότι έβαλαν ατζέντα και υποχρέωσαν τη ΝΔ να απαντήσει παρουσιάζοντας τα «5 fake news του ΠΑΣΟΚ» .

Το σχόλιό τους είναι ότι «και μόνο το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία στη μακροσκελή της ανακοίνωση δεν κατάφερε να αρθρώσει αντίλογο στα τεκμηριωμένα στοιχεία με πίνακες και αριθμούς, που παρουσίασαν οι Τομεάρχες του ΠΑΣΟΚ, είναι η ισχυρότερη απόδειξη της αποτυχίας τους».