ΚΚΕ: Ο κ. Μητσοτάκης εγκαινιάζει τη «βδομάδα της ΔΕΘ» με ρεσιτάλ παραπλάνησης

ΚΚΕ: Ο κ. Μητσοτάκης εγκαινιάζει τη «βδομάδα της ΔΕΘ» με ρεσιτάλ παραπλάνησης Φωτογραφία: Eurokinissi
«Η απάντηση θα έρθει από τον ίδιο τον λαό, που θα φωνάξει δυνατά "Καμία θυσία για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και τα γεράκια του πολέμου"».

Το ΚΚΕ, σε ανακοίνωσή του για την ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη αναφέρει: «Ο κ. Μητσοτάκης εγκαινιάζει τη "βδομάδα της ΔΕΘ", με ένα ρεσιτάλ προκλητικότητας και παραπλάνησης, από το οποίο ξεχωρίζει η αγωνιώδης προσπάθειά του να εξωραΐσει, με άθλια επιχειρήματα, το κυβερνητικό τερατούργημα για τον μεσαίωνα της 13ωρης εργασίας, έχοντας προφανώς αντιληφθεί την οργή που έχει προκαλέσει στους εργαζόμενους και η οποία θα εκφραστεί στους δρόμους της επόμενες μέρες, σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Το παζλ της πρόκλησης συμπληρώνουν οι πανηγυρισμοί για τις ανακαινίσεις και τα βαψίματα στα νοσοκομεία, την ώρα που η υποστελέχωση του ΕΣΥ αναδεικνύεται με τραγικά περιστατικά, όπως αυτό της Αίγινας, για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, την ώρα που οι φοιτητές των δημοσίων ανεβαίνουν τον Γολγοθά της εύρεσης στέγης, για τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, την ώρα που τα λαϊκά νοικοκυριά πληρώνουν πανάκριβα το ρεύμα κ.ο.κ. Η απάντηση θα έρθει από τον ίδιο τον λαό, που θα φωνάξει δυνατά "Καμία θυσία για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και τα γεράκια του πολέμου". Όλοι στους δρόμους!».

