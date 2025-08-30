Το ΚΚΕ καταγγέλλει «την κατάπτυστη απόφαση των ΗΠΑ» για απαγόρευση εισόδου στην Παλαιστινιακή Αρχή

Οι ΗΠΑ ακύρωσαν τη βίζα του προέδρου της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Με ανακοίνωσή του το ΚΚΕ καταγγέλλει «την κατάπτυστη απόφαση της αμερικάνικης κυβέρνησης να ανακαλέσει την άδεια εισόδου στις ΗΠΑ για τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μ. Αμπάς, και την παλαιστινιακή αντιπροσωπεία, απαγορεύοντας τη συμμετοχή τους στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, τον Σεπτέμβρη στη Νέα Υόρκη, όπου θα συζητηθεί το παλαιστινιακό πρόβλημα και θα τεθεί θέμα αναγνώρισης παλαιστινιακού κράτους».

Προσθέτει ότι «την ίδια ώρα, η κυβέρνηση Τραμπ, ετοιμάζει ''μετά βαϊων και κλάδων'' υποδοχή στον εγκληματία πολέμου Νετανιάχου, στηρίζοντας το κράτος-δολοφόνο που ευθύνεται για τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού».

Το ΚΚΕ τονίζει ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ και ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, δεν μπορεί να σφυρίζει αδιάφορα». «Αυτό που επείγει είναι να καταγγείλει την επικίνδυνη απόφαση των ΗΠΑ, αξιοποιώντας και την ιδιότητα του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, να ζητήσει την ανάκληση της και να προχωρήσει στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της ελληνικής βουλής του 2015», σημειώνει.